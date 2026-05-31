Οικογενειακή τραγωδία στην Πάτρα: Πώς έγινε το φρικτό τροχαίο με θύματα έναν 52χρονο και τον ανήλικο γιο του – «Κλειδί» η κάμερα στο κράνος

Ως «καρμανιόλα» είναι γνωστό το σημείο κάτω από τη γέφυρα της περιμετρικής στο Ρίο κοντά στο Τόφαλος, όπου πατέρας και γιος, αναβάτες σε μοτοσικλέτα, ενεπλάκησαν σε τροχαίο, με αποτέλεσμα ο 17χρονος να χάνει επί τόπου τη ζωή τους και ο 52χρονος , ο οποίος ήταν ο οδηγός,. να αφήνει την τελευταία του πνοή λόγο αργότερα στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από το Mega, η στιγμή του δυστυχήματος μπορεί να έχει καταγραφεί σε βίντεο, καθώς ο 52χρονος πατέρας είχε κάμερα στο κράνος του. Το βίντεο φέρεται να ελέγχεται ήδη από τις αρχές.

Ο πατέρας φέρεται να είχε τοποθετημένη την κάμερα στο κράνος του και κατέγραφε ότι γινόταν. Οι αστυνομικοί εντόπισαν την κάμερα, λίγο μέτρα μακριά από το σημείο της τραγωδίας.

Πλέον ελέγχεται ώστε να διαπιστωθεί τι έχει καταγράψει και εάν υπάρχουν εντός της στοιχεία για την τραγωδία. Μέσω αυτού θα διαπιστωθεί εάν στο τροχαίο ενεπλάκη κάποιο άλλο όχημα.

Πολύ επικίνδυνο σημείο

Στο σημείο του τροχαίου ο δρόμος να γίνεται κατηφορικός, στενεύει, ενώ γίνονται και έργα και μάλιστα για πάρα πολλά χρόνια, αλλά και οι ταχύτητες που “πιάνουν” όλα τα οχήματα είναι πολύ μεγάλες.

Ο 52χρονος θεωρούνταν ως έμπειρος οδηγός, όπως είπαν άνθρωποι που τον γνώριζαν, δεν έτρεχε με τη μηχανή του, την είχε για να κάνει τη βόλτα του, όπως έκανε και με τον 17χρονο γιο του, μαθητή της Β’ Λυκείου.

Ο 17χρονος έχασε τη ζωή του ακαριαία, ενώ ο πατέρας του εξέπνευσε στο νοσοκομείο, το οποίο απέχει μόλις 2 χιλιόμετρα από εκεί που έγινε το τροχαίο δυστύχημα. Οι γιατροί έκαναν ΚΑΡΠΑ επί τουλάχιστον μία ώρα για να τον επαναφέρουν, αλλά δεν κατάφεραν να τον σώσουν.

Συγγενείς και φίλοι του 17χρονου άφησαν κεριά και λουλούδια στο σημείο.

Θρήνος στο πειραματικό ΓΕΛ για τον 17χρονο Κωνσταντίνο

Βαρύ είναι το πένθος που έχει σκεπάσει την εκπαιδευτική κοινότητα της Πάτρας μετά την ανείπωτη τραγωδία που εκτυλίχθηκε το πρωί της Κυριακής.

Ο 17χρονος μαθητής της Β’ Λυκείου του Πειραματικού ΓΕΛ Πατρών, Ηλίας Κωνσταντίνος, σκοτώθηκε στο τροχαίο δυστύχημα.

Συμμαθητές, φίλοι και εκπαιδευτικοί αδυνατούν να πιστέψουν ότι ο φίλος τους που μέχρι πριν λίγες ημέρες βρισκόταν στα θρανία δεν θα επιστρέψει ποτέ ξανά στην τάξη του. Μάλιστα, πολλοί μαθητές ξέσπασαν σε κλάματα μόλις πληροφορήθηκαν την τραγική εξέλιξη, αδυνατώντας να διαχειριστούν την απώλεια του φίλου τους, σύμφωνα με το thebest.gr.

Η ανακοίνωση της Παναχαϊκής

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παναχαϊκής Γυμναστικής Ένωσης με βαθιά οδύνη πληροφορήθηκε το θάνατο του νεαρού αθλητή του Συλλόγου Ηλία Κωνσταντίνου Γκέκα που έφυγε απρόσμενα από τη ζωή σε ηλικία μόλις 16 ετών σε τροχαίο δυστύχημα μαζί με τον αγαπημένο του πατέρα Διονύση. Ο Ηλίας Κωνσταντίνος Γκέκας ήταν επίλεκτο μέλος της Εφηβικής Ομάδας Μπάσκετ της Παναχαϊκής και ξεχώριζε όχι μόνο για τις αγωνιστικές του ικανότητες αλλά κυρίως για το ήθος και τον εξαίρετο χαρακτήρα του.

Η Διοίκηση της Π.Γ.Ε. με αισθήματα θλίψης εκφράζει στην Οικογένεια τα ειλικρινή της συλλυπητήρια.