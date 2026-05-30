Παναθηναϊκός – Αταμάν: «Είμαστε καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό και θα το δείξουμε στους τελικούς»

Στη διαφορετική εικόνα που παρουσίασε ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο και κέρδισε σήμερα τον ΠΑΟΚ, στο PAOK Sports Arena, στο δεύτερο παιχνίδι για τα ημιτελικά των πλέι οφ της Greek Basketball League, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στους τελικούς του πρωταθλήματος, εστίασε ο Έργκιν Άταμαν μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς.

Ο τεχνικός των «πράσινων» εστίασε στην εμφάνιση του Τσέντι Όσμαν στην αναμέτρηση, τονίζοντας, εμφατικά, ότι η ομάδα του θα κατακτήσει στους τελικούς της GBL τον τίτλο.

«Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ είναι καλή ομάδα, ειδικά σε ατμόσφαιρα σαν αυτή στο γήπεδό του. Είχαμε δύο διαφορετικά ημίχρονα σήμερα. Στο πρώτο ημίχρονο κάναμε λάθη, χάσαμε ριμπάουντ, κυρίως αμυντικά και το εκμεταλλεύτηκε ο ΠΑΟΚ. Στο δεύτερο ημίχρονο μιλήσαμε και αυτό είχε θετικό αντίκτυπο. Εκτελέσαμε καλύτερα και ο Τσέντι Όσμαν, ο οποίος έπαιξε αρκετά λόγω των απουσιών που είχαμε, έκανε σχεδόν τέλειο παιχνίδι», ανέφερε, αρχικά.

Πρόσθεσε λέγοντας: «Θεωρώ ότι είμαστε καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό και θα το δείξουμε στους τελικούς. Σήμερα δείξαμε τη δύναμή μας, θα το παρουσιάσουμε αυτό και στους τελικούς και θα πάρουμε τον τίτλο. Θα παίξει ρόλο σε τι κατάσταση θα είναι για τους τελικούς οι Έλληνες παίκτες μας που είναι τώρα τραυματίες, οι Σλούκας, Ρογκαβόπουλος Καλαϊτζάκης. Δε μας ενδιαφέρει τι γράφεται στα σόσιαλ μίντιαμ αυτό που θέλουμε να είναι να υπάρχει ισοτιμία στους τελικούς».

Για την κουβέντα που είχε λίγο πριν το τέλος του αγώνα με τον Ματίας Λεσόρ, μετά την τεχνική ποινή και την αποβολή του Γάλλου από το ματς, σχολίασε: «Κατανοώ ότι η αδρεναλίνη είναι σε ψηλό επίπεδο στο τέλος του αγώνα. Μετά την τεχνική ποινή που δέχτηκε ήθελα να είναι ήρεμος για να μη κινδυνεύσει με τιμωρία εν όψει των τελικών. Του είπα να είναι ήρεμος, έξυπνος, ώστε να τον έχουμε μάχιμο στο παρκέ για τους τελικούς».

Κατέληξε επισημαίνοντας: «Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της Ευρωλίγκα, αλλά εμείς θα κατακτήσουμε τον τίτλο στο ελληνικό πρωτάθλημα».