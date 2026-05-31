Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος: Λιποθύμησε στη Θεία Λειτουργία – Διακομίστηκε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος αισθάνθηκε αδιαθεσία και λιποθύμησε κατά τη διάρκεια Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Μεταφέρθηκε προληπτικά στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, όπου οι εξετάσεις δεν έδειξαν κάποιο πρόβλημα και η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία. Αναμένεται να λάβει σύντομα εξιτήριο.

Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος
  • Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος λιποθύμησε το πρωί της Κυριακής κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου στη Θεσσαλονίκη.
  • Διακομίστηκε άμεσα στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης για προληπτικό έλεγχο. Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.
  • Ο Αρχιεπίσκοπος παραμένει υπό παρακολούθηση και αναμένεται να λάβει σύντομα εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Κυριακής στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου, στην περιοχή της Αρετσούς στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, όταν ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος αισθάνθηκε αδιαθεσία και λιποθύμησε κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, με ασθενοφόρο να τον μεταφέρει στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο για προληπτικό ιατρικό έλεγχο. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία, ενώ οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε δεν έδειξαν κάποιο πρόβλημα.

Ο Αρχιεπίσκοπος παραμένει υπό παρακολούθηση και αναμένεται να λάβει σύντομα εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη από το Σάββατο, στο πλαίσιο προγραμματισμένων επισκέψεων και εκδηλώσεων.

