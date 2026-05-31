Ιράν – Αραγτσί: «Οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ συνεχίζονται – Μην δίνετε σημασία στις εικασίες»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, επιβεβαίωσε τη συνέχιση των συνομιλιών και ανταλλαγών μηνυμάτων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καλώντας να μην δίνεται σημασία σε εικασίες.

Υπουργός Εξωτερικών Ιράν, Αμπάς Αραγτσί
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι συνομιλίες και οι ανταλλαγές μηνυμάτων με τις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζονται, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί.
  • Ο Αραγτσί πρόσθεσε πως «δεν θα έπρεπε να δίνουμε σημασία στις εικασίες και δεν μπορούμε να κρίνουμε τις συνομιλίες μέχρι να έχουμε ένα ξεκάθαρο αποτέλεσμα».
  • Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μπαγέρ Γαλιμπάφ τόνισε ότι η Τεχεράνη «δεν θα αποδεχθεί καμία συμφωνία» αν δεν διασφαλιστούν τα δικαιώματα του ιρανικού λαού.

Οι συνομιλίες και οι ανταλλαγές μηνυμάτων με τις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζονται, δήλωσε σήμερα μιλώντας σε κρατικά μέσα ενημέρωσης ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί.

«Δεν θα έπρεπε να δίνουμε σημασία στις εικασίες και δεν μπορούμε να κρίνουμε τις συνομιλίες μέχρι να έχουμε ένα ξεκάθαρο αποτέλεσμα», πρόσθεσε ο Αραγτσί.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου και επικεφαλής των Ιρανών διαπραγματευτών Μπαγέρ Γαλιμπάφ δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ότι η Τεχεράνη «δεν θα αποδεχθεί καμία συμφωνία» αν δεν είναι βέβαιη ότι θα διασφαλιστούν τα δικαιώματα του ιρανικού λαού.

