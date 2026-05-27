Πυροβολισμοί σε κατάστημα στην Πατησίων: Τραυματίστηκε ο ιδιοκτήτης -Τρεις συλλήψεις έπειτα από καταδίωξη

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Κοινωνία

Πυροβολισμοί, Πατησίων, Πατήσια,
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα Πατήσια, όταν άγνωστος άνδρας μπήκε σε κατάστημα με κινητά στην οδό Πατησίων και πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας δράστης πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη του καταστήματος, ο οποίος φέρεται να είναι πακιστανικής καταγωγής, και τον τραυμάτισε στα πόδια. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος διακομίσθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Στη συνέχεια, ο δράστης επιβιβάστηκε σε γκρι όχημα μάρκας BMW, στο οποίο τον περίμεναν τρεις συνεργοί του, αλβανικής καταγωγής, και διέφυγαν.

Οι αστυνομικές δυνάμεις εντόπισαν το όχημα και το καταδίωξαν. Η καταδίωξη κατέληξε στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της οδού Τσούντα, στο ρεύμα προς Λαμία, όπου το όχημα προσέκρουσε σε τρία έως τέσσερα οχήματα.

Μετά την πρόσκρουση, οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν και συνέλαβαν τρεις από τους επιβαίνοντες, ενώ ένα άτομο κατάφερε να διαφύγει και αναζητείται.

Πυροβολισμοί, Πατησίων, Πατήσια, Πυροβολισμοί, Πατησίων, Πατήσια, Πυροβολισμοί, Πατησίων, Πατήσια, Πυροβολισμοί, Πατησίων, Πατήσια, Πυροβολισμοί, Πατησίων, Πατήσια, Πυροβολισμοί, Πατησίων, Πατήσια, Πυροβολισμοί, Πατησίων, Πατήσια,

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Όσο περισσότερο σκέφτεστε, τόσο χειρότερες αποφάσεις μπορεί να παίρνετε – Ανατρεπτική έρευνα

ΕΟΦ: Τρίμηνη απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών για 82 φάρμακα

Αγίου Πνεύματος: Μειωμένη η ζήτηση των Ελλήνων για το τριήμερο – Οι προορισμοί που βρίσκονται ψηλά στις προτιμήσεις

«Επανεκκίνηση» για τον e-ΕΦΚΑ: Όλα όσα αλλάζουν με τα 2 νέα ψηφιακά έργα – Τι κερδίζουν οι ασφαλισμένοι

Επιστήμονες ανέπτυξαν ρομπότ για χειρουργικές επεμβάσεις σε μέγεθος σπόρου

Notepad: Πώς να ενεργοποιήσετε το Dark Mode στο Σημειωματάριο των Windows
περισσότερα
19:48 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Σημαντικές καθυστερήσεις στον Προαστιακό εξαιτίας τεχνικού προβλήματος στη Δουκίσσης Πλακεντίας

Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στα δρομολόγια του Προαστιακού Αθηνών λόγω ...
18:37 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Σέρρες: Δύο συλλήψεις για τον θάνατο του 10χρονου που εντοπίστηκε νεκρός σε αρδευτικό κανάλι – Τι εξετάζουν οι αρχές

Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου η μητέρα του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό...
17:49 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Κρήτη: Φωτογραφίες από το θερμοκήπιο που έκρυβε η 25χρονη τα παιδιά της – Ένοχος ο σύντροφός της για παράνομη παραμονή στη χώρα

Φωτογραφίες από το θερμοκήπιο όπου έκρυβε τα τέσσερα παιδιά της η 25χρονη μητέρα από τα Χανιά ...
17:24 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Κύκλωμα «εγκληματικού τουρισμού» έκανε διαρρήξεις σε βίλες της Αττικής – Δικογραφία για τέσσερα άτομα

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος «ξεσκέπασε» τη δράση κυκλώματος τα μέλη του ο...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν