Τραμπ: «Δεν έπρεπε να είμαστε στο Ιράν» – Στρατηγική πίεσης στην Τεχεράνη με τη νέα «σκληρή» πρόταση για συμφωνία

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

O πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προχώρησε σε μια αναδρομή των αμερικανικών επεμβάσεων στη Μέση Ανατολή, ξεδιπλώνοντας το σκεπτικό πίσω από την τρέχουσα πολεμική εκστρατεία κατά της Τεχεράνης, ενώ την ίδια στιγμή κλιμακώνει την πίεση προς το ιρανικό καθεστώς.

Σύμφωνα με δημοσίευαμα των New York Times και του Axios, ο Λευκός Οίκος απέστειλε μια σαφώς σκληρότερη εκδοχή της προτεινόμενης συμφωνίας-πλαισίου προς την Τεχεράνη, επιχειρώντας να εξαναγκάσει την ηγεσία της χώρας σε άμεσο συμβιβασμό, την ώρα που ο ίδιος ο Τραμπ προέβη σε βαρυσήμαντες αποκαλύψεις για το παρασκήνιο των αμερικανικών βομβαρδισμών.

«Δεν έπρεπε να είμαστε στο Ιράν»

Μιλώντας στο δίκτυο Fox News σχετικά με τις παλαιότερες στρατιωτικές παρεμβάσεις των ΗΠΑ, ο Τραμπ εξέφρασε την αντίθεσή του με την εμπλοκή της χώρας σε πολέμους, κάνοντας παράλληλα μια σύγκριση με την εισβολή στο Ιράκ.

«Κοιτάζεις τι συνέβη με το Ιράκ. Τα πήγαμε τόσο χάλια. Ήταν τόσο ανόητο αυτό που κάναμε. Δεν έπρεπε καν να βρισκόμαστε εκεί εξαρχής, παρεμπιπτόντως. Δεν έπρεπε να είμαστε στο Ιράν, αλλά το Ιράν έχει την ικανότητα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Trump: We shouldn’t have been in Iran but…pic.twitter.com/EK7Y7oZ8MH — Clash Report (@clashreport) May 31, 2026



Παρά την παραδοχή αυτή, ο Αμερικανός Πρόεδρος υπεραμύνθηκε των σφοδρών αμερικανικών πληγμάτων, ισχυριζόμενος ότι αυτά απέτρεψαν την πυρηνική απειλή της Τεχεράνης.

«Αν δεν τους είχαμε πλήξει με βομβαρδιστικά B-2 πριν από εννέα μήνες, θα είχαν πυρηνικό όπλο αυτή τη στιγμή και θα ήταν μια εντελώς διαφορετική ιστορία».

Αναφερόμενος στην πορεία των τρεχουσών διαπραγματεύσεων, ξεκαθάρισε ότι «δεν βιάζεται» να κλείσει μια συμφωνία με την Τεχεράνη.

«Αν βιάζεσαι, δεν θα κάνεις μια καλή συμφωνία», σημείωσε, σπεύδοντας ωστόσο να συμπληρώσει ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται «κοντά σε μια πολύ καλή συμφωνία».

Οι ΗΠΑ «λυπήθηκαν» τον ιρανικό στρατό ξηράς

Σε μια άλλη αποκάλυψη κατά τη διάρκεια της ίδιας συνέντευξης, ο Τραμπ εξήγησε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν δεν στοχοποιήθηκαν με την ίδια επιθετικότητα όπως άλλες δομές του καθεστώτος, καθώς η Ουάσινγκτον θεωρεί τον στρατό ξηράς της χώρας «κάπως μετριοπαθή».

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, ενώ το ναυτικό και η αεροπορία του Ιράν «έχουν εξαφανιστεί εντελώς», η Ουάσινγκτον απέφυγε σκόπιμα να επιτεθεί με την ίδια αγριότητα στον στρατό ξηράς.

Trump on Iran: We’ve sort of left their military alone because we think that their military is somewhat moderate. They have other people that aren’t moderate; we’ve taken them out.pic.twitter.com/62bJaXIET7 — Clash Report (@clashreport) May 31, 2026



Όπως εξήγησε, η ολοκληρωτική εξόντωση «των πάντων» θα μπορούσε να αφήσει μια χώρα ανίκανη να ανοικοδομηθεί για γενιές.

«Ο κόσμος θα εκπλαγεί αν το ακούσει αυτό, επειδή έχουν γίνει λάθη σε πολέμους όπου εξαλείφεις τους πάντες, και μετά έχεις μια χώρα που για 40 χρόνια δεν μπορεί ποτέ να ανοικοδομηθεί», είπε χαρακτηριστικά.

Η «κόκκινη γραμμή» των πυρηνικών και η προειδοποίηση

Για τον Λευκό Οίκο, η μοναδική απαράβατη προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου παραμένει το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

«Η μία εγγύηση που πρέπει να έχω είναι ότι δεν θα υπάρξουν πυρηνικά όπλα, έχουν συμφωνήσει σε αυτό», δήλωσε ο Τραμπ, αν και οι Ιρανοί αξιωματούχοι δεν έχουν επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής την ύπαρξη τέτοιου όρου στο τραπέζι των συνομιλιών.

President Donald Trump said Iran agreed not only not to develop a nuclear weapon but also not to acquire one through other means, describing the distinction as an important change in the negotiations. “I would rather get a deal, because we can open the Strait immediately upon… — Iran International English (@IranIntl_En) May 31, 2026



Κλείνοντας τη συνέντευξή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος έστειλε ένα σαφές μήνυμα τόσο προς το εσωτερικό της χώρας του όσο και προς την Τεχεράνη για το τι μέλλει γενέσθαι σε περίπτωση ναυαγίου των συνομιλιών.

«Αργά αλλά σταθερά, παίρνουμε, νομίζω, αυτό που θέλουμε — και αν δεν πάρουμε αυτό που θέλουμε, θα το τελειώσουμε με έναν διαφορετικό τρόπο».

Η «σκληρή πρόταση» Τραμπ και το «αγκάθι» του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Την ίδια στιγμή, το δημοσίευμα των New York Times φέρνει στο φως τη δυσαρέσκεια του Τραμπ για την πορεία των διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με δύο αξιωματούχους, ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίζεται ιδιαίτερα ανήσυχος για τα σημεία της πιθανής συμφωνίας που προβλέπουν την αποδέσμευση «παγωμένων» περιουσιακών στοιχείων προς τους Ιρανούς.

Ο Τραμπ έχει ασκήσει στο παρελθόν δριμεία κριτική στον Μπαράκ Ομπάμα για την αντίστοιχη τακτική που είχε ακολουθήσει στη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν πριν από μια δεκαετία.

Επιπλέον, ένας αξιωματούχος αποκάλυψε ότι ο Τραμπ είναι εκνευρισμένος με την καθυστέρηση της Τεχεράνης να απαντήσει στις αμερικανικές προτάσεις, οι οποίες έχουν διαμορφωθεί μέσω διαμεσολαβητών, συμπεριλαμβανομένου του Πακιστάν.

Η απόφαση του Τραμπ να στείλει μια νέα αυστηρότερη πρόταση αποσκοπεί δυνητικά στο να επιταχύνει τις διαδικασίες, ασκώντας ασφυκτική πίεση στο Ιράν ώστε να αποδεχθεί το πλαίσιο που έχει ήδη αποσταλεί στον αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ για έγκριση.

Ωστόσο, η επικοινωνία με τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν αποδεικνύεται δύσκολη, γεγονός που σημαίνει ότι οποιεσδήποτε αλλαγές στο έγγραφο —το οποίο είναι γνωστό ως μνημόνιο κατανόησης (MoU)— ενδέχεται να προκαλέσουν πρόσθετες καθυστερήσεις.

Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, η αναθεωρημένη πρόταση στοχεύει στο να αναγκάσει την Τεχεράνη να αποδεχθεί ένα πλαίσιο βάσει του οποίου η στρατιωτική εκστρατεία ΗΠΑ-Ισραήλ θα τερματιστεί με αντάλλαγμα την άρση του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν.

Αντίθετα, τα πιο ακανθώδη ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, μετατίθενται για μεταγενέστερες διαπραγματεύσεις.

Με πληροφορίες από: Anadolu, Haaretz, Middle East Eye