Ισραήλ: Κήρυξε «εμπόλεμη ζώνη» ολόκληρο τον νότιο Λίβανο – Βομβαρδισμοί στην Τύρο και δραματική έκκληση του Ερυθρού Σταυρού

Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Λίβανος
Φωτογραφία: AP
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) κήρυξαν την Τετάρτη ολόκληρο τον νότιο Λίβανο ως «εμπόλεμη ζώνη», καλώντας τους κατοίκους όλων των περιοχών να απομακρυνθούν άμεσα, καθώς επεκτείνουν τις χερσαίες και αεροπορικές τους επιχειρήσεις.

Στην επίσημη ανακοίνωσή του, οι IDF προειδοποίησαν ότι θα «ενεργήσουν με εξαιρετική δύναμη» εναντίον της ένοπλης σιιτικής οργάνωσης Χεζμπολάχ.

Η συγκεκριμένη προειδοποίηση αποτελεί την πρώτη μαζική διαταγή εκκένωσης που εκδίδεται για τους Λιβανέζους στον νότο μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας στις 17 Απριλίου.

Ο αραβόφωνος εκπρόσωπος των IDF, Αβιχάι Αντραέι, έδωσε σαφείς οδηγίες στους πολίτες, δηλώνοντας: «Συμβουλεύουμε τους κατοίκους του νοτίου Λιβάνου να εκκενώσουν τις περιοχές τους και να μετακινηθούν βόρεια του ποταμού Ζαχράνι, καθώς όλες οι περιοχές νότια του ποταμού θεωρούνται εμπόλεμες ζώνες».


Ο ποταμός Ζαχράνι ρέει περίπου 40 χιλιόμετρα βόρεια των συνόρων του Λιβάνου με το Ισραήλ.

Η προειδοποίηση αυτή ακολούθησε τις σφοδρές μάχες που ξέσπαναν την προηγούμενη ημέρα μεταξύ ισραηλινών δυνάμεων και της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεζμπολάχ κατά μήκος ενός στρατηγικού ποταμού στον νότιο Λίβανο, με τα ισραηλινά στρατεύματα να προελαύνουν βαθύτερα προς τον βορρά, έχοντας ήδη διασχίσει τον ποταμό Λιτάνι και πλησιάζοντας τη νότια πόλη Ναμπατίγια.


Η κλιμάκωση αυτή καταγράφεται μόλις λίγες ημέρες πριν από τις προγραμματισμένες συνομιλίες στην Ουάσινγκτον μεταξύ λιβανέζικων και ισραηλινών αντιπροσωπειών.

Αν και οι ανταλλαγές πυρών είναι σχεδόν καθημερινές, το Ισραήλ δεν έχει πλήξει τη Βηρυτό ή περιοχές κοντά στην πρωτεύουσα μετά την έναρξη της ανακωχής.

Σφοδρά πλήγματα στην Τύρο και σε προσφυγικούς καταυλισμούς

Λίγες ώρες μετά την έκδοση των ειδικών διαταγών εκκένωσης για τις νότιες πόλεις Ναμπατίγια και Τύρο -στις οποίες ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι υπάρχουν μέλη και στρατιωτικές θέσεις της Χεζμπολάχ- το Ισραήλ εξαπέλυσε τουλάχιστον τρεις «εξαιρετικά βίαιες» αεροπορικές επιδρομές στην παραθαλάσσια πόλη της Τύρου.


Το πρώτο πλήγμα σημειώθηκε στον προσφυγικό καταυλισμό Ρασιντίγια, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος παλαιστινιακός προσφυγικός καταυλισμός στην Τύρο και ο δεύτερος μεγαλύτερος σε ολόκληρο τον Λίβανο.

Η δεύτερη αεροπορική επιδρομή κατευθύνθηκε προς την περιοχή αλ-Χους, ενώ η τρίτη έπληξε τον καταυλισμό ελ-Μπους, επίσης στην Τύρο.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για πολλά θύματα από το συγκεκριμένο πλήγμα στο ελ-Μπους, αν και ο ακριβής αριθμός των νεκρών και των τραυματιών παραμένει αδιευκρίνιστος.


Πρόκειται για μια εξαιρετικά πυκνοκατοικημένη περιοχή, γεμάτη με καταστήματα και πλανόδιους πωλητές, η οποία αποτελεί κεντρικό κόμβο καθώς εκεί βρίσκεται ο σταθμός των λεωφορείων για τις μετακινήσεις προς την υπόλοιπη χώρα.

Ο τραγικός απολογισμός και η ανθρωπιστική κρίση

Ο πόλεμος ξέσπασε στις 2 Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες προς το βόρειο Ισραήλ σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το Ιράν, αντίποινα για την εξόντωση του ανώταγου ηγέτη αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Έκτοτε, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι στον Λίβανο έχουν εκτοπιστεί.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε τα τελευταία επίσημα στοιχεία για τα θύματα των συνεχιζόμενων ισραηλινών επιθέσεων, σημειώνοντας ότι από τις 2 Μαρτίου έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 3.269 άνθρωποι και έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον 9.840.

Η Άγκνες Ντουρ, επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (ICRC) στον Λίβανο, εξέδωσε μια δραματική προειδοποίηση, τονίζοντας ότι η κατάσταση στον νότο έχει γίνει «ανυπόφορη για τους πολίτες».


«Πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ άλλοι ζουν μέσα στον φόβο και την αβεβαιότητα, καθώς σπίτια, δομές υγείας, δίκτυα ύδρευσης και βασικές υποδομές στον νότιο Λίβανο έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί. Οι οικογένειες αναρωτιούνται αν θα επιστρέψουν ποτέ στα σπίτια τους και, αν το κάνουν, τι θα έχει απομείνει για αυτές», σημείωσε.

Πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ

Εν μέσω έξαρσης των επιθέσεων της Χεζμπολάχ με drones αυτοκτονίας, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι ο ισραηλινός στρατός θα επεκτείνει περαιτέρω το εύρος των πληγμάτων του εναντίον της οργάνωσης στον Λίβανο.

Η Χεζμπολάχ, η οποία ανέλαβε την ευθύνη για αρκετές πρόσφατες επιθέσεις εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων εντός του Λιβάνου αλλά και σε συνοριακά χωριά του βόρειου Ισραήλ, έχει ορκιστεί να συνεχίσει να μάχεται μέχρι να τερματιστεί ο πόλεμος και να αποσυρθούν πλήρως τα ισραηλινά στρατεύματα που επιχειρούν σε μεγάλα τμήματα του νότου.

Η υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση έχει απορρίψει τις απευθείας συνομιλίες του Λιβάνου με το Ισραήλ, επιλέγοντας να στηρίξει τις διαπραγματεύσεις που διεξάγει η Τεχεράνη με την Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ των απαράβατων όρων που θέτει το Ιράν στις δικές του συνομιλίες με τις ΗΠΑ, περιλαμβάνεται και ο άμεσος τερματισμός του πολέμου στο έδαφος του Λιβάνου.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Όσο περισσότερο σκέφτεστε, τόσο χειρότερες αποφάσεις μπορεί να παίρνετε – Ανατρεπτική έρευνα

ΕΟΦ: Τρίμηνη απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών για 82 φάρμακα

ΕΛΓΑ: Πληρωμή αποζημιώσεων 24 εκατ. ευρώ σε δικαιούχους παραγωγούς

ΑΑΔΕ: Ταχύτερες τελωνειακές διατυπώσεις με τα ψηφιακά Δελτία ATA – Τι αλλάζει

Η κρυφή επίδραση των χαρακτηριστικών ΔΕΠΥ της παιδικής ηλικίας στη σωματική υγεία – Τι έδειξε νέα μελέτη

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
23:08 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Λίβανος: Ένας ατέρμονος πόλεμος στον ορίζοντα ενώ οι πολίτες ζουν στα συντρίμμια – «Το έδαφος τρέμει καθημερινά»

Ενώ η διεθνής διπλωματία στρέφει το βλέμμα της στις διαβουλεύσεις της Ουάσινγκτον με την Τεχερ...
22:28 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Βίντεο: Οργισμένος αγρότης «έλουσε» με κοπριά δεκάδες αυτοκίνητα που πάρκαραν στο χωράφι του – «Καλά τους έκανε»

Ένας εξοργισμένος αγρότης πήρε την κατάσταση στα χέρια του κατά τη διάρκεια του πρόσφατου κύμα...
20:35 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Τραμπ για Ιράν: «Θέλουν συμφωνία, αλλά δεν είμαστε ικανοποιημένοι» – Βίντεο από το Υπουργικό Συμβούλιο

Καμία ένδειξη προόδου δεν άφησε να φανεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναφορικά με την ...
19:41 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Ιρανικά ΜΜΕ: Ο Τραμπ ετοιμάζεται «τις επόμενες ώρες» να ανακοινώσει μονομερώς μία συμφωνία για να πιέσει την Τεχεράνη

Το Ιράν αναμένει από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να προχωρήσει σε μια μονομερή ανακοί...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν