Αρχαιολογικές ανακαλύψεις σε Ιερό του Μίθρα ανατρέπουν τα δεδομένα για τη ρωμαϊκή λατρεία του θεού

Η αρχαιολογική σκαπάνη κάποιες φορές φέρνει στο φως μυστικά που ανατρέπουν όσα θεωρούσαμε δεδομένα για το παρελθόν. Αυτή τη φορά, μια νέα μελέτη στις ακτές της Δαλματίας, στην Κροατία, ρίχνει νέο φως σε μια από τις πιο αινιγματικές λατρείες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Τα ευρήματα στο ιερό του Μίθρα στο Močići αποκαλύπτουν μια απροσδόκητη σύνδεση των πιστών με τη φύση, αναγκάζοντας τους ειδικούς να επανεξετάσουν τις τελετουργικές πρακτικές της εποχής.

Η μελέτη αναλύει την τοποθεσία Močići, στις ακτές της Δαλματίας, και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι πιστοί του Μίθρα προσάρμοσαν τη λατρεία τους στο φυσικό περιβάλλον πολύ περισσότερο από ό,τι πιστευόταν προηγουμένως. Ένα άρθρο του Ian S. Wilson από το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ και του Matthew McCarty από το Πανεπιστήμιο της Βρετανικής Κολομβίας αμφισβητεί μερικές από τις πιο παγιωμένες ιδέες σχετικά με τη ρωμαϊκή λατρεία του Μίθρα.

Μια αναπάντεχη ανακάλυψη που ανατρέπει τα καθιερωμένα

Η εργασία, η οποία δημοσιεύθηκε στο Journal of Roman Archaeology, επικεντρώνεται σε ένα ελάχιστα μελετημένο ιερό που βρίσκεται στους λόφους πάνω από την αρχαία πόλη της Επιδαύρου, στο σημερινό Τσάβτατ (Cavtat) της νότιας Κροατίας.

Η τοποθεσία ονομάζεται Močići, και όσα ανακάλυψαν εκεί οι ερευνητές δεν συμβαδίζουν με το καθιερωμένο μοντέλο της μιθραϊκής λατρείας. Ο Μίθρας ήταν μια θεότητα περσικής προέλευσης που λατρευόταν στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία από τον 2ο αιώνα ΚΠ (Κοινής Περιόδου) περίπου.

Η λατρεία εξαπλώθηκε σε ολόκληρη την αυτοκρατορική επικράτεια, από τη Ρώμη και την Όστια μέχρι τα βόρεια και ανατολικά στρατιωτικά σύνορα, περνώντας μέσα από επαρχιακές πόλεις και αγροτικές επαύλεις.

Περίπου εκατό ιερά αφιερωμένα σε αυτόν τον θεό έχουν ανασκαφεί τα τελευταία διακόσια χρόνια, και είναι γνωστές περισσότερες από πεντακόσιες επιγραφές προς τιμήν του.

Τα μιθραϊκά ιερά έχουν ένα πολύ αναγνωρίσιμο σχέδιο. Πρόκειται για επιμήκεις εσωτερικές αίθουσες με πάγκους ή βάθρα κατά μήκος των πλευρών, όπου οι συμμετέχοντες ξάπλωναν για να φάνε. Στο βάθος υπάρχει πάντα μια γλυπτή ή ζωγραφισμένη σκηνή του Μίθρα που σκοτώνει έναν ταύρο.

Η εικόνα αυτή, γνωστή ως ταυροκτονία, δέσποζε στον τελετουργικό χώρο.

Η λατρεία περιλάμβανε κοινά συμπόσια, μυήσεις και τελετές μυστηρίου. Τόσο η αρχιτεκτονική όσο και οι τελετουργίες ήταν τόσο ομοιόμορφες σε ολόκληρη την Αυτοκρατορία, ώστε πολλοί μελετητές τις ερμήνευσαν ως σημάδια μιας ομοιογενούς και συγκεντρωτικής θρησκείας.

Ένα από τα πιο συχνά επαναλαμβανόμενα επιχειρήματα στην εξειδικευμένη βιβλιογραφία ήταν ότι οι πιστοί του Μίθρα δημιουργούσαν τεχνητούς και συμβολικούς χώρους που αναπαριστούσαν τον κόσμο.

Ο μελετητής Ρότζερ Μπεκ (Roger Beck) έγραψε μάλιστα ότι δεν υπάρχει κανένα συγκεκριμένο ή μοναδικό μέρος πάνω στη γη για τη λατρεία του Μίθρα ή την τέλεση των μυστηρίων του, υπονοώντας ότι η λατρεία ήταν ουσιαστικά «φορητή»: Μπορούσε να αναπαραχθεί οπουδήποτε με τα ίδια ακριβώς στοιχεία.

Ο Νεοπλατωνικός φιλόσοφος Πορφύριος, κατά τον 3ο αιώνα, περιέγραφε ήδη τα μιθραϊκά σπήλαια ως εικόνες του σύμπαντος. Αυτή η ιδέα έχει κυριαρχήσει στη σύγχρονη ερμηνεία της λατρείας. Το Močići την αντικρούει.

Ένα ιερό που δεν ακολουθεί τους κανόνες

Η τοποθεσία Močići περιγράφηκε για πρώτη φορά από τον αρχαιολόγο Άρθουρ Έβανς (Arthur Evans) το 1883, ο οποίος έγραφε για ένα βραχοανάγλυφο του Μίθρα πάνω από την είσοδο ενός φυσικού σπηλαίου με μια πηγή.

Έκτοτε, κανείς δεν το είχε τεκμηριώσει λεπτομερώς: δεν υπήρχε κανένα σχέδιο, καμία ανασκαφή, ούτε κάποια συστηματική ανάλυση του χώρου.

Οι ερευνητές αυτής της νέας μελέτης πραγματοποίησαν μια φωτογραφική αποτύπωση και πήραν μετρήσεις στην τοποθεσία, με την άδεια των ιδιοκτητών της γης και την υποστήριξη των Μουσείων και Πινακοθηκών του Κόναβλε (Konavle).

Με αυτό το υλικό, δημιούργησαν ένα τρισδιάστατο μοντέλο χρησιμοποιώντας φωτογραμμετρία Δομής από Κίνηση (SfM), μια τεχνική που μετατρέπει φωτογραφίες ληφθείσες από διαφορετικές γωνίες σε ένα ακριβές ογκομετρικό μοντέλο του χώρου.

Ανακάλυψαν μια τοποθεσία που διαφέρει από οποιοδήποτε άλλο γνωστό μιθραίο. Το ανάγλυφο του Μίθρα, ύψους 75 εκατοστών και πλάτους 110, είναι λαξευμένο απευθείας στον βράχο, στο ψηλότερο σημείο μιας φυσικής προεξοχής του σπηλαίου.

Η εικονογραφία είναι η καθιερωμένη: Ο Μίθρας σφάζει τον ταύρο, συνοδευόμενος από τον σκύλο, το φίδι, τον σκορπιό, τον Καύτη και τον Καυτοπάτη με τους δαυλούς τους, τον Ήλιο και τη Σελήνη στις πάνω γωνίες, και το κοράκι πάνω στον μανδύα του.

Ένα δεύτερο ανάγλυφο στο εσωτερικό του σπηλαίου, πολύ φθαρμένο, που δείχνει τα πόδια ενός ζώου, έχει ερμηνευθεί κυρίως ως ο Σιλβανός, ο ρωμαϊκός θεός των δασών και της φύσης.

Αυτό που δεν διαθέτει το Močići είναι ένα κτίριο. Κανέναν τοίχο, καμία οροφή, ούτε λαξεύματα στον βράχο για δοκούς ή στύλους. Δεν υπάρχει ρωμαϊκό κεραμίδι, λαξευμένος πάγκος, ούτε κεντρικό κλίτος.

Το ίδιο το σπήλαιο έχει μόλις 17,7 τετραγωνικά μέτρα ωφέλιμου χώρου, μέγεθος υπερβολικά μικρό για να φιλοξενήσει μια ομάδα ξαπλωμένων πιστών για συμπόσιο, το οποίο αποτελεί την κεντρική δραστηριότητα που τεκμηριώνεται σε όλα τα άλλα ανασκαμμένα μιθραϊκά ιερά.

Ο μέσος χώρος μιας μιθραϊκής αίθουσας λατρείας είναι περίπου 68 τετραγωνικά μέτρα, ενώ το μικρότερο γνωστό ιερό ξεπερνά τα 21.

Επιπλέον, το ανάγλυφο είναι τοποθετημένο με τέτοιον τρόπο ώστε, από το εσωτερικό του σπηλαίου, να είναι ορατό από μια πολύ άβολη γωνία.

Σε όλα τα άλλα μιθραία, το ανάγλυφο του Μίθρα δεσπόζει στον χώρο από το βάθος, όντας ορατό σε όλους τους συμμετέχοντες, ενώ στο Močići είναι ξεκάθαρα ορατό μόνο από έξω.

Πού συγκεντρώνονταν τελικά οι πιστοί;

Η απάντηση που προτείνουν οι ερευνητές είναι το φυσικό ξέφωτο που περιβάλλει το σπήλαιο, ένα βύθισμα διαμέτρου περίπου 14 μέτρων που σχηματίζει ένα είδος αμφιθεάτρου γύρω από τον βράχο.

Από οποιοδήποτε σημείο αυτού του εξωτερικού χώρου, το ανάγλυφο είναι απόλυτα ορατό. Η περιοχή προσφέρει περίπου 120 τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας, έκταση αρκετή για να συγκεντρωθεί μια ομάδα ανθρώπων.

Από αυτόν τον εξωτερικό χώρο, η ταυροκτονία λειτουργεί ακριβώς όπως σε οποιοδήποτε άλλο μιθραίο: Δεσπόζει στον χώρο από ένα υπερυψωμένο κεντρικό σημείο.

Αν αυτό είναι σωστό, οι πιστοί του Μίθρα στο Močići συγκεντρώνονταν σε εξωτερικό χώρο. Αυτό καθιστά την τοποθεσία μια ουσιαστικά μοναδική περίπτωση ανάμεσα στα γνωστά μιθραϊκά ιερά. Οι ερευνητές σημειώνουν ότι άλλα ιερά στην περιοχή χρησιμοποιούσαν τον φυσικό βράχο ως στήριγμα για τα ανάγλυφά τους, αλλά πάντα συμπλήρωναν τον χώρο με χτισμένες δομές:

Ξερολιθιές, κατώφλια, στέγες με κεραμίδια. Στο Močići δεν υπάρχει τίποτα από αυτά.

Χωρίς μόνιμο πάγκο για να ξαπλώσουν, οι συμμετέχοντες θα έπρεπε να τρώνε καθιστοί ή ξαπλωμένοι απευθείας στο έδαφος. Χωρίς αποθήκη ή προθάλαμο, θα έπρεπε να μεταφέρουν κάθε φορά όλα τα απαραίτητα υλικά για την τελετουργία.

Η πεζοπορία από το Τσάβτατ διαρκεί περίπου μία ώρα. Η τοποθεσία ήταν, σύμφωνα με τα λόγια του άρθρου, ένα ιερό-προορισμός, που απαιτούσε πρόθεση και δέσμευση από τους επισκέπτες και τους πιστούς.

Γιατί επέλεξαν αυτή την τοποθεσία

Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι η γοητεία της τοποθεσίας δεν οφειλόταν στην ευκολία της για τις συνηθισμένες τελετουργίες, αλλά μάλλον στο αντίθετο: Τα φυσικά της χαρακτηριστικά εναρμονίζονταν με τον συμβολισμό που σχετιζόταν με τον Μίθρα.

Ο θεός είχε μια τεκμηριωμένη σχέση με τα σπήλαια, τους βράχους και το νερό. Στην πρώτη λατινική αναφορά για τον θεό, ο Ρωμαίος ποιητής Στάτιος (Statius) τον τοποθετεί ήδη σε ένα βραχώδες σπήλαιο. Πολλά μιθραϊκά ιερά που χτίστηκαν σε αστικές περιοχές αναπαριστούσαν τεχνητά αυτό το περιβάλλον:

Οροφές διακοσμημένες με βασάλτη για να μιμούνται την πέτρα του σπηλαίου, εικονογραφία που πλαισίωνε την ταυροκτονία με βραχώδεις υφές, αφιερώσεις σε αιώνιες πηγές.

Στο Močići, τίποτα από αυτά δεν ήταν απαραίτητο.

Το σπήλαιο ήταν αληθινό, ο βράχος ζωντανός και η πηγή ανέβλυζε φυσικά από το έδαφος όλο τον χρόνο.

Πολλά μιθραϊκά ιερά γιόρταζαν το «θαύμα του νερού», όπου ο Μίθρας αναβλύζει πηγή από βράχο, με αφιερώσεις στο Fons Perennis (Αιώνια Πηγή) να εμφανίζονται ακόμη και χωρίς πραγματικό νερό ως συμβολισμός.

Αντίθετα, στο Močići, το νερό ήταν κυριολεκτικό και μόνιμο.

Το ανάγλυφο του Σιλβανού προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο. Στη Δαλματία, αυτός ο θεός των δασών και των βοσκοτόπων συνδεόταν ειδικά με σπήλαια και βραχώδεις προεξοχές κατά μήκος της ασβεστολιθικής ακτής.

Η παρουσία του στο ίδιο ιερό δεν υποδηλώνει, σύμφωνα με τους ερευνητές, ότι παραμέρισε τον Μίθρα ή ότι υπήρξε κάποια σύγκρουση μεταξύ των λατρειών.

Πιθανότατα, οι δύο θεοί συνυπήρχαν στον ίδιο χώρο, όπως ήταν σύνηθες στα ρωμαϊκά ιερά. Τα τράγια πόδια του ανάγλυφου του Σιλβανού, με την εμφάνιση που παραπέμπει σχεδόν στον Πάνα, τον συνδέουν εικονογραφικά με την κτηνοτροφία.

Η κτηνοτροφία ήταν ακριβώς η κυρίαρχη οικονομική δραστηριότητα σε εκείνους τους λόφους των ακτών της Δαλματίας.

Το άρθρο επισημαίνει ότι, αν και δεν υπάρχουν αρκετά αρχαιολογικά δεδομένα για να επιβεβαιωθεί με βεβαιότητα, η πηγή του σπηλαίου χρησίμευε ιστορικά για το πότισμα των κοπαδιών.

Η σύνδεση μεταξύ του ιερού, του νερού, του θεού των βοσκοτόπων και του ζωικού κεφαλαίου δεν είναι μια μεταφορά: Ήταν μέρος της καθημερινής ζωής όσων χρησιμοποιούσαν αυτό το μέρος.

Τι πρόκειται ν’ αλλάξει

Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι το Močići δείχνει πως ο Μιθραϊσμός δεν ήταν το ομοιογενές και αναπαραγώγιμο σύστημα που έχουν περιγράψει πολλοί μελετητές.

Ο ισχυρισμός του Μπεκ ότι ο Μίθρας μπορούσε να λατρευτεί οπουδήποτε με τα ίδια συμβολικά στοιχεία ισχύει για ορισμένες τοποθεσίες, αλλά όχι για αυτήν.

Κάτι διαφορετικό συνέβη στο Močići: Μια κοινότητα πήρε έναν προϋπάρχοντα χώρο στο τοπίο, με τα δικά του φυσικά χαρακτηριστικά και τον δικό του ρόλο στην τοπική ζωή, και τον μετέτρεψε σε λατρευτικό χώρο χωρίς να προσπαθήσει να τον μεταμορφώσει σε κάτι άλλο.

Δεν έγινε καμία προσπάθεια για τη συμβολική αναπαραγωγή του κόσμου. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το σπήλαιο διακοσμήθηκε για να προκαλέσει αλληγορικές σημασίες.

Το τοπίο μιλούσε από μόνο του.

«Η λατρεία δεν ήταν ένα σύνολο συμβόλων που επιβάλλονταν στον φυσικό κόσμο, αλλά ένα σύνολο υλικών σχέσεων μέσα στον κόσμο», γράφουν οι συγγραφείς, «πάντα βαθιά συνυφασμένο με την τοπικότητά του».

Προσθέτουν: «Αυτό που ένωνε τις μιθραϊκές κοινότητες ήταν ένα ευρύ ρεπερτόριο κοινών συμβόλων: Ένας βραχώδης θεός, σπήλαια, πηγές. Αυτό το πολυθετικό σύνολο ιδιοτήτων μπορούσε να σχηματίσει μια χαλαρή συνάθροιση, αλλά κάθε είδος και άτομο προσαρμοζόταν σε διάλογο με ξεχωριστά και εντοπισμένα περιβάλλοντα, γεωλογίες, τρόπους ζωής και κοινωνικές πρακτικές».

Με άλλα λόγια: υπήρχε ένας Μίθρας για κάθε τόπο. Οι πιστοί στο Močići δεν μιμήθηκαν όσα έκαναν εκείνοι στη Ρώμη ή στο Καρνούλτο (Carnuntum).

Πήραν τα στοιχεία της λατρείας που είχαν νόημα για τον τόπο όπου ζούσαν και τα συσχέτισαν με όσα προϋπήρχαν γύρω τους: Τον βράχο, το νερό, τα κατσίκια, τους λόφους.

Πολύτιμη η μεθοδολογία

Πέρα από τα ιστορικά συμπεράσματα, το άρθρο υποστηρίζει μια μεθοδολογική προσέγγιση: ότι αξίζει τον κόπο να επανεξετάζονται σχολαστικά τοποθεσίες που είχαν περιγραφεί επιφανειακά για δεκαετίες.

Το Močići ήταν γνωστό από το 1883, αλλά δεν είχε τεκμηριωθεί ποτέ με σχέδια ή μοντέλα. Το φωτογραμμετρικό μοντέλο που δημιούργησαν οι συγγραφείς κατέστησε δυνατό να φανούν ξεκάθαρα πράγματα που δεν ήταν εμφανή κατά τη διάρκεια μιας άμεσης επίσκεψης, όπως η σχέση μεταξύ του ανάγλυφου και του εξωτερικού ξέφωτου, ή η πλήρης απουσία σημαδιών κατασκευής πάνω στον βράχο.

«Υπάρχουν ακόμη πολλά να μάθουμε επανεξετάζοντας και μελετώντας εκ νέου μιθραία που έχουν αναγνωριστεί εδώ και καιρό, αλλά δεν έχουν τεκμηριωθεί ή αναλυθεί λεπτομερώς», καταλήγουν οι συγγραφείς.

Το ιερό στο Močići δεν έχει ακριβή χρονολογία χρήσης.

Χωρίς ανασκαφή ή επιγραφές, οι ερευνητές μπορούν μόνο να πουν ότι η λατρεία πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο της μεγαλύτερης δημοτικότητας του θεού στην Αυτοκρατορία, μεταξύ του 2ου και των μέσων του 4ου αιώνα ΚΠ (Κοινής Περιόδου).

Αυτό που γνωρίζουν σίγουρα είναι ότι όποιος ανέβαινε εκεί πάνω με τα σκεύη του, το φαγητό του και ίσως το ζωικό του κεφάλαιο, λάτρευε έναν Μίθρα που γεννήθηκε από αυτόν τον συγκεκριμένο βράχο, έπινε από αυτή τη συγκεκριμένη πηγή και μοιραζόταν τον χώρο με τον θεό αυτών των βουνοπλαγιών.