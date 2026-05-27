Το πικάρισμα των αδελφών Αγγελόπουλων με το… τραπεζάκι και η απάντηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Αθλητισμός

Αγγελόπουλοι, τραπεζάκι, Γιαννακόπουλος
Οι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος έστειλαν το δικό τους μήνυμα κατά τη διάρκεια των εορτασμών της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Η ομάδα γιόρτασε την κατάκτηση της EuroLeague με δείπνο σε εστιατόριο της Βούλας, όπου βρέθηκαν οι παίκτες των «ερυθρόλευκων», ο Γιώργος Μπαρτζώκας, οι συνεργάτες του, οι διοικούντες της ομάδας και οι οικογένειές τους.

Στο πλαίσιο του δείπνου, κυκλοφόρησε φωτογραφία των ισχυρών ανδρών της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ, οι οποίοι είχαν τοποθετήσει το τρόπαιο της EuroLeague πάνω σε ένα τραπεζάκι, στον παραθαλάσσιο χώρο του καταστήματος. Η εικόνα προκάλεσε σχόλια και συνδέθηκε με την αντιπαράθεση που έχει αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα στο ελληνικό μπάσκετ.

Η απάντηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος απάντησε με ανάρτησή του, στην οποία ανέφερε ότι αποδέχεται την «υγιή καζούρα», όταν αυτή είναι έξυπνη. Παράλληλα, σχολίασε χαριτολογώντας την εικόνα με το τρόπαιο πάνω στο τραπεζάκι και κατέληξε με αναφορά στην «κρατική ενίσχυση».

Αναλυτικά, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έγραψε

«Ανεξαρτήτως εάν για κάποιον λόγο η εικόνα βγάζει εμμονή και ανάγκη εκτόνωσης απέναντί μου, την υγιή καζούρα και την αποδέχομαι και τη συγχαίρω όταν είναι έξυπνη.

Μακάρι να γινόταν σε κάθε περίπτωση και όχι μόνο στις νίκες σας… Καζούρα στις νίκες και στις ήττες καταγγελίες δεν πάνε μαζί.

Θα σας έφερνα και τον Φρι, να γίνει 100/100 η εικόνα, αλλά μου είπε φοβάμαι να πάω… δεν έχω γάτα δικηγόρο.

ΥΓ: Το τραπεζάκι σας είναι από την κρατική ενίσχυση για αναβάθμιση του ΣΕΦ ή πληρωμένο ιδιωτικά;»

