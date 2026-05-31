Κρήτη: Κλιμάκιο του Στρατού περισυνέλλεξε το πυραυλικό εξάρτημα που βρέθηκε σε παραλία του Αγίου Νικολάου

Κλιμάκιο του στρατού μετέβη στην παραλία του Καλού Χωριού στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από όπου περισυνέλλεξε με ασφάλεια το εξάρτημα πυραυλικού συστήματος που βρέθηκε νωρίτερα σήμερα Κυριακή.

Σημειώνεται ότι δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα στην διαδικασία ούτε διέτρεξαν κάποιο κίνδυνο οι λουόμενοι, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Το εξάρτημα μεταφέρθηκε στις εγκαταστάσεις του στρατού για περεταίρω έλεγχο προκειμένου να διαπιστωθεί η προέλευση του.

Ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για τμήμα ελληνικού αντιαεροπορικού συστήματος.