Ύπνος: Το καλύτερο βραδινό ρόφημα για την μείωση της χοληστερίνης, σύμφωνα με ειδικούς

Η βραδινή σας ρουτίνα μπορεί να επηρεάσει περισσότερο την υγεία της καρδιάς απ’ όσο φαντάζεστε. Σύμφωνα με ειδικούς στη διατροφή, ένα συγκεκριμένο ρόφημα πριν από τον ύπνο μπορεί να συμβάλει στην μείωση της χοληστερίνης και παράλληλα να σας βοηθήσει να χαλαρώσετε.

Υψηλή χοληστερίνη: Το ρόφημα που αξίζει να εντάξετε στην βραδινή σας ρουτίνα

Αν αγχώνεστε για τα υψηλά επίπεδα χοληστερίνης που έδειξαν οι τελευταίες εξετάσεις σας, ίσως αξίζει να δώσετε προσοχή σε ένα συγκεκριμένο ρόφημα που προτείνουν οι ειδικοί. Σύμφωνα με διατροφολόγους, μια φυσική επιλογή χωρίς καφεΐνη μπορεί να συμβάλει τόσο στην καλύτερη ποιότητα ύπνου όσο και στην υποστήριξη της καρδιαγγειακής υγείας.

Με την καταπραϋντική ζεστασιά του, το συγκεκριμένο ρόφημα βοηθά το σώμα να χαλαρώσει και να προετοιμαστεί για ξεκούραση. Παράλληλα, χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά του σε αντιοξειδωτικά, φαίνεται πως μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση των επιπέδων χοληστερίνης και στη συνολική προστασία της καρδιάς. Μάθετε πώς το τσάι ιβίσκου μπορεί να υποστηρίξει την καρδιαγγειακή υγεία.

Πώς το τσάι ιβίσκου βοηθά στην μείωση της χοληστερίνης

Μπορεί να μειώσει τα επίπεδα των λιπιδίων

Ένα χαλαρωτικό βραδινό ρόφημα που μπορεί να μειώσει την «κακή» χοληστερίνη (LDL), αλλά και να αυξήσει την «καλή» χοληστερίνη (HDL); Το τσάι ιβίσκου μπορεί να αποδειχθεί ένας εξαιρετικά ισχυρός σύμμαχος. Αυτό οφείλεται στην υψηλή του συγκέντρωση σε αντιοξειδωτικά, και συγκεκριμένα σε πολυφαινόλες που ονομάζονται ανθοκυανίνες.

«Αυτά τα αντιοξειδωτικά βοηθούν στην πρόληψη της οξείδωσης της LDL. Η οξειδωμένη LDL μπορεί να οδηγήσει σε σχηματισμό πλάκας στις αρτηρίες σας», εξηγεί η Gina Rancourt, M.S., RD, CD. Η ίδια επισημαίνει ότι οι ίδιες ενώσεις βρίσκονται και στα μύρτιλα (blueberries) – είναι αυτές που δίνουν τόσο στα γλυκά μούρα όσο και στα υπόξινα λουλούδια το χαρακτηριστικό έντονο χρώμα τους.

Λειτουργεί ως φυσικός αναστολέας ΜΕΑ (ACE Inhibitor)

Οι αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης (ΜΕΑ) είναι φάρμακα ή τρόφιμα – συμπεριλαμβανομένου του τσαγιού ιβίσκου – που χαλαρώνουν τα αιμοφόρα αγγεία, επιτρέποντας στο αίμα να ρέει πιο εύκολα. Παρόλο που επηρεάζουν πιο άμεσα την καρδιά μειώνοντας την αρτηριακή πίεση, η Rancourt αναφέρει ότι ενισχύουν τη συνολική καρδιακή υγεία μειώνοντας τον φόρτο εργασίας του οργάνου. Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι αυξάνουν την HDL και μειώνουν τα τριγλυκερίδια.

Έχει ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση

Όλοι γνωρίζουμε ότι η χρόνια φλεγμονή είναι ένας από τους μεγαλύτερους εχθρούς της καρδιάς. Οι ανθοκυανίνες δεν είναι γνωστές μόνο για την πρόληψη της οξείδωσης της LDL χοληστερόλης. Διαθέτουν επίσης έντονη αντιφλεγμονώδη δράση, η οποία συμβάλλει στη διατήρηση μιας υγιούς καρδιάς και βοηθά στην πρόληψη του διαβήτη και ορισμένων μορφών καρκίνου.

Επιπλέον συμβουλές που βοηθούν στη μείωση της χοληστερίνης

Δοκιμάστε το ψύλλιο (psyllium husk)

Η κλινική διαιτολόγος Ella Davar λατρεύει το τσάι ιβίσκου για το βράδυ, αλλά προτείνει επίσης την κατανάλωση ψύλλιου. «Το ψύλλιο είναι μια διαλυτή φυτική ίνα που μειώνει την κακή χοληστερόλη (LDL), καθώς δεσμεύει τα χολικά οξέα και προωθεί την αποβολή τους. Μελέτες δείχνουν σημαντική μείωση της LDL χοληστερόλης με συστηματική χρήση», εξηγεί η ίδια.

Μπορείτε να βρείτε το ψύλλιο σε πολλά συσκευασμένα δημητριακά (ελέγξτε τη λίστα των συστατικών για επιβεβαίωση), καθώς και σε μορφή σκόνης, την οποία μπορείτε να αναμίξετε σε ροφήματα, smoothies, ζεστά δημητριακά ή σούπες.

Πιείτε χυμό από βύσσινο (tart cherry juice)

Η Davar συνιστά επίσης τον χυμό βύσσινου, ο οποίος μπορεί να είναι μια πιο ευχάριστη γευστική επιλογή σε σχέση με την πιο παχύρρευστη υφή του ψύλλιου. «Είναι φυσικά πλούσιος σε μελατονίνη, η οποία υποστηρίζει την ποιότητα του ύπνου», αναφέρει.

Το πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι είναι ενισχυμένος με ανθοκυανίνες. Αν και πιθανότατα δεν είναι τόσο ισχυρός όσο τα αποξηραμένα άνθη ιβίσκου, οι έρευνες δείχνουν ότι ο χυμός βύσσινου μπορεί να συμβάλει στη μείωση των επιπέδων της LDL.

Βάλτε την κίνηση στη ζωή σας

Προσθέστε τη σωματική δραστηριότητα στην καθημερινότητά σας. «Η άσκηση είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να αυξήσετε ενεργά την “καλή” χοληστερίνη (HDL)», λέει η Rancourt. Παράλληλα, μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της LDL.

Βρείτε δραστηριότητες που σας ευχαριστούν, όπως το περπάτημα, ο χορός ή το κολύμπι, ώστε να παραμείνετε συνεπείς και να πιάσετε τον στόχο των 150 λεπτών μέτριας έντασης άσκησης την εβδομάδα.

Βάλτε το γέλιο στην καθημερινότητά σας

Ένα αναπάντεχο όφελος για τη χοληστερίνη σας που μπορείτε να προσθέσετε στη βραδινή σας ρουτίνα; Δείτε μια κωμική σειρά ή διαβάστε ένα βιβλίο που σας κάνει να γελάτε μέχρι δακρύων. «Το αυθόρμητο, βαθύ γέλιο έχει φανεί σε μικρές μελέτες ότι βελτιώνει τα επίπεδα της HDL (“καλής”) χοληστερόλης και μειώνει τη φλεγμονή», σημειώνει η Rancourt.

Αν τα αποτελέσματα των τελευταίων σας εξετάσεων για την χοληστερίνη δεν ήταν αυτά που ελπίζατε, υπάρχουν πολλές διατροφικές αλλαγές και τροποποιήσεις στον τρόπο ζωής που μπορούν να βελτιώσουν την επόμενη αιμοληψία σας. Και όλα μπορούν να ξεκινήσουν την ώρα που χαλαρώνετε για ύπνο. Η προετοιμασία ενός ζεστού φλιτζανιού με τσάι ιβίσκου θα σας βοηθήσει να χαλαρώσετε και να προστατεύσετε την υγεία σας.