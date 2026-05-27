Ισραήλ: Κήρυξε «εμπόλεμη ζώνη» ολόκληρο τον νότιο Λίβανο – Βομβαρδισμοί στην Τύρο και δραματική έκκληση του Ερυθρού Σταυρού

Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) κήρυξαν την Τετάρτη ολόκληρο τον νότιο Λίβανο ως «εμπόλεμη ζώνη», καλώντας τους κατοίκους όλων των περιοχών να απομακρυνθούν άμεσα, καθώς επεκτείνουν τις χερσαίες και αεροπορικές τους επιχειρήσεις.

Στην επίσημη ανακοίνωσή του, οι IDF προειδοποίησαν ότι θα «ενεργήσουν με εξαιρετική δύναμη» εναντίον της ένοπλης σιιτικής οργάνωσης Χεζμπολάχ.

Η συγκεκριμένη προειδοποίηση αποτελεί την πρώτη μαζική διαταγή εκκένωσης που εκδίδεται για τους Λιβανέζους στον νότο μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας στις 17 Απριλίου.

Ο αραβόφωνος εκπρόσωπος των IDF, Αβιχάι Αντραέι, έδωσε σαφείς οδηγίες στους πολίτες, δηλώνοντας: «Συμβουλεύουμε τους κατοίκους του νοτίου Λιβάνου να εκκενώσουν τις περιοχές τους και να μετακινηθούν βόρεια του ποταμού Ζαχράνι, καθώς όλες οι περιοχές νότια του ποταμού θεωρούνται εμπόλεμες ζώνες».

#عاجل ‼️انذار عاجل إلى سكان لبنان

🔸في ظلّ الانتهاكات المتكرّرة لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل حزب الله الإرهابي سيعمل جيش الدفاع ضدّه بقوة شديدة

🔴ندعو جميع سكان جنوب لبنان إلى الابتعاد عن عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية

ننصح سكان جنوب لبنان بالإخلاء إلى شمال نهر — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 27, 2026



Ο ποταμός Ζαχράνι ρέει περίπου 40 χιλιόμετρα βόρεια των συνόρων του Λιβάνου με το Ισραήλ.

Η προειδοποίηση αυτή ακολούθησε τις σφοδρές μάχες που ξέσπαναν την προηγούμενη ημέρα μεταξύ ισραηλινών δυνάμεων και της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεζμπολάχ κατά μήκος ενός στρατηγικού ποταμού στον νότιο Λίβανο, με τα ισραηλινά στρατεύματα να προελαύνουν βαθύτερα προς τον βορρά, έχοντας ήδη διασχίσει τον ποταμό Λιτάνι και πλησιάζοντας τη νότια πόλη Ναμπατίγια.

🚨 IDF ISSUES EVACUATION WARNING FOR TYRE AREA The IDF issued an urgent Arabic-language warning to residents of Tyre and surrounding neighborhoods and camps in southern Lebanon. Residents in the marked areas were instructed to evacuate immediately and move north of the Litani… — Mossad Commentary (@MOSSADil) May 27, 2026



Η κλιμάκωση αυτή καταγράφεται μόλις λίγες ημέρες πριν από τις προγραμματισμένες συνομιλίες στην Ουάσινγκτον μεταξύ λιβανέζικων και ισραηλινών αντιπροσωπειών.

Αν και οι ανταλλαγές πυρών είναι σχεδόν καθημερινές, το Ισραήλ δεν έχει πλήξει τη Βηρυτό ή περιοχές κοντά στην πρωτεύουσα μετά την έναρξη της ανακωχής.

Σφοδρά πλήγματα στην Τύρο και σε προσφυγικούς καταυλισμούς

Λίγες ώρες μετά την έκδοση των ειδικών διαταγών εκκένωσης για τις νότιες πόλεις Ναμπατίγια και Τύρο -στις οποίες ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι υπάρχουν μέλη και στρατιωτικές θέσεις της Χεζμπολάχ- το Ισραήλ εξαπέλυσε τουλάχιστον τρεις «εξαιρετικά βίαιες» αεροπορικές επιδρομές στην παραθαλάσσια πόλη της Τύρου.

Το πρώτο πλήγμα σημειώθηκε στον προσφυγικό καταυλισμό Ρασιντίγια, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος παλαιστινιακός προσφυγικός καταυλισμός στην Τύρο και ο δεύτερος μεγαλύτερος σε ολόκληρο τον Λίβανο.

Η δεύτερη αεροπορική επιδρομή κατευθύνθηκε προς την περιοχή αλ-Χους, ενώ η τρίτη έπληξε τον καταυλισμό ελ-Μπους, επίσης στην Τύρο.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για πολλά θύματα από το συγκεκριμένο πλήγμα στο ελ-Μπους, αν και ο ακριβής αριθμός των νεκρών και των τραυματιών παραμένει αδιευκρίνιστος.

Injuries (among them children) reported in the Israeli airstrike that targeted Al-Bass refugee camp in Tyre, south Lebanon. "People injured..women, children, infants.." — roqayah chamseddine (@roqchams) May 27, 2026



Πρόκειται για μια εξαιρετικά πυκνοκατοικημένη περιοχή, γεμάτη με καταστήματα και πλανόδιους πωλητές, η οποία αποτελεί κεντρικό κόμβο καθώς εκεί βρίσκεται ο σταθμός των λεωφορείων για τις μετακινήσεις προς την υπόλοιπη χώρα.

Ο τραγικός απολογισμός και η ανθρωπιστική κρίση

Ο πόλεμος ξέσπασε στις 2 Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες προς το βόρειο Ισραήλ σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το Ιράν, αντίποινα για την εξόντωση του ανώταγου ηγέτη αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Έκτοτε, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι στον Λίβανο έχουν εκτοπιστεί.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε τα τελευταία επίσημα στοιχεία για τα θύματα των συνεχιζόμενων ισραηλινών επιθέσεων, σημειώνοντας ότι από τις 2 Μαρτίου έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 3.269 άνθρωποι και έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον 9.840.

Η Άγκνες Ντουρ, επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (ICRC) στον Λίβανο, εξέδωσε μια δραματική προειδοποίηση, τονίζοντας ότι η κατάσταση στον νότο έχει γίνει «ανυπόφορη για τους πολίτες».

📍Lebanon | As hostilities continue in the south, civilians remain trapped in a reality where their safety, stability, and the hope of returning home grows more fragile each day. The consequences of any further escalation can be devastating for them. Agnès Dhur, head of… — ICRC (@ICRC) May 27, 2026



«Πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ άλλοι ζουν μέσα στον φόβο και την αβεβαιότητα, καθώς σπίτια, δομές υγείας, δίκτυα ύδρευσης και βασικές υποδομές στον νότιο Λίβανο έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί. Οι οικογένειες αναρωτιούνται αν θα επιστρέψουν ποτέ στα σπίτια τους και, αν το κάνουν, τι θα έχει απομείνει για αυτές», σημείωσε.

Πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ

Εν μέσω έξαρσης των επιθέσεων της Χεζμπολάχ με drones αυτοκτονίας, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι ο ισραηλινός στρατός θα επεκτείνει περαιτέρω το εύρος των πληγμάτων του εναντίον της οργάνωσης στον Λίβανο.

Η Χεζμπολάχ, η οποία ανέλαβε την ευθύνη για αρκετές πρόσφατες επιθέσεις εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων εντός του Λιβάνου αλλά και σε συνοριακά χωριά του βόρειου Ισραήλ, έχει ορκιστεί να συνεχίσει να μάχεται μέχρι να τερματιστεί ο πόλεμος και να αποσυρθούν πλήρως τα ισραηλινά στρατεύματα που επιχειρούν σε μεγάλα τμήματα του νότου.

Η υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση έχει απορρίψει τις απευθείας συνομιλίες του Λιβάνου με το Ισραήλ, επιλέγοντας να στηρίξει τις διαπραγματεύσεις που διεξάγει η Τεχεράνη με την Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ των απαράβατων όρων που θέτει το Ιράν στις δικές του συνομιλίες με τις ΗΠΑ, περιλαμβάνεται και ο άμεσος τερματισμός του πολέμου στο έδαφος του Λιβάνου.