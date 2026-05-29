Αττικόν: Νέα ανακοίνωση του νοσοκομείου – «Σαφής ύφεση στα κρούσματα νοροϊού – Ασυμπτωματικοί οι ασθενείς»

  • Το νοσοκομείο «Αττικόν» ανακοίνωσε ότι η συρροή κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας από νοροϊό βρίσκεται σε σαφή ύφεση, σύμφωνα με την Ομάδα Παρέμβασης της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων.
  • Κατά το διάστημα 25/05 έως 28/05, καταγράφηκαν πέντε νέα κρούσματα σε νοσηλευόμενους ασθενείς. Όλοι τέθηκαν άμεσα σε απομόνωση και είναι πλέον ασυμπτωματικοί.
  • Το νοσοκομείο συνεχίζει την εφαρμογή των μέτρων, διαβεβαιώνοντας ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για ασθενείς, συνοδούς ή εργαζομένους και η λειτουργία του συνεχίζεται απρόσκοπτα και με απόλυτη ασφάλεια.

Το νοσοκομείο «Αττικόν» με νέα του ανακοίνωση ενημερώνει πως η Ομάδα Παρέμβασης της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, μετά από αξιολόγηση της επιδημιολογικής εξέλιξης των περιστατικών γαστρεντερίτιδας από νοροϊό διαπίστωσε ότι η συρροή κρουσμάτων βρίσκεται σε σαφή ύφεση.

Η ανακοίνωση από το νοσοκομείο «Αττικόν»

Σήμερα, 29/05/2026, η Ομάδα Παρέμβασης της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, μετά από αξιολόγηση της επιδημιολογικής εξέλιξης των περιστατικών γαστρεντερίτιδας από νοροϊό στο Νοσοκομείο, διαπιστώνει ότι η συρροή κρουσμάτων βρίσκεται σε σαφή ύφεση.

Συγκεκριμένα, κατά το χρονικό διάστημα από 25/05 έως 28/05 καταγράφηκαν, μετά την εφαρμογή της δέσμης μέτρων που εισηγήθηκε και επέβλεψε η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, συνολικά πέντε νέα κρούσματα σε νοσηλευόμενους ασθενείς, εκ των οποίων το ένα αφορούσε ασθενή που εισήχθη κατά την εφημερία της 26ης/05. Όλοι οι ασθενείς τέθηκαν άμεσα σε κατάλληλη απομόνωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και σήμερα είναι ασυμπτωματικοί.

Το Νοσοκομείο συνεχίζει να εφαρμόζει απαρέγκλιτα τα μέτρα που τέθηκαν σε ισχύ από τις 26/05 και παρακολουθεί συστηματικά την εξέλιξη της κατάστασης μέσω καθημερινής επιδημιολογικής επιτήρησης.

Με βάση τα έως τώρα δεδομένα, καθίσταται εκ νέου σαφές ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για ασθενείς, συνοδούς ή εργαζομένους και ότι η λειτουργία του Νοσοκομείου συνεχίζεται απρόσκοπτα και με απόλυτη ασφάλεια.

