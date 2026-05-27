Πυροβολισμοί σε κατάστημα στην Πατησίων: Τραυματίστηκε ο ιδιοκτήτης -Τρεις συλλήψεις έπειτα από καταδίωξη

Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα Πατήσια, όταν άγνωστος άνδρας μπήκε σε κατάστημα με κινητά στην οδό Πατησίων και πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας δράστης πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη του καταστήματος, ο οποίος φέρεται να είναι πακιστανικής καταγωγής, και τον τραυμάτισε στα πόδια. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος διακομίσθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Στη συνέχεια, ο δράστης επιβιβάστηκε σε γκρι όχημα μάρκας BMW, στο οποίο τον περίμεναν τρεις συνεργοί του, αλβανικής καταγωγής, και διέφυγαν.

Οι αστυνομικές δυνάμεις εντόπισαν το όχημα και το καταδίωξαν. Η καταδίωξη κατέληξε στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της οδού Τσούντα, στο ρεύμα προς Λαμία, όπου το όχημα προσέκρουσε σε τρία έως τέσσερα οχήματα.

Μετά την πρόσκρουση, οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν και συνέλαβαν τρεις από τους επιβαίνοντες, ενώ ένα άτομο κατάφερε να διαφύγει και αναζητείται.