Εκπληκτική ανακάλυψη κατά τη διάρκεια έργων: Χαμένο μεσαιωνικό χωριό βρέθηκε θαμμένο κάτω από χωράφια

Μια σπουδαία αρχαιολογική ανακάλυψη βλέπει το φως της δημοσιότητας στη Γερμανία, γεφυρώνοντας το παρελθόν με το παρόν.

Ένας ολόκληρος μεσαιωνικός οικισμός, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί στο πέρασμα των αιώνων, εντοπίστηκε θαμμένος κάτω από αγροτικές εκτάσεις.

Η εξέλιξη αυτή δίνει σάρκα και οστά σε γραπτές μαρτυρίες χιλίων και πλέον ετών, λύνοντας ένα μυστήριο που απασχολούσε τους ερευνητές.

Ένας μεσαιωνικός οικισμός που επιβίωσε για αιώνες σε γραπτές πηγές αλλά είχε εξαφανιστεί από το τοπίο, εντοπίστηκε και πάλι, κοντά στο Μπόργκεντραϊχ (Borgentreich) στη δυτική Γερμανία.

Αρχαιολόγοι που εργάζονται νοτιοδυτικά της πόλης, στην περιοχή Χέξτερ (Höxter) της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, ταυτοποίησαν τα ερείπια του Έχενε (Echene). Πρόκειται για έναν αγροτικό οικισμό που αναφέρεται για πρώτη φορά το 944 και καταγράφεται για τελευταία φορά τον 15ο αιώνα.

Η ανασκαφή, η οποία πραγματοποιήθηκε πριν από την εγκατάσταση γραμμής μεταφοράς ενέργειας για νέες εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας, έφερε στο φως ίχνη ξύλινων σπιτιών, κεραμικά του 10ου και 11ου αιώνα, δύο πηγάδια και τα ογκώδη πέτρινα θεμέλια ενός κελαριού.

Οι εργασίες τεκμηριώνονται και τα ευρήματα περισυλλέγονται υπό την αρχαιολογική επίβλεψη του Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL), πριν συνεχιστούν οι κατασκευαστικές εργασίες.

Ένα χαμένο τοπίο επιστρέφει στον χάρτη

Το Έχενε (Echene) δεν ήταν άγνωστο στους ιστορικούς. Το όνομά του εμφανιζόταν σε μεσαιωνικά έγγραφα, ενώ η τοπική ονομασία της περιοχής «Έχελν» (Echeln), βορειοδυτικά του ρέματος Μύλενμπαχ (Mühlenbach), υποδείκνυε εδώ και καιρό το σημείο όπου πιθανώς βρισκόταν κάποτε ο οικισμός.

Μέχρι τώρα, ωστόσο, η ακριβής του τοποθεσία παρέμενε αβέβαιη. Αυτό άλλαξε όταν οι ανασκαφικές ομάδες έφεραν στο φως υπολείμματα του οικισμού που εκτείνονταν προς την κοιλάδα του ρέματος.

Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους του LWL, τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι το Έχενε (Echene) πιθανώς εκτεινόταν σε όλο το χαμηλό έδαφος και ενδεχομένως συνεχιζόταν στην απέναντι πλευρά του ρυακιού, επιβεβαιώνοντας τις ενδείξεις που είχαν διασωθεί στα τοπικά τοπωνύμια.

Ο Δρ. Sven Spiong, επικεφαλής του παραρτήματος του Μπίλεφελντ (Bielefeld) της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας του LWL, δήλωσε ότι ο οικισμός περιέπεσε στην αφάνεια μετά τη μεσαιωνική περίοδο και μόλις τώρα ήρθε ξανά στο φως.

Για τους αρχαιολόγους, ο επανεντοπισμός του είναι κάτι πολύ περισσότερο από τον απλό εντοπισμό ενός ονόματος στον χάρτη. Ανοίγει ένα άμεσο παράθυρο σε μια αγροτική κοινότητα που υπήρχε πολύ πριν απο το Μπόργκεντραϊχ (Borgentreich) μετατραπεί σε οχυρωμένη πόλη στα τέλη του 13ου αιώνα.

Ξύλινα σπίτια, πηγάδια και ένα πετρόχτιστο κελάρι

Η ανασκαφική ομάδα, με επικεφαλής τον Bartosz Adamski, έφερε στο φως μια πυκνή διάταξη αρχαιολογικών ευρημάτων. Ανάμεσα στα παλαιότερα είναι οι οπές πασσάλων (μεταπαλικές οπές) από ξύλινα κτίρια.

Τα σημάδια στο έδαφος δείχνουν τα σημεία όπου ξύλινοι πάσσαλοι στήριζαν κάποτε σπίτια και βοηθητικά κτίσματα.

Οι αρχαιολόγοι του LWL σημειώνουν ότι τα μεγαλύτερα κεντρικά σπίτια της περιόδου μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 20 μέτρα σε μήκος, ενώ μικρότερα βοηθητικά κτίσματα, με διαστάσεις μερικές φορές περίπου τρία επί τέσσερα μέτρα, ήταν εν μέρει βυθισμένα στο έδαφος.

Αυτά τα χαρακτηριστικά παραπέμπουν σε έναν οικισμό διαμορφωμένο από τη γεωργία, την αποθήκευση, την οικιακή εργασία και την άμεση πρόσβαση σε νερό.

Από τα τέλη του 11ου αιώνα και μετά, τα κτίρια με ξύλινο σκελετό (timber-framed) έγιναν πιο κοινά. Σε πολλές περιπτώσεις, μόνο τα κελάρια τους διασώζονται αρχαιολογικά, επειδή οι ανωδομές εξαφανίστηκαν πριν από πολύ καιρό.

Τα περισσότερα από αυτά τα κελάρια είχαν ξύλινους τοίχους, αλλά μια ανακάλυψη ξεχωρίζει. Ο αρχαιολόγος του LWL, Νόρμεν Πόσελτ (Normen Posselt), εντόπισε ένα κελάρι με χτιστούς πέτρινους τοίχους και μια είσοδο στη βόρεια πλευρά του. Το πέτρινο κελάρι είναι ένα από τα πιο σημαντικά δομικά στοιχεία που βρέθηκαν στην τοποθεσία.

Υποδηλώνει μια φάση αρχιτεκτονικής ανάπτυξης, κατά την οποία τουλάχιστον ορισμένα κτίρια κατασκευάζονταν με μεγαλύτερη επένδυση και ανθεκτικότητα σε σύγκριση με τις παλαιότερες ξύλινες κατασκευές. Κατά τη διάρκεια της ανασκαφής βρέθηκαν επίσης δύο πηγάδια.

Η παρουσία τους ενισχύει την εικόνα του Έχενε ως ενός οικισμού στενά συνδεδεμένου με την παροχή νερού, μια πρακτική αναγκαιότητα για τους ανθρώπους, τα ζώα και τις αγροτικές εργασίες.

Ένα τοπίο μικρών μεσαιωνικών κοινοτήτων

Η ανακάλυψη βοηθά επίσης να εξηγηθεί το ευρύτερο μοτίβο οικιστικής ανάπτυξης γύρω από το Μπόργκεντραϊχ (Borgentreich). Πριν η πόλη ιδρυθεί ως οχυρωμένο αστικό κέντρο τη δεκαετία του 1280, η γύρω ύπαιθρος κατοικούνταν ήδη από μικρότερες αγροτικές κοινότητες. Η ύπαρξη αυτών των οικισμών μπορεί να ανιχνευθεί τουλάχιστον πίσω στον 10ο και 11ο αιώνα.

Περίπου ένα χιλιόμετρο νότια της νέας περιοχής ανασκαφής, κοντά στο Κριστίνενχοφ (Christinenhof), ένας άλλος μεσαιωνικός οικισμός είχε ήδη εξεταστεί σε μια μικρότερης κλίμακας ανασκαφή το 1987.

Τα ευρήματα από εκείνη την τοποθεσία χρονολογούνται από τον 9ο ή 10ο αιώνα έως τον 14ο αιώνα, γεγονός που υποδηλώνει ότι υπήρχε περίπου την ίδια περίοδο με το Έχενε (Echene). Οι αρχαιολόγοι του LWL πιστεύουν ότι μπορεί να αντιστοιχεί στο Μπρόκτρουπ (Broktrup), έναν άλλον εγκαταλελειμμένο οικισμό γνωστό από γραπτές πηγές.

Ο Δρ. Spiong τόνισε ότι το τοπίο χαρακτηριζόταν από πολλούς τέτοιους μικρούς οικισμούς, τουλάχιστον από τον 10ο αιώνα. Οι τοποθεσίες τους δεν ήταν τυχαίες. Συχνά βρίσκονταν κοντά σε ρέματα ή πηγές, όπου υπήρχε διαθέσιμο νερό και εύφορα χωράφια σε κοντινή απόσταση. Το Έχενε (Echene) ταιριάζει απόλυτα σε αυτό το μοτίβο.

Ανασυνθέτοντας την τελική ιστορία του Έχενε

Η ανασκαφή είναι μόνο το πρώτο στάδιο. Η ομάδα του LWL πρέπει τώρα να αναλύσει πολλά κιβώτια με θραύσματα κεραμικής, να χρονολογήσει τους επιμέρους λάκκους και να συγκρίνει τα ευρήματα με τα δομικά κατάλοιπα του οικισμού.

Μόνο τότε θα είναι σε θέση οι αρχαιολόγοι να ανασυνθέσουν τον τρόπο με τον οποίο το Έχενε (Echene) αναπτύχθηκε, άλλαξε και τελικά εξαφανίστηκε. Για τον Δήμαρχο του Μπόργκεντραϊχ (Borgentreich), Nicolas Aisch, η ανακάλυψη δείχνει πόση περιφερειακή ιστορία βρίσκεται ακόμη κάτω από την επιφάνεια.

Το εύρημα είναι σημαντικό όχι μόνο για την αρχαιολογία, αλλά και για την ταυτότητα της τοπικής κοινότητας. Το Έχενε υπήρξε κάποτε ένας ζωντανός οικισμός, στη συνέχεια ένα όνομα σε έγγραφα και έπειτα ένας ξεχασμένος τόπος. Τώρα, τα σπίτια, τα πηγάδια και τα κελάρια του αρχίζουν να αφηγούνται ξανά την ιστορία του τόπου.