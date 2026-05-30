Ιερά Οδός: Άγρια επίθεση ανηλίκων σε 20χρονη για να τη ληστέψουν – 4 συλλήψεις

Τέσσερις ανήλικοι, δύο αγόρια και δύο κορίτσια, συνελήφθησαν στην Ιερά Οδό αφού επιτέθηκαν και λήστεψαν μία 20χρονη κοπέλα, αρπάζοντάς της το κινητό τηλέφωνο. Τα δύο αγόρια της παρέας είχαν συλληφθεί και πριν από δέκα ημέρες για ληστεία σε πρατήριο καυσίμων στο Παγκράτι.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τέσσερις ανήλικοι, αγόρια και κορίτσια, χτύπησαν με γροθιές μία 20χρονη κοπέλα στην οδό Αδριανού, στις 6 το πρωί του Σαββάτου, και της άρπαξαν το κινητό τηλέφωνο.
  • Ειδοποιήθηκε η αστυνομία και, βάσει της περιγραφής της κοπέλας, μοτοσικλετιστές της ΔΙΑΣ τους εντόπισαν και τους συνέλαβαν στην Ιερά Οδό.
  • Δύο από τα αγόρια της παρέας είχαν συλληφθεί εκ νέου πριν δέκα μέρες για ληστεία σε υπάλληλο πρατηρίου καυσίμων στο Παγκράτι.

Τέσσερις ανήλικοι συνελήφθησαν για επίθεση και ληστεία από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ στην Ιερά Οδό.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 6 το πρωί του Σαββάτου όταν οι ανήλικοι, αγόρια και κορίτσια, εντόπισαν μία 20χρονη κοπέλα στην οδό Αδριανού. Τη χτύπησαν με γροθιές στο πρόσωπο και την κοιλιά και της άρπαξαν το κινητό τηλέφωνο.

Ειδοποιήθηκε η αστυνομία και η κοπέλα έδωσε την περιγραφή τους. Μοτοσικλετιστές της ΔΙΑΣ τους εντόπισαν στην Ιερά Οδό και τους πέρασαν χειροπέδες.

Από την παρέα των δύο αγοριών και των δύο κοριτσιών, τα δύο αγόρια είχαν συλληφθεί εκ νέου πριν από δέκα ημέρες για ληστεία σε υπάλληλο πρατηρίου καυσίμων στο Παγκράτι.

