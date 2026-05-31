Θρήνος στην Πάτρα για τον θάνατο πατέρα και γιου – Πώς έγινε το φρικτό τροχαίο

Θλίψη σε όλη την Πάτρα αλλά και την Αρχαία Ολυμπία έχει σκορπίσει η ανείπωτη τραγωδία που σημειώθηκε σήμερα, όταν ένας πατέρας και ο γιος του σκοτώθηκαν σε τροχαίο με μοτοσικλέτα.

Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη στην έξοδο της Πάτρας κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής προς Ρίο, κοντά στο Τόφαλος, όταν η μηχανή μεγάλου κυβισμού στην οποία επέβαιναν ο 52χρονος και ο 17χρονος γιος του, εξετράπη της πορείας της, ανετράπη και κατέληξε στα στο κιγκλιδώματα.

Η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή που ο 17χρονος σκοτώθηκε επί τόπου, ενώ ο 52χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ρίου σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του.

Στο σημείο επικράτησε πανικός, η κυκλοφορία διεκόπη και με ασθενοφόρα μεταφέρθηκαν και οι δύο στο νοσοκομείο. Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι δύο φορούσαν κράνος.

Προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί το τμήμα Τροχαίας Πατρών.