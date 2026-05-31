Σενάριο πολιτικής αναδιάταξης, πρόωρων εκλογών και στρατηγικής διαδοχής στην Τουρκία – Ανάλυση του Δημήτρη Σταθακόπουλου

Η τουρκική πολιτική σκηνή εισέρχεται σε μια περίοδο έντονης θεσμικής και κομματικής ρευστότητας, κατά την οποία οι κινήσεις της εκτελεστικής εξουσίας, οι δικαστικές εξελίξεις και οι εσωτερικές ανακατατάξεις της αντιπολίτευσης συνθέτουν ένα σύνθετο πεδίο ισχύος. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον διαμορφώνεται ένα ευρύτερο σενάριο πολιτικών εξελίξεων που αφορά τόσο τη στρατηγική του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν όσο και τη μελλοντική αρχιτεκτονική του τουρκικού πολιτικού συστήματος.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το ενδεχόμενο ο Τούρκος Πρόεδρος να αξιοποιήσει το άρθρο 116 του Συντάγματος, προκηρύσσοντας πρόωρες εκλογές εντός του 2027, δηλαδή πριν από την κανονική λήξη της θητείας του το 2028. Η συγκεκριμένη συνταγματική πρόβλεψη δίνει τη δυνατότητα διάλυσης της Εθνοσυνέλευσης και προσφυγής σε νέες εκλογές, δημιουργώντας συνθήκες πολιτικής επανεκκίνησης.

Η επιλογή αυτή δεν θα αποτελούσε απλώς μια τακτική κίνηση, αλλά μέρος ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού. Σε ένα πολιτικό περιβάλλον όπου η αντιπολίτευση εμφανίζεται κατακερματισμένη, ο Ερντογάν θα μπορούσε να επιχειρήσει την ανανέωση της πολιτικής του νομιμοποίησης και τη διατήρηση της κυριαρχίας του στο πολιτικό σύστημα. Παράλληλα, θα αποκτούσε τη δυνατότητα να διαμορφώσει εκ νέου τους συσχετισμούς ισχύος σε μια περίοδο κατά την οποία οι αντίπαλοί του αντιμετωπίζουν σοβαρές εσωτερικές δυσκολίες.

Το CHP σε τροχιά εσωτερικής κρίσης

Καθοριστικής σημασίας είναι και οι πρόσφατες εξελίξεις στο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP). Η δικαστική επαναφορά του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου στην ηγεσία του κόμματος συνιστά μια εξέλιξη με ευρύτερες πολιτικές προεκτάσεις. Ο πρώην πρόεδρος του CHP επανέρχεται στο προσκήνιο σε μια περίοδο κατά την οποία η τουρκική αντιπολίτευση αναζητά νέα στρατηγική και νέα ηγετική φυσιογνωμία.

Στο πλαίσιο αυτό, δεν αποκλείεται ο Κιλιτσντάρογλου να λειτουργήσει ως παράγοντας πολιτικής ισορροπίας σε μελλοντικές διαδικασίες συνταγματικής αναθεώρησης, για τις οποίες απαιτείται η στήριξη των τριών πέμπτων ( 3/5) της Εθνοσυνέλευσης, ή ακόμη και σε ενδεχόμενη διαδικασία ενεργοποίησης του άρθρου 116 για πρόωρες εκλογές. Μια τέτοια εξέλιξη θα δημιουργούσε ένα πιο σύνθετο πεδίο διαπραγμάτευσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.

Την ίδια στιγμή, το CHP βρίσκεται αντιμέτωπο με σοβαρές εσωτερικές ανακατατάξεις. Ο Οζγκιούρ Οζέλ έχει απομακρυνθεί από την ηγεσία του κόμματος, ενώ ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου παραμένει φυλακισμένος. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι δυό τους εξετάζουν το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού σχηματισμού από πρόσωπα που μέχρι πρότινος αποτελούσαν τον βασικό πυρήνα της αντιπολιτευτικής παράταξης.

Εάν ένα τέτοιο εγχείρημα προχωρήσει, θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω πολυδιάσπαση της αντιπολίτευσης, αναδιαμορφώνοντας τον πολιτικό χάρτη και επηρεάζοντας τόσο τις εθνικές όσο και τις αυτοδιοικητικές ισορροπίες. Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να διευκολύνει ακόμη περισσότερο τους σχεδιασμούς του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP).

Η πολυδιάσπαση της αντιπολίτευσης

Παράλληλα, καταγράφεται μια σταθερή τάση μετακινήσεων στελεχών και βουλευτών από την αντιπολίτευση προς το κυβερνητικό στρατόπεδο. Πρόσωπα προερχόμενα από το CHP, το DEVA και το IYI Parti έχουν ήδη ενταχθεί ή εμφανίζονται έτοιμα να ενταχθούν στο AKP, ενισχύοντας την κοινοβουλευτική του παρουσία και τη δυνατότητα άσκησης πολιτικής επιρροής.

Η συσσώρευση αυτών των μετακινήσεων, σε συνδυασμό με τις εσωτερικές αντιπαραθέσεις της αντιπολίτευσης, δημιουργεί μια εικόνα πολιτικής υπεροχής υπέρ του κυβερνώντος κόμματος, το οποίο εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό στρατηγικό πλεονέκτημα παρά τις οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα.

Το σενάριο αυτό δεν περιορίζεται μόνο στις επόμενες εκλογές, αλλά επεκτείνεται και στο ζήτημα της πολιτικής διαδοχής και της υστεροφημίας του ίδιου του Ερντογάν. Σε ένα μελλοντικό στάδιο σταδιακής αποχώρησής του από την ενεργό πολιτική, ο Τούρκος Πρόεδρος ενδέχεται να επιδιώξει τη δημιουργία συνθηκών πολιτικής συνέχειας, διασφαλίζοντας παράλληλα θεσμική προστασία και θετική ιστορική αποτίμηση της πολυετούς διακυβέρνησής του.

Η μάχη της διαδοχής στην Τουρκία

Στο πλαίσιο αυτό διατυπώνεται η εκτίμηση ότι ένας πιθανός διάδοχος θα μπορούσε να προκύψει ακόμη και από τον χώρο της σημερινής πολιτικής αντιπαράθεσης. Εδώ εντάσσεται και η περίπτωση του Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος, παρά τη σημερινή φυλάκισή του, θα μπορούσε υπό ορισμένες συνθήκες να επανεμφανιστεί δυναμικά στο πολιτικό προσκήνιο, ακόμη και μέσω διαδικασίας χάριτος ή πολιτικής αποκατάστασης εκ μέρους του Ερντογάν , προκειμένου να τον χρίσει ” άτυπα” διάδοχό του , στηρίζοντάς τον μεσω του βαθέως κράτους .

Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα ιδιότυπο πλαίσιο πολιτικής αλληλεξάρτησης μεταξύ σημερινών αντιπάλων, όπου η πολιτική επιβίωση, η θεσμική συνέχεια και η σταθερότητα του συστήματος θα συνδέονταν με άτυπες συναινέσεις και ισορροπίες.

Δεν περνά απαρατήρητο ότι τόσο ο Ερντογάν όσο και ο Ιμάμογλου συνδέονται, έστω με διαφορετικούς τρόπους, με πολιτικές παραδόσεις που έχουν τις ρίζες τους στον χώρο του Ρεφάχ και της πολιτικής κληρονομιάς του Νετσμεττίν Ερμπακάν. Επιπλέον, αμφότεροι κατάγονται από τον Πόντο, διετέλεσαν Δήμαρχοι της Πόλης, ενώ οι πολιτικές τους διαδρομές παρουσιάζουν ορισμένα συμβολικά κοινά στοιχεία. Ο Ερντογάν είχε φυλακιστεί πριν από την πολιτική του άνοδο, ενώ σήμερα ο Ιμάμογλου βρίσκεται επίσης φυλακισμένος, αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη, γεγονός που τροφοδοτεί πολιτικούς συμβολισμούς και συγκρίσεις.

Συνολικά, η Τουρκία φαίνεται να εισέρχεται σε μια νέα φάση πολιτικής μετάβασης. Οι θεσμικές πρωτοβουλίες, οι δικαστικές αποφάσεις, οι κομματικές ανακατατάξεις και οι μετακινήσεις πολιτικών στελεχών συνθέτουν ένα ενιαίο πλαίσιο αναδιάταξης ισχύος. Το εάν οι εξελίξεις αυτές θα οδηγήσουν σε μια νέα πολιτική ισορροπία ή σε βαθύτερες ανακατατάξεις θα αποτελέσει ένα από τα κρισιμότερα ζητήματα της τουρκικής πολιτικής ζωής κατά τα επόμενα χρόνια.