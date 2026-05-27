Ιρανικά ΜΜΕ: Ο Τραμπ ετοιμάζεται «τις επόμενες ώρες» να ανακοινώσει μονομερώς μία συμφωνία για να πιέσει την Τεχεράνη

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Ιράν ΗΠΑ
Τεχεράνη, Ιράν / Φωτογραφία: Reuters
Το Ιράν αναμένει από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να προχωρήσει σε μια μονομερή ανακοίνωση περί οριστικοποίησης της ειρηνευτικής συμφωνίας, με απώτερο σκοπό να ασκήσει ασφυκτική πίεση στην Τεχεράνη.

Τραμπ: «Το Ιράν θα παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο χωρίς ανταλλάγματα – Όχι στις άρσεις κυρώσεων»

Όπως μετέδωσε την Τετάρτη το ιρανικό ημιεπίσημο πρακτορείο Fars, επικαλούμενο πηγές, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ανακοινώσει τη συμφωνία «τις επόμενες ώρες».

Ωστόσο, το ιρανικό μέσο ενημέρωσης έσπευσε να υπογραμμίσει ότι η κίνηση αυτή αποτελεί μια «απόπειρα άσκησης πίεσης και να κερδίσει την αποδοχή της κοινής γνώμης, προτού επιλυθούν πλήρως οι διαφορές».

Λευκός Οίκος: Διαψεύδει τις αναφορές των ιρανικών ΜΜΕ για προσχέδιο συμφωνίας – «Πλήρης παραποίηση»

Θέτοντας τα όρια της ιρανικής πλευράς, μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν ξεκαθάρισε στο πρακτορείο Fars ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία υποχώρηση.

«Δεν θα υπάρξει συμφωνία μέχρι να εκπληρωθούν οι όροι του Ιράν», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, το ιρανικό δίκτυο αποκάλυψε ότι η Τεχεράνη δεν θα αφήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων αποκλειστικά στην Ουάσινγκτον, καθώς η ίδια η ιρανική ηγεσία πρόκειται να ανακοινώσει επίσημα τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων, «εφόσον τα ζητήματα επιλυθούν πλήρως».

