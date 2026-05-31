Ισραήλ: Εντολή Νετανιάχου για περαιτέρω προώθηση του στρατού στον Λίβανο – «Αποφασιστικό σημείο καμπής η κατάληψη του κάστρου Μποφόρ»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έδωσε εντολή για περαιτέρω επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στον νότιο Λίβανο, με τις δυνάμεις του να έχουν ήδη διασχίσει τον Λιτάνι και να έχουν καταλάβει στρατηγικά υψώματα

  • Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η κατάληψη του κάστρου Μποφόρ αποτελεί «αποφασιστικό σημείο καμπής» στην επίθεση του ισραηλινού στρατού στον νότιο Λίβανο.
  • Ο Νετανιάχου έδωσε εντολή στην Τσαχάλ «να διευρύνει τις επιχειρήσεις στον Λίβανο», με τις δυνάμεις της να έχουν ήδη διασχίσει τον Λιτάνι και να έχουν πάρει τον έλεγχο στρατηγικών υψωμάτων.
  • Οι οδηγίες του είναι «να προσχωρήσουν εις βάθος και να διευρύνουν τον έλεγχό μας επί των περιοχών που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο της Χεζμπολάχ».

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η κατάληψη του κάστρου Μποφόρ αποτελεί «αποφασιστικό σημείο καμπής» στην επίθεση του ισραηλινού στρατού στον νότιο Λίβανο.

«Έδωσα εντολή στην Τσαχάλ να διευρύνει τις επιχειρήσεις στον Λίβανο. Οι δυνάμεις μας διέσχισαν τον Λιτάνι. Πήραν τον έλεγχο στρατηγικών υψωμάτων. Κατέλαβαν την κορυφή του Μποφόρ. Και πλέον οι οδηγίες μου είναι να προσχωρήσουν εις βάθος και να διευρύνουν τον έλεγχό μας επί των περιοχών που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο της Χεζμπολάχ», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βίντεο που δόθηκε στην δημοσιότητα από το γραφείο του.

«Η κατάληψη του Μποφόρ είναι ένα θεαματικό βήμα και ένα αποφασιστικό σημείο καμπής» προσθέτει.

 

 

