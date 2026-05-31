Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος: Λιποθύμησε στη Θεία Λειτουργία – Διακομίστηκε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Κυριακής στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου, στην περιοχή της Αρετσούς στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, όταν ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος αισθάνθηκε αδιαθεσία και λιποθύμησε κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, με ασθενοφόρο να τον μεταφέρει στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο για προληπτικό ιατρικό έλεγχο. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία, ενώ οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε δεν έδειξαν κάποιο πρόβλημα.

Ο Αρχιεπίσκοπος παραμένει υπό παρακολούθηση και αναμένεται να λάβει σύντομα εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη από το Σάββατο, στο πλαίσιο προγραμματισμένων επισκέψεων και εκδηλώσεων.