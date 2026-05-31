Οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (31/5) – Ξεχωρίζουν οι αγώνες του Ρολάν Γκαρός

Αναλυτικά το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Κυριακής 31 Μαΐου, καλύπτοντας ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, στίβο και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους αγώνες τένις του Ρολάν Γκαρός, οι οποίοι ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα της ημέρας.

Αγώνες ποδοσφαίρου, μπάσκετ, τένις και στίβου περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν οι αγώνες του Ρολάν Γκαρός.

Αναλυτικά όλες οι μεταδόσεις της ημέρας:

08:00 COSMOTE SPORT 6 HD WRC Ιαπωνία, SS20

09:35 COSMOTE SPORT 5 HD Red Bull MotoGP Rookies Cup Ιταλία, Μουτζέλο

10:35 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ιταλίας (Warm Up)

11:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Ιταλίας (Αγώνας)

12:00 Eurosport 2 Roland Garros Τένις

13:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Ιταλίας (Αγώνας)

14:30 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ιταλίας (Αγώνας)

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Βενιζέλεια Στίβος

18:45 Eurosport 1 Roland Garros Τένις

19:30 Novasports Prime Καστεγιόν – Έιμπαρ Ποδόσφαιρο

19:30 Novasports 1HD Ντεπορτίβο λα Κορούνια – Λας Πάλμας Ποδόσφαιρο

20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπαρτσελόνα – Βαλένθια ACB Liga Endesa

21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μπρέσια – Αρμάνι Μιλάνο Lega Basket Serie A

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ IAAF Diamond League Ραμπάτ, Μαρόκο

21:45 Novasports Start Γερμανία – Φινλανδία Φιλικός Αγώνας

