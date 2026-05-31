Axios: Ο Τραμπ ζήτησε αλλαγές στο υπό διαπραγμάτευση μνημόνιο με το Ιράν για τα πυρηνικά

Τροποποιήσεις της τελευταίας στιγμής στο υπό διαπραγμάτευση μνημόνιο συναντίληψης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν ζήτησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, το οποίο επικαλείται ανώτερο κυβερνητικό αξιωματούχο και δεύτερη πηγή με γνώση των διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Τραμπ εμφανιζόταν θετικός απέναντι στο πλαίσιο της συμφωνίας που είχαν διαμορφώσει οι διαπραγματευτές των δύο πλευρών πριν από τη συνάντηση της Παρασκευής στον Λευκό Οίκο. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια πολύωρης σύσκεψης, ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε την αναθεώρηση βασικών σημείων του κειμένου.

Οι βασικές ενστάσεις του αφορούν τις διατάξεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Στην παρούσα μορφή του, το μνημόνιο περιλαμβάνει δέσμευση του Ιράν ότι δεν θα επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικού όπλου. Παράλληλα, το κείμενο προβλέπει περίοδο 60 ημερών για νέες διαπραγματεύσεις σχετικά με τους περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα και την πιθανή άρση των αμερικανικών κυρώσεων.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε πιο σαφείς και δεσμευτικές προβλέψεις για τη διαχείριση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε επίσης συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την απομάκρυνση ή τον έλεγχο του υλικού.

Ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης ανέφερε ότι ο πρόεδρος επιδιώκει να καθοριστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια οι διαδικασίες μέσω των οποίων οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν πρόσβαση ή έλεγχο επί του εμπλουτισμένου ουρανίου. Με αυτόν τον τρόπο, η αμερικανική πλευρά θέλει να ενισχύσει τις εγγυήσεις που συνδέονται με τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης.

Πέρα από το πυρηνικό σκέλος, ο Τραμπ φέρεται να ζήτησε αλλαγές και σε διατυπώσεις που αφορούν το καθεστώς λειτουργίας των Στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με δεύτερη πηγή που επικαλείται το Axios, ο Αμερικανός πρόεδρος επιθυμεί σαφέστερες προβλέψεις για την επαναλειτουργία και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Το ζήτημα των Στενών του Ορμούζ αποτελεί βασικό σημείο τριβής μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης. Για τον λόγο αυτό, η αμερικανική πλευρά επιδιώκει να εντάξει στο υπό διαπραγμάτευση κείμενο πιο συγκεκριμένες διατυπώσεις για την ασφαλή και απρόσκοπτη ναυσιπλοΐα στην περιοχή.

Παρά τις προσδοκίες ότι η συμφωνία βρισκόταν κοντά στην οριστικοποίησή της, η δίωρη συνεδρίαση στον Λευκό Οίκο ολοκληρώθηκε χωρίς τελική απόφαση. Μετά το πέρας της συνάντησης, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου υπογράμμισε ότι ο Τραμπ θα εγκρίνει μόνο μια συμφωνία που εξυπηρετεί τα αμερικανικά συμφέροντα και διασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο.

Την ίδια ώρα, Ιρανοί αξιωματούχοι ξεκαθάρισαν μέσω κρατικών μέσων ενημέρωσης ότι η Τεχεράνη δεν έχει εγκρίνει το τελικό κείμενο του μνημονίου. Η τοποθέτηση αυτή έρχεται παρά τις πληροφορίες που ήθελαν τη διαδικασία να βρίσκεται στο τελικό στάδιο.

Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, η Ουάσινγκτον εκτιμά ότι θα χρειαστούν περίπου τρεις ημέρες μέχρι να υπάρξει επίσημη απάντηση από την ιρανική πλευρά. Οι διαπραγματεύσεις εισέρχονται πλέον σε κρίσιμη φάση, καθώς οι δύο χώρες καλούνται να κρίνουν εάν μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα και την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

Πηγή: Axios