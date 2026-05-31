Παρί Σεν Ζερμέν: Τα «γαλλικά» των φιλάθλων των «Παριζιάνων» στον Κίλιαν Εμπαπέ – Δείτε βίντεο

Όταν ο Κίλιαν Εμπαπέ άφηνε την Παρί Σεν Ζερμέν πριν δύο χρόνια για τη Ρεάλ Μαδρίτης το είχε κάνει για να σηκώσει το Champions League. Βλέπετε, τότε η Ρεάλ είχε 15 τρόπαια και η Παρί κανένα. Τα τελευταία δύο χρόνια, ωστόσο, οι παριζιάνοι έχουν κάνει το back to back και οι Μαδριλενοι το “back tο τίποτα”.

Η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε για δεύτερη σερί χρονιά το Champions League, μετά το 1-1 με την Άρσεναλ και τη νίκη της με 4-3 στη διαδικασία των πέναλτι στον τελικό, αλλά οι οπαδοί της δεν ξέχασαν ακόμη και τον Κιλιάν Εμπαπέ.

Σε κρίση η Ρεάλ

Μετά την αποχώρηση του Κιλιάν Εμπαπέ από την ομάδα, η Παρί Σεν Ζερμέν “μετράει” δύο συνεχόμενα Champions League, γεγονός που έδωσε την ευκαιρία σοτυς οπαδούς των Παριζιάνων να ξεσπαθώσουν κατά του Γάλλου σούπερ σταρ.

Ο Κιλιάν Εμπαπέ έφυγε από το Παρίσι, με στόχο την κατάκτηση του Champions League με τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως θα ήθελε και άκουσε τους συμπατριώτες του να τον βρίζουν στη γαλλική πρωτεύουσα μετά το θρίαμβο της Βουδαπέστης.

Την ίδια ώρα μάλιστα, η Ρεάλ Μαδρίτης του Εμπαπέ βρίσκεται σε κρίση, μετά από δύο αποτυχημένες σεζόν.