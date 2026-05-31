Μελβούρνη: Ανθρωποκυνηγητό για άνδρα που επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε 2 άτομα – Έριξε αυτοκίνητο στο σπίτι ενός θύματος

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ένα θρίλερ στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, με τις αστυνομικές αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό ενός άνδρα, ο οποίος, αφού καρφώθηκε με αυτοκίνητο σε σπίτι στα νοτιοανατολικά της πόλης, μαχαίρωσε επανειλημμένα μια γυναίκα.

Η Αστυνομία προειδοποιεί ότι ο «πιθανόν ένοπλος» ύποπτος ενδέχεται να ευθύνεται και για άλλη μια επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε λίγες ώρες νωρίτερα, στα βόρεια προάστια της πόλης.

Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 10:15 το πρωί της Κυριακής (τοπική ώρα).

Μια γυναίκα γύρω στα 30 βρισκόταν μαζί με τη μητέρα της μέσα στο σπίτι τους στην οδό Exner, στο Ντάντενονγκ Νορθ, όταν ο δράστης έριξε εσκεμμένα ένα κλεμμένο αυτοκίνητο πάνω στην κατοικία.

Ακούγοντας τον κρότο της πρόσκρουσης, οι γείτονες βγήκαν έντρομοι στον δρόμο και είδαν έναν άνδρα να κάθεται στη θέση του οδηγού ενός ασημί Honda CRV. Μιλώντας στην εφημερίδα Herald Sun, μια γειτόνισσα περιέγραψε τις πρώτες στιγμές.



«Πήγα προς το μέρος του για να δω αν ήταν καλά, και τότε εκείνος απλώς βγήκε από το αυτοκίνητο και μπήκε μέσα στο σπίτι», δήλωσε.

Μέσα στην κατοικία, ο άνδρας επιτέθηκε και μαχαίρωσε τη γυναίκα, η οποία λίγο αργότερα βγήκε στον δρόμο αιμόφυρτη, φέροντας πολλαπλά τραύματα στο πάνω μέρος του σώματός της.

«Βγήκε έξω κρατώντας τα πλευρά της, έχοντας ένα μαχαίρι στο άλλο της χέρι», δήλωσε η ίδια αυτόπτης μάρτυρας.

Σύμφωνα με τους γείτονες, ο δράστης αμέσως μετά την πράξη του «βγήκε έξω και περπάτησε στον δρόμο. Δεν έτρεξε καν».

Οι περίοικοι προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες και κατάφεραν να περιορίσουν την αιμορραγία της γυναίκας μέχρι την άφιξη των διασωστών. Το θύμα διακομίστηκε σε τοπικό νοσοκομείο με τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή της, ενώ η μητέρα της δεν τραυματίστηκε.

Σύνδεση με προηγούμενη επίθεση και ανθρωποκυνηγητό

Η αστυνομία εκτιμά ότι το περιστατικό αυτό συνδέεται άμεσα με μια άλλη επίθεση με μαχαίρι που είχε σημειωθεί τρεις ώρες νωρίτερα, γύρω στις 7:15 το πρωί (τοπική ώρα), σε σπίτι στην περιοχή Έπινγκ, στα βόρεια της Μελβούρνης.

Εκεί, ένας άνδρας γύρω στα 40 τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, επίσης χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Οι αρχές τονίζουν ότι και οι δύο επιθέσεις ήταν στοχευμένες και ότι ο ύποπτος γνώριζε τα θύματά του. Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, τα θύματα του δράστη ήταν μέλη της οικογενείας του, συγκεκριμένα η αδελφή του και ένας ξάδελφός του.

Ο επιθεωρητής της Νότιας Μητροπολιτικής Περιφέρειας, Γκράχαμ Χιγκινμπόθαμ, επιβεβαίωσε ότι ο καταζητούμενος είναι γνωστός στις αρχές. «Γνωρίζουμε την ταυτότητα του άνδρα και είμαστε στη διαδικασία αναζήτησής του», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Ο επιθεωρητής Χιγκινμπόθαμ κάλεσε την τοπική κοινωνία να παραμείνει σε εγρήγορση: «Δεν γνωρίζουμε αν ο δράστης είναι ένοπλος με οποιονδήποτε τρόπο, αλλά αντιμετωπίζουμε το συγκεκριμένο άτομο ως πιθανόν ένοπλο».

Ο ύποπτος εθεάθη για τελευταία φορά να φοράει καφέ μπλούζα και μαύρο παντελόνι και ενδέχεται να κρατά ακόμη το όπλο της επίθεσης. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να μην τον πλησιάσουν σε καμία περίπτωση αν τον εντοπίσουν, αλλά να καλέσουν αμέσως τον τριψήφιο αριθμό έκτακτης ανάγκης (000).

Με πληροφορίες από: Daily Mail