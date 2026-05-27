Ηράκλειο: Σοκ από το βίντεο που δείχνουν πρώην αντιδήμαρχο να θανατώνει νεογέννητο γατάκι – Τι υποστήριξε ο ίδιος

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Κοινωνία

Ηράκλειο, Κρήτη, γατάκι, αντιδήμαρχος
Σοκ προκαλεί στην Κρήτη η υπόθεση ενός πρώην αντιδημάρχου του νομού Ηρακλείου που κατηγορείται για τη θανάτωση ενός νεογέννητου γατιού.

Ο πρώην αντιδήμαρχος, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, κατηγορείται ότι χτύπησε νεογέννητο γατάκι σε τοίχο με αποτέλεσμα να το σκοτώσει και στη συνέχεια το πέταξε. Ο καταγγελλόμενος φέρεται να είπε στις Αρχές πως δεν θυμόταν πού πέταξε το γατάκι.

Την καταγγελία έκαναν αυτόπτες μάρτυρες και ο 77χρόνος συνελήφθη και του έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος, ενώ μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος υπό όρους και αναμένεται να οριστεί δικάσιμος.

«Το γατάκι το βρήκα νεκρό, το είδα να μην κινείται, ήταν στην αυλή της πολυκατοικίας μου. Το πήρα και πήγα να το πετάξω στα σκουπίδια. Λίγο αργότερα επέστρεψα για να το ψάξω αλλά δεν το βρήκα γιατί είχαν πέσει και άλλα σκουπίδια από πάνω», φέρεται να υποστήριξε ο ίδιος.

Ωστόσο, σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το οποίο πρόκειται να παραδοθεί επισήμως στις αστυνομικές Αρχές από εκπροσώπους της φιλοζωικής οργάνωσης «Ζωφόρος», καταγράφει τον 77χρονο να περπατά σε πεζοδρόμιο κεντρικής οδού και να χτυπά με μεγάλη σφοδρότητα το μικρό ζώο πάνω σε έναν τοίχο τρεις φορές.

«Στο δεύτερο βίντεο αποτυπώνεται ο κατηγορούμενος να κρατάει το γατάκι και να το χτυπάει με δύναμη, πάνω σε ένα τοιχίο μιας οικείας. Με αυτό το βίντεο ότι το γατάκι ήταν νεκρό και το περισυνέλλεξε για να το πετάξει στους κάδους, καταρρίπτεται. Αυτό που δείχνει το πρώτο βίντεο, είναι τον κατηγορούμενο να κρατάει το γατάκι και να σταματάει σε ένα τοιχίο για λίγα δευτερόλεπτα και μετά από λίγα βήματα ενώ το κρατάει το κρύβει επιμελώς. Ήθελε να βεβαιωθεί ότι το έχει σκοτωμένο. Ότι είναι νεκρό και σε όλη αυτή την διαδρομή, στη διαδρομή θανάτου, το επιβεβαίωσε δύο φορές, χτυπώντας το στο τοιχίο», λέει ο δικηγόρος.

«Έγινε αντιληπτός από αυτόπτη μάρτυρα, η οποία τον είδε να κρατάει το γατάκι και να το πηγαίνει στους κάδους, προσπάθησε να τον ρωτήσει τι κάνεις, αυτός αρνήθηκε ότι έχει το γατάκι», πρόσθεσε ο δικηγόρος.

Ο αντιδήμαρχος συνεχίζει να αρνείται πως σκότωσε το γατάκι και ισχυρίζεται πως ήταν ήδη νεκρό όταν το βρήκε.

