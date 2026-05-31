Νέα αμερικανική επίθεση με νεκρούς σε βάρος ταχύπλοου στον Ειρηνικό

Ταχύπλοο σκάφος
  • Νέα επίθεση με νεκρούς εξαπέλυσαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εναντίον ταχύπλοου στον Ειρηνικό, το οποίο φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά, σκοτώνοντας τρεις επιβαίνοντες.
  • Την Παρασκευή, αμερικανικές δυνάμεις είχαν πλήξει άλλο ένα ταχύπλοο στην ίδια περιοχή, σκοτώνοντας επίσης τρεις επιβαίνοντες.
  • Από τον περασμένο Σεπτέμβριο, οι ΗΠΑ έχουν εξαπολύσει δεκάδες επιθέσεις με πάνω από 200 νεκρούς, χωρίς να έχουν παρουσιαστεί αποδεικτικά στοιχεία για την εμπλοκή των σκαφών σε παράνομες δραστηριότητες.

Νέα επίθεση με νεκρούς από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις σε βάρος ταχύπλοου στον Ειρηνικό το οποίο φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά.

Ειδικότερα, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν χθες Σάββατο αεροπορική επίθεση εναντίον ταχύπλοου που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά στον ανατολικό Ειρηνικό, σκοτώνοντας τρεις επιβαίνοντες στο σκάφος, όπως ανακοίνωσε το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική (U.S. Southern Command ή SOUTHCOM).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της SOUTHCOM, που κοινοποίησε βίντεο το οποίο φέρεται να καταγράφει το πλήγμα στο συγκεκριμένο ταχύπλοο, το σκάφος «συμμετείχε σε επιχειρήσεις διακίνησης ναρκωτικών» και «τρεις ναρκοτρομοκράτες σκοτώθηκαν».

Τρεις νεκροί και την Παρασκευή

Την Παρασκευή, αμερικανικές δυνάμεις είχαν πλήξει άλλο ένα ταχύπλοο στην ίδια περιοχή, σκοτώνοντας τρεις επιβαίνοντες.

Από τον περασμένο Σεπτέμβριο, οι ΗΠΑ έχουν εξαπολύσει δεκάδες επιθέσεις εναντίον σκαφών που φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά, με απολογισμό περισσότερους από 200 νεκρούς σε Καραϊβική και Ειρηνικό, χωρίς η Ουάσιγκτον να έχει παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία πως τα σκάφη που επλήγησαν εμπλέκονταν σε παράνομες δραστηριότητες.

