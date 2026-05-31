“Αλεκ μείνε”: Οπαδοί του Ολυμπιακού στο σπίτι του Πίτερς για να του ζητήσουν να μην φύγει

  • Φίλοι του Ολυμπιακού επισκέφθηκαν τον Αλεκ Πίτερς στο σπίτι του το βράδυ του Σαββάτου για να του εκφράσουν την αγάπη τους και τη μεγάλη επιθυμία τους για παραμονή του στην ομάδα.
  • Ο Ολυμπιακός επιθυμεί διακαώς την ανανέωση του συμβολαίου του Αμερικανού φόργουορντ μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, παρότι ο Πίτερς βρισκόταν κοντά στη μετεγγραφή του στην Αρμάνι Μιλάνο.
  • Ο Πίτερς ήταν μεταξύ των κορυφαίων του Ολυμπιακού στο δρόμο προς την κατάκτηση του τροπαίου, ωστόσο κρατάει ακόμη «κλειστά τα χαρτιά» του για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Την αγάπη τους για τον Αλεκ Πίτερς και τη μεγάλη επιθυμία τους να παραμείνει στον Ολυμπιακό εκδήλωσαν φίλοι της ομάδας που τον επισκέφθηκαν στο σπίτι του το βράδυ του Σαββάτου.

Ο μπασκετικός Ολυμπιακός έχει ήδη αρχίσει να σχεδιάζει την επόμενη σεζόν, μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, με όλα τα “φώτα” να βρίσκονται στον Άλεκ Πίτερς και την ανανέωση του συμβολαίου του, την οποία επιθυμούν διακαώς, τόσο η ομάδα, όσο και οι οπαδοί.

Μερίδα φίλων του Ολυμπιακού πήγε μάλιστα στο σπίτι του Πίτερς το βράδυ του Σαββάτου για να του εκφράσουν την αγάπη τους και τη μεγάλη επιθυμία τους για παραμονή του στην ομάδα.

Ο Αμερικανός φόργουορντ βρισκόταν κοντά στη μετεγγραφή του στην Αρμάνι Μιλάνο, αλλά μετά το εκπληκτικό φάιναλ φορμε τον Ολυμπιακό στην Αθήνα, γίνονται προσπάθειες από τους Πειραιώτες για να ανανεώσει το συμβόλαιό του με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο Πίτερς είχε 17 πόντους στον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε και 16 πόντους στον τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης, όντας μεταξύ των κορυφαίων του Ολυμπιακού στο δρόμο προς την κατάκτηση του τροπαίου. Ο Αμερικανός φόργουορντ πάντως, κρατάει ακόμη “κλειστά τα χαρτιά” του για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

