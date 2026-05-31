Ινδία: Τεράστια αμμοθύελλα «κατάπιε» την πόλη Μπικανέρ – Απόκοσμα βίντεο

Μια τεράστια αμμοθύελλα έπληξε την πόλη Μπικανέρ του Ρατζαστάν στην Ινδία, μετατρέποντας την ημέρα σε σκοτάδι και προκαλώντας χάος στις αγορές και τους δρόμους. Οι αρχές έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις για περαιτέρω σφοδρές καταιγίδες και βροχοπτώσεις στην περιοχή για τις επόμενες ημέρες.

Πηγή: Χ
  • Ένα σκηνικό Αποκάλυψης βίωσαν οι κάτοικοι στην πόλη Μπικανέρ της Ινδίας, όταν μια βιβλικών διαστάσεων αμμοθύελλα έπληξε την περιοχή, μετατρέποντας το φως της ημέρας σε σχεδόν απόλυτο σκοτάδι.
  • Η τρομακτική δύναμη των ανέμων παρέλυσε κάθε δραστηριότητα στην πόλη, με την οδήγηση να καθίσταται εξαιρετικά επικίνδυνη, ενώ καταγράφηκαν πτώσεις κλαδιών και τοπικές διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
  • Οι αρχές εξέδωσαν οδηγία προς τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, καθώς αναμένονται νέες σφοδρές καταιγίδες και βροχοπτώσεις τις επόμενες ημέρες, με ανέμους έως 70 χλμ/ώρα.

Ένα σκηνικό Αποκάλυψης βίωσαν οι κάτοικοι στην πόλη Μπικανέρ του Ρατζαστάν, στην Ινδία, το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν μια βιβλικών διαστάσεων αμμοθύελλα έπληξε την περιοχή.

Πυκνά σύννεφα σκόνης κάλυψαν τον ορίζοντα, μετατρέποντας το φως της ημέρας σε σχεδόν απόλυτο σκοτάδι, σε μια εικόνα που έμοιαζε να έχει βγει απευθείας από το κινηματογραφικό σύμπαν των ταινιών «Dune», σχολιάσει το NDTV.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο αποτυπώνουν ένα τεράστιο, συμπαγές τείχος σκόνης να προελαύνει απειλητικά προς την πόλη.

Σύμφωνα με το ίδιο δίκτυο, το φαινόμενο περιόρισε δραματικά την ορατότητα στους κεντρικούς οδικούς άξονες, καλύπτοντας τα πάντα με ένα πυκνό πέπλο και προσδίδοντας στο περιβάλλον μια απόκοσμη λάμψη.


Η οδήγηση κατέστη εξαιρετικά επικίνδυνη, αναγκάζοντας τους κατοίκους να αναζητήσουν εσπευσμένα καταφύγιο σε εσωτερικούς χώρους.

Καθώς οι γεμάτοι σκόνη άνεμοι εντείνονταν, ο πανικός δεν άργησε να ξεσπάσει σε αρκετές συνοικίες της πόλης.


Οι αγορές βυθίστηκαν στο χάος, καθώς οι καταστηματάρχες κατέβαζαν εσπευσμένα τα ρολά και οι πεζοί έτρεχαν να προστατευτούν από την καταιγίδα, περιγράφει το NDTV.

Η τρομακτική δύναμη των ανέμων παρέλυσε κάθε δραστηριότητα στην πόλη. Παράλληλα, καταγράφηκαν πτώσεις κλαδιών από δέντρα, καθώς και τοπικές διακοπές στην ηλεκτροδότηση εξαιτίας των ισχυρών ριπών του ανέμου.

Σε επιφυλακή οι αρχές – Έρχονται νέες σφοδρές καταιγίδες

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ινδίας εξέδωσε οδηγία προς τους πολίτες, συμβουλεύοντάς τους να παραμείνουν ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των έντονων καιρικών φαινομένων.

Το τελευταίο 24ωρο, ισχυρές καταιγίδες και βροχοπτώσεις σημειώθηκαν σε αρκετές περιοχές του κρατιδίου Ρατζαστάν, με το υψηλότερο ποσοστό βροχής να καταγράφεται στην περιοχή Μπάρι της επαρχίας Ντολπούρ, φτάνοντας τα 58 χιλιοστά.


Το Μετεωρολογικό Κέντρο στην Τζαϊπούρ έχει εκδώσει πρόγνωση για έντονες καταιγίδες και μπουρίνια, με την ταχύτητα των ανέμων να αναμένεται να αγγίξει τα 60-70 χλμ/ώρα σε τμήματα των περιφερειών Μπικανέρ, Τζαϊπούρ, Ατζμέρ, Μπαρατπούρ, Κότα, Τζοντπούρ και Ουνταϊπούρ.

Οι αρχές προειδοποιούν ότι είναι πιθανό να σημειωθούν κατά τόπους ισχυρές βροχοπτώσεις, ενώ σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να εκδηλωθούν χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων, αυτός ο κύκλος καταιγίδων και βροχών αναμένεται να συνεχιστεί σε διάφορα τμήματα του κρατιδίου για τις επόμενες τέσσερις με πέντε ημέρες.

