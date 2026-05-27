Σοκ στην Πάτρα: Επιβίβασαν ανήλικο με τη βία σε αυτοκίνητο, τον χτύπησαν και του έσβησαν τσιγάρο στο χέρι του

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

Οι δύο ανήλικοι ξυλοκοπήθηκαν άγρια
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Σοβαρή υπόθεση αρπαγής και ξυλοδαρμού ανηλίκου διερευνάται στην Πάτρα, με τις Αρχές να έχουν ήδη ταυτοποιήσει έναν 19χρονο Έλληνα, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε μαζί με ακόμη τρεις άγνωστους μέχρι στιγμής συνεργούς του σε βίαιη επίθεση σε βάρος 12χρονου αλλοδαπού, ινδικής εθνικότητας.

Σύμφωνα με το tempo24.news, το περιστατικό σημειώθηκε τον περασμένο Απρίλιο, όταν οι δράστες φέρονται να εξανάγκασαν δια της βίας τον ανήλικο να επιβιβαστεί στο όχημά τους. Στη συνέχεια τον μετέφεραν σε περιοχή των Μποζαϊτίκων, όπου τον χτύπησαν, προκαλώντας του σωματικές βλάβες.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δράστες έσβησαν τσιγάρο στο χέρι του 12χρονου, προκαλώντας του έγκαυμα.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της επίθεσης φέρεται να εκστόμιζαν υποτιμητικά σχόλια σε βάρος της εθνικότητας του ανήλικου παθόντα, στοιχείο που εξετάζεται από τις διωκτικές Αρχές ως πιθανό ρατσιστικό κίνητρο πίσω από την επίθεση.

Η Ασφάλεια Πατρών προχώρησε στην ταυτοποίηση των στοιχείων του 19χρονου, ενώ έχει ήδη σχηματιστεί σχετική δικογραφία, η οποία υποβλήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πάτρας. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων εμπλεκομένων.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Όσο περισσότερο σκέφτεστε, τόσο χειρότερες αποφάσεις μπορεί να παίρνετε – Ανατρεπτική έρευνα

ΕΟΦ: Τρίμηνη απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών για 82 φάρμακα

ΟΔΔΗΧ: Στο 2,21% το επιτόκιο των εξάμηνων εντόκων γραμματίων

ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται τα επιδόματα – Αναλυτικά η λίστα

Η κρυφή επίδραση των χαρακτηριστικών ΔΕΠΥ της παιδικής ηλικίας στη σωματική υγεία – Τι έδειξε νέα μελέτη

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
22:09 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Yπουργείο Δικαιοσύνης: Εξετάζει την αύξηση των ορίων φυλάκισης με αφορμή την υπόθεση Γιωτόπουλου – ΒΙΝΤΕΟ

Με αφορμή την υπόθεση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, καταδικασμένου αρχηγού της 17 Νοέμβρη ο οποί...
21:32 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Πώς θα είναι ο καιρός το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

Η Ελλάδα φαίνεται με τα ως τώρα δεδομένα τουλάχιστον, πως σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ευρώπη, ...
20:40 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Γωγώ Μαστροκώστα: Συγκίνηση στην ταφή της στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου – ΦΩΤΟ

Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια της Γωγώς Μαστροκώστα, η οποία την Τετάρτη 27 Μαΐου ...
20:20 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Ηράκλειο: Σοκ από το βίντεο που δείχνουν πρώην αντιδήμαρχο να θανατώνει νεογέννητο γατάκι – Τι υποστήριξε ο ίδιος

Σοκ προκαλεί στην Κρήτη η υπόθεση ενός πρώην αντιδημάρχου του νομού Ηρακλείου που κατηγορείται...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν