Ύπνος: Οι 9 βραδινές συνήθειες που θα σας βοηθήσουν να ξυπνάτε με καλύτερη διάθεση, σύμφωνα με ειδικούς

Εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως υποφέρουν από διαταραχές ύπνου που επηρεάζουν άμεσα την ψυχική και σωματική τους υγεία. Ο ύπνος που διαρκεί λιγότερο από επτά ώρες τη νύχτα μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα εμφάνισης κατάθλιψης, άγχους, καρδιακού επεισοδίου, εγκεφαλικού, διαβήτη, υπέρτασης και παχυσαρκίας.

Ευτυχώς, υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που μπορείτε να κάνετε πριν ξαπλώσετε προκειμένου να βελτιώσετε την ποιότητα του ύπνου σας και να αισθάνεστε καλύτερα την επόμενη ημέρα.

9 συνήθειες που θα σας βοηθήσουν να ξυπνάτε με καλύτερη διάθεση το πρωί, σύμφωνα με ειδικούς

Κάντε τον προγραμματισμό σύμμαχό σας

Η νευρολόγος με εξειδίκευση στον ύπνο, Dr. Meredith Broderick, εξηγεί ότι το να ξυπνάει κανείς χαρούμενος το πρωί είναι το απόλυτο σημάδι εξαιρετικής ποιότητας ύπνου. «Το να ξυπνάει κανείς ευδιάθετος δείχνει ότι πιθανότατα έχει κοιμηθεί αρκετά, ο ύπνος του είναι συγχρονισμένος με το βιολογικό του ρολόι (κιρκάδιος ρυθμός), διατηρεί σταθερές ώρες αφύπνισης και έχει έναν σκοπό στη ζωή του που τον κάνει να ανυπομονεί για τη νέα μέρα», αναφέρει η ειδικός.

Η ίδια επισημαίνει ότι το αίσθημα αναζωογόνησης το πρωί απαιτεί σωστό σχεδιασμό από το προηγούμενο βράδυ και συμβουλεύει να κάνετε τα εξης:

Αφιερώστε επαρκή χρόνο για να «κατεβάσετε στροφές».

Εξασφαλίστε αρκετές ώρες καθαρού ύπνου.

Διατηρήστε ένα σταθερό πρόγραμμα ύπνου και αφύπνισης, ακόμη και τα Σαββατοκύριακα.

Δημιουργήστε ένα ήρεμο περιβάλλον ύπνου

Η Dr. Jade Wu, πιστοποιημένη ψυχολόγος ύπνου, τονίζει ότι το περιβάλλον του δωματίου παίζει καθοριστικό ρόλο. Το μυστικό για έναν αναζωογονητικό ύπνο κρύβεται σε τρεις απλές προδιαγραφές για την κρεβατοκάμαρά σας:

Δροσιά: Κρατήστε τη θερμοκρασία του δωματίου σε σχετικά χαμηλά επίπεδα.

Ησυχία: Απομονώστε τους εξωτερικούς θορύβους.

Σκοτάδι: Φροντίστε για την πλήρη συσκότιση του χώρου.

Αυτές οι μικρές αλλαγές οδηγούν σε έναν πιο βαθύ ύπνο και ένα πολύ πιο χαρούμενο πρωινό ξύπνημα.

Χρησιμοποιήστε το κρεβάτι αποκλειστικά για ύπνο

Η Annie Miller, ψυχοθεραπεύτρια με εξειδίκευση στην αϋπνία και το άγχος, εφαρμόζει μια βασική αρχή με τους θεραπευόμενούς της: το κρεβάτι πρέπει να είναι ένας χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά και μόνο στον ύπνο.

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αποφεύγετε να απαντάτε σε email, να κάνετε scrolling στα social media ή να κάνετε βαθιές, αγχωτικές σκέψεις όσο είστε ξαπλωμένοι. Με αυτόν τον τρόπο, βοηθάτε τον εγκέφαλό σας να συνδέσει το κρεβάτι με τη χαλάρωση και όχι με το στρες ή την υπερδιέγερση.

«Αν παραμένετε ξύπνιοι στο κρεβάτι για πολλή ώρα, ειδικά αν το μυαλό σας “τρέχει”, είναι προτιμότερο να σηκωθείτε. Κάντε κάτι ήσυχο σε χαμηλό φωτισμό και επιστρέψτε στο κρεβάτι μόνο όταν νιώσετε πραγματικά ότι νυστάζετε», συμβουλεύει η Miller.

Αναπτύξτε μια ρουτίνα χαλάρωσης (Wind-Down Routine)

Για να νιώθετε πιο χαρούμενοι το πρωί, η Dr. Wu προτείνει να εστιάσετε στη χαλάρωση του σώματος και του μυαλού από το προηγούμενο βράδυ. Κατεβάστε την ένταση των φώτων, απομακρύνετε τις οθόνες και επιλέξτε μια ήρεμη δραστηριότητα, όπως το διάβασμα ενός βιβλίου ή μερικές απαλές διατάσεις (stretching).

Η Miller προτείνει να υιοθετήσετε αυτή την ρουτίνα χαλάρωσης 1 με 2 ώρες πριν κοιμηθείτε. Αυτό το διάστημα πρέπει να είναι εντελώς ελεύθερο από εργασία, λίστες με εκκρεμότητες ή οτιδήποτε υπερβολικά διεγερτικό.

«Δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι “εξαιρετικά χαλαρωτικό” – το να παρακολουθήσετε μια αγαπημένη σειρά, να διαβάσετε ή απλώς να αποφορτιστείτε είναι εξαιρετικές επιλογές. Ο στόχος είναι να στείλετε το σήμα στον εγκέφαλό σας ότι η μέρα τελείωσε και ότι είστε ασφαλείς να χαλαρώσετε», καταλήγει η ειδικός.

Κοιμηθείτε και ξυπνήστε την ίδια ώρα

Η Miller συμβουλεύει να διατηρείτε σταθερή την ώρα που ξυπνάτε, ακόμα και μετά από έναν κακό ύπνο. Η αφύπνιση την ίδια ώρα κάθε πρωί βοηθά στη ρύθμιση του κιρκάδιου ρυθμού σας (το εσωτερικό ρολόι του σώματος) και χτίζει την απαραίτητη «τάση για ύπνο» για το επόμενο βράδυ.

Αν και είναι δελεαστικό να κοιμηθείτε παραπάνω μετά από μια δύσκολη νύχτα, κάτι τέτοιο μπορεί στην πραγματικότητα να χειροτερέψει τον ύπνο της επόμενης νύχτας και να οδηγήσει σε κακή διάθεση ή υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Κάντε αλλαγές στον τρόπο ζωής σας

Η υγιεινή του ύπνου είναι ένα σύνολο συμπεριφορών και συνηθειών που μπορούν να βελτιώσουν θεαματικά την ποιότητα του ύπνου σας. Η Dr. Broderick συνιστά να αποφεύγετε την έντονη άσκηση, το αλκοόλ, την καφεΐνη, το βαρύ φαγητό, το έντονο φως και τις ηλεκτρονικές συσκευές πριν από την κατάκλιση. Αυτό θα σας βοηθήσει να ξυπνάτε νιώθοντας ξεκούραστοι και αναζωογονημένοι, κάτι που συνδέεται άμεσα με το αίσθημα ευτυχίας και ευεξίας.

«Στην προσωπική μου ζωή, είμαι πολύ αυστηρή ώστε να μην τρώω τίποτα μετά το δείπνο, το οποίο είναι περίπου τρεις με τρεισήμισι ώρες πριν από την ώρα που θα πέσω για ύπνο», μοιράζεται η Dr. Broderick.

Χρησιμοποιήστε τον ήχο ως «αίσθηση ύπνου»

Η Dr. Broderick υποστηρίζει ένθερμα τη χρήση του ήχου ως την απόλυτη «αίσθηση του ύπνου». Σημειώνει ότι συχνά υπερφορτώνουμε το οπτικό μας σύστημα λόγω των οθονών και του τεχνητού φωτισμού. «Το να χαμηλώνω τα φώτα και να ακούω χαλαρωτικούς ήχους με ακουστικά είναι η αγαπημένη μου μέθοδος, ειδικά όταν νιώθω εξαντλημένη (burned out) και δεν έχω διάθεση για διάβασμα», αναφέρει η Dr. Broderick.

Μην παίρνετε το άγχος στο κρεβάτι

Η Dr. Wu συμβουλεύει να μην μεταφέρετε το στρες της ημέρας στο κρεβάτι. Αν το μυαλό σας τρέχει, καταγράψτε τις σκέψεις σας σε ένα ημερολόγιο ή κάντε ασκήσεις ενσυνειδητότητας (mindfulness).

Παράλληλα, η Miller προτείνει να προγραμματίζετε 10-15 λεπτά «χρόνου ανησυχίας» νωρίτερα μέσα στην ημέρα. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον χρόνο για να καθίσετε και να γράψετε τυχόν ανησυχίες, αποφάσεις ή σχέδια. Πάρα πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να κοιμηθούν ενώ ταλαιπωρούνται από διάφορες σκέψεις, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά το πώς νιώθουν το πρωί. Δίνοντας στον εγκέφαλό σας έναν δομημένο χώρο για να σκεφτεί, μειώνετε την πιθανότητα να επιστρέψουν αυτές οι σκέψεις την ώρα του ύπνου.

Δείξτε κατανόηση και συμπόνια στον εαυτό σας

Η υιοθέτηση αυτών των απλών στρατηγικών και η συνεπής εφαρμογή τους μπορεί να σας χαρίσει πιο ήρεμες νύχτες και πιο παραγωγικά πρωινά. Ωστόσο, είναι απόλυτα φυσιολογικό αν δεν τα καταφέρνετε πάντα τέλεια. Η Miller συνιστά να αντιμετωπίζετε τον εαυτό σας με ευγένεια όταν τα πράγματα δεν πάνε βάσει σχεδίου.

«Αν έχετε μια δύσκολη νύχτα, μην ξεκινήσετε το πρωί σας κατηγορώντας τον εαυτό σας», λέει η ειδικός. «Ο τρόπος που αντιδράτε σε έναν κακό ύπνο μπορεί να επηρεάσει τον ύπνο της επόμενης νύχτας — αλλά και τη διάθεσή σας. Λίγη αυτοσυμπόνια μπορεί να κάνει θαύματα».