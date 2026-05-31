«Όχι» για δεύτερη φορά των κατοίκων του Αμβούργου για Ολυμπιακούς Αγώνες στην πόλη τους

Οι κάτοικοι του Αμβούργου δεν θέλουν τη διεξαγωγή Ολυμπιακών Αγώνων στην πόλη τους και το δήλωσαν εμφατικά σήμερα Κυριακή και, μάλιστα, για δεύτερη φορά μέσω δημοψηφίσματος.

«Όχι» στην πρόταση της πόλης να θέσει υποψηφιότητα για τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2036, του 2040 ή του 2044 είπαν για δεύτερη φορά οι δημότες στο δημοψήφισμα που πραγματοποιήθηκε σήμερα. Την απογοήτευσή τους εξέφρασαν οι αρχές της πόλης και οι επιχειρηματίες.

Κατά το 54,9%

Όπως μετέδωσε νωρίτερα απόψε η Ραδιοτηλεόραση Βόρειας Γερμανίας NDR, το 54,9% ψήφισε «όχι», ενώ «ναι» ψήφισε το 45,1%. «Λυπάμαι βαθιά για το αποτέλεσμα. Πολλοί πολίτες που ανυπομονούσαν για τους Αγώνες είναι επίσης απογοητευμένοι», δήλωσε ο κυβερνήτης/δήμαρχος του Αμβούργου Πέτερ Τσέντσερ και πρόσθεσε ότι έχει ήδη ενημερώσει τη Γερμανική Συνομοσπονδία Ολυμπιακών Αθλημάτων ότι το Αμβούργο αποσύρει την υποψηφιότητά του.

«Γνωρίζαμε από το προηγούμενο δημοψήφισμα ότι ο σκεπτικισμός για τους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι μεγαλύτερος στο Αμβούργο από ό,τι σε πολλές άλλες πόλεις. Παρ’ όλα αυτά, αποφασίσαμε να το επιδιώξουμε επειδή, υπό τις σημερινές συνθήκες, οι Ολυμπιακοί και Παραολυμπιακοί Αγώνες αποτελούν μια μεγάλη ευκαιρία για όλους. Θα είχαν δώσει ώθηση σε πολλές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που έχουμε ως στόχο να προωθήσουμε για την πόλη μας, ακόμη και χωρίς τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτή ακριβώς είναι η εντολή μας τώρα: θα επιδιώξουμε τους στόχους μας στην αστική ανάπτυξη – καθώς και στην υλοποίηση των μεγάλων έργων υποδομής για τα οποία χρειαζόμαστε την υποστήριξη της ομοσπονδιακής κυβέρνησης – με όλες μας τις δυνάμεις, έστω και χωρίς τους Ολυμπιακούς Αγώνες», τόνισε ο κ. Τσέντσερ.

Απογοητευμένοι οι επιχειρηματίες

Απογοητευμένοι δήλωσαν και οι επιχειρηματικοί σύλλογοι του Αμβούργου, οι οποίοι είχαν ταχθεί υπέρ της υποψηφιότητας της πόλης τους. «Παραμένουμε πεπεισμένοι ότι η διοργάνωση των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων θα είχε προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες για τη διεθνή προβολή, την οικονομική ανάπτυξη και τις υποδομές του Αμβούργου. Μια θετική ψήφος θα έστελνε ένα σημαντικό μήνυμα ότι εμείς στο Αμβούργο είμαστε φιλόδοξοι – και ότι πιστεύουμε ότι είμαστε ικανοί να πετύχουμε σπουδαία πράγματα – φτάνοντας πολύ πέρα από τον τομέα του αθλητισμού», δήλωσε ο Νόρμπερτ Άουστ, πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Αμβούργου.

«Η χαρά είναι μεγάλη», δήλωσε στον αντίποδα ο επικεφαλής της καμπάνιας «NOlympia» υπέρ του «όχι» στο δημοψήφισμα Έκαρτ Μάουντριχ, επισήμανε ωστόσο ότι η πόλη εμφανίστηκε διχασμένη. «Οι κανόνες του παιχνιδιού της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής δεν αντιπροσωπεύουν το πνεύμα του αθλητισμού, αλλά μάλλον την οικονομική άντληση. Αφαιρούν περισσότερα από όσα δίνουν. Οι κάτοικοι του Αμβούργου αγαπούν την πόλη τους και δεν θα ξεγελαστούν από μια διαφημιστική καμπάνια εκατομμυρίων», πρόσθεσε.