Αλέξης Τσίπρας: Οι 28 καλλιτέχνες που υπέγραψαν την Ιδρυτική Διακήρυξη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ)

Μεταξύ των ενεργών πολιτών που έχουν υπογράψει την Ιδρυτική Διακήρυξη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) που κατατέθηκε στον Άρειο Πάγο από τον Αλέξη Τσίπρα την Πέμπτη βρίσκονται και αρκετοί καλλιτέχνες.
Μουσικοί, τραγουδιστές, ηθοποιοί και άνθρωποι των τεχνών συμπαρατάσσονται με την Αλέξη Τσίπρα σε αυτή τη νέα του προσπάθεια.
Από την Τρίτη το βράδυ μετά την κεντρική εκδήλωση στο Θησείο όλοι οι πολίτες μπορούν να την υπογράψουν διαδικτυακά στην ιστοσελίδα myelas.gr όπου έχει αναρτηθεί.
Δείτε μερικά από τα ονόματα που δημοσιεύει η «ΕΦ.ΣΥΝ»:
- Aρβανίτης Γιώργος, Φωτογράφος, Κινηματογραφιστής
- Αθανασίου Μάριος, Ηθοποιός
- Αρσένη Αθηνά, Θεατροπαιδαγωγός, σκηνοθέτης και δημιουργός πολιτιστικών δράσεων με έδρα την Ιθάκη.
- Βαφέας Βασίλης, Σκηνοθέτης κινηματογραφιστής
- Βούλγαρης Κώστας, Λογοτέχνης
- Γαϊτάνος Γεώργιος, Εικαστικός
- Δρακόπουλος Γιάννης, Ηθοποιός
- Δραμουντάνης Βασίλης, Δντης Παραγωγής Μουσικά Σύνολα της ΕΡΤ, Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ
- Θωμαϊδης Κώστας, Τραγουδιστής, Ραδιοφωνικός Παραγωγός
- Καζάκου Ειρήνη, Ηθοποιός
- Κανάκη Ελένη, Εκδότρια και βιβλιοπώλισσα, ιδιοκτήτρια των εκδόσεων Κανάκη
- Κατσουλίδη Μαρία Ηθοποιος, Καθηγήτρια υποκριτικής
- Κοκκινοπούλου Φαίη, Ηθοποιος
- Κορνήλιος , Νίκος, Σκηνοθέτης Μουσικός
- Λογιάδης Μίλτος Μαέστρος Καθηγητής Διεύθυνσης Ορχήστρας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο
- Μανωλιουδάκη Ευγενια, Εικαστικός
- Μαυρουδής Χάρης, Ηθοποιός
- Μιχαλόπουλος Σπύρος, Σκηνοθέτης
- Μουμουλίδης Θέμης, Σκηνοθέτης
- Μουτζούρογλου Νίκη, Στέλεχος Μεγάρου Μουσικής
- Μωραϊτης Κωνσταντίνος, Ηθοποιός/ σκηνοθέτης, αριστούχος απόφοιτος της δραματικής σχολής του
- Νέγκα Γιώτα, Τραγουδίστρια
- Παπαγεωργίου Θανάσης, Ηθοποιός, Ιδρυτής Θεάτρου ΣΤΟΑ, πρ. πρόεδρος Εθνικού Θεάτρου
- Παππά Ιωάννα, Ηθοποιός
- Πουρσανίδης Νικόλαος, Ηθοποιός
- Σιδέρη Ζουγανέλη Ισιδώρα, Ηθοποιός
- Τουμασάτου Μαριάννα, Ηθοποιός
- Χειλακης Αιμίλιος Ηθοποιός