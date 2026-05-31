Εθνική Ελλάδας: Προς Τούμπα τα δύο πρώτα παιχνίδια της Γαλανόλευκης στο Nations League

Το Nations League επιστρέφει τον Οκτώβριο, με την Εθνική Ελλάδας να λαμβάνει μέρος για πρώτη φορά στο Α Γκρουπ, βρίσκοντας απέναντί της σπουδαίους αντιπάλους.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα υποδεχθεί κατά σειρά Ολλανδία και Γερμανία, 1 και 4 Οκτωβρίου αντίστοιχα. Όπως όλα δείχνουν τα παιχνίδια θα διεξαχθούν στο γήπεδο της Τούμπας, με την έδρα του ΠΑΟΚ να ανοίγει τις πόρτες της για να φιλοξενήσει την Εθνική ομάδα για πρώτη φορά μετά το 2021 και τον αγώνα με τη Γεωργία (1-1).

Η απόφαση αναμένεται να ληφθεί από την ΕΠΟ στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την προσεχή Τρίτη (02/06), σύμφωνα με το ertsports.gr.