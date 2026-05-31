Τραγωδία στην Τουρκία: Λεωφορείο τυλίχτηκε στις φλόγες – Οκτώ νεκροί, ανάμεσά τους και ένα αγοράκι 9 μηνών – ΒΙΝΤΕΟ

Τραγωδία στην Τουρκία, όπου λεωφορείο ενεπλάκη σε τροχαίο με αποτέλεσμα να τυλιχτεί στις φλόγες τα ξημερώματα της Κυριακής. Οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και ένα αγοράκι 9 μηνών.

Μεταξύ των νεκρών ήταν ο πατέρας του βρέφους και ο 50χρονος οδηγός, ενώ υπάρχουν και 33 τραυματίες.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το όχημα, που ανήκει στην εταιρεία Pamukkale Tourism, έπεσε πάνω σε προστατευτικά κιγκλιδώματα στην επαρχία Ντενιζλί στις 1:40 π.μ. τοπική ώρα, ενώ μετέφερε 38 επιβάτες και τρία μέλη του προσωπικού από τη Σμύρνη στην Αττάλεια.

Να σημειωθεί πως χτες Σάββατο ήταν η τελευταία ημέρα του Έιντ αλ-Αντχά, μία θρησκευτική γιορτή κατά την οποία είθισται να παρουσιάζεται αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων σε όλη την Τουρκία, καθώς οι άνθρωποι ταξιδεύουν για να επισκεφθούν την οικογένειά τους και να κάνουν διακοπές.

Οι τουρκικές αρχές διερευνούν τα αίτια της τραγωδίας, που βύθισε στο πένθος οικογένειες επιβατών και προκάλεσε σοκ σε ολόκληρη τη χώρα.

⚠️İzmir-Antalya seferini yapan Pamukkale Turizm firmasına ait yolcu otobüsü Denizli – Aydın otoyolunda bariyerlere çarptıktan sonra alev aldı. Biri bebek 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

— NTVRadyo (@ntvradyo) May 31, 2026