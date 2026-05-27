Κωνσταντοπούλου για Τσίπρα: «Απύθμενο θράσος να επανέρχεται ένας πρώην πρωθυπουργός που έκανε την πιο θεαματική κωλοτούμπα στην πολιτική ιστορία»

Σήφης Γαρυφαλάκης

Πολιτική

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αφορμή την ανακοίνωση του κόμματος «ΕΛ.Α.Σ.» από τον πρώην πρωθυπουργό .

«Θέλει απύθμενο θράσος για να επανέρχεται ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος παραβίασε την πιο ιερή εντολή, την εντολή του δημοψηφίσματος, έκανε την πιο θεαματική κωλοτούμπα στην πολιτική ιστορία, πρόδωσε τον κόσμο που τον ψήφισε και τον εμπιστεύθηκε και ήλπισε για την υπεράσπισή του», ανέφερε αρχικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Και πρόσθεσε: «Κυβέρνησε με μνημόνια, με καταστολή, με ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, με ιδιώνυμο για την αποτροπή των πλειστηριασμών, με διαφθορά και διαπλοκή που δεν την ξεχνάμε. Όπως δεν ξεχνάμε και τις παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη».

«Εγώ προσωπικά δεν ξεχνάω την τότε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ξένη Δημητρίου Βασιλοπούλου, που παρενέβαινε ανερυθρίαστα στην υπόθεση του εγκλήματος στο Μάτι» Δεν ξεχνάω τη φίμωση των μέσων ενημέρωσης που υπήρχε και τότε από τον κύριο Τσίπρα. Δεν ξεχνάω όλη εκείνη την πραγματική Οδύσσεια, όχι του ιδίου βέβαια, αλλά του ελληνικού λαού υπό τη διακυβέρνησή του. Αλλά δεν ξεχνώ και ότι από το 2019 μέχρι το 2023 ουσιαστικά παραβίασε το καθήκον να ασκήσει αντιπολίτευση, πραγματική αντιπολίτευση, αυτή που σήμερα ασκούμε εμείς», πρόσθεσε ηη πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Στην καθημερινότητα και στην κοινοβουλευτική λειτουργία υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά, καθημερινά σκάνδαλα, απέναντι στα οποία εμείς, οι πέντε βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας ορθώνουμε ανάστημα και σηκώνουμε στις πλάτες μας το βάρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είμαστε εκεί για το έγκλημα των Τεμπών μέσα στη Βουλή, σε κάθε συζήτηση, σε κάθε ευκαιρία. Για το έγκλημα των υποκλοπών μέσα στη Βουλή και στα δικαστήρια, σε κάθε συζήτηση, σε κάθε ευκαιρία, με θεσμικές παρεμβάσεις, με δική μας πρωτοβουλία ήρθε επιτέλους ο διοικητής της ΕΥΠ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και με δική μας πρωτοβουλία θα φέρουμε τον Τζαβέλλα. Δεν θα αφήσουμε τη συγκάλυψη να επικρατήσει» επεσήμανε η κ. Κωνσταντοπούλου.

«Είμαστε εκεί για το έγκλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στην Εξεταστική Επιτροπή, σε κάθε συζήτηση μέσα στο Κοινοβούλιο, εκεί όπου θα έπρεπε να είναι ένας τύπος ο οποίος εξελέγη αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στρογγυλοκάθισε στη θέση του βουλευτή επί δυόμιση χρόνια εισπράττοντας αποζημίωση χωρίς να βγάλει άχνα σε όλες τις μείζονες συζητήσεις και στο τέλος παραιτήθηκε προκειμένου να αναζητήσει άλλου είδους υποστυλώματα για να εμφανιστεί σαν κάτι δήθεν νέο», συμπλήρωσε.

«Δεν παρακολούθησα όλη τη χθεσινή ομιλία, όμως είδα ένα κομμάτι στο οποίο τόλμησε να μιλήσει για τα funds. Τα funds τα οποία ο ίδιος έφερε με ειδική νομοθεσία του Δεκεμβρίου του 2015, μετά τις δεύτερες εκλογές και του 2017. Τα funds τα οποία ο ίδιος προήγαγε αφού πρώτα με το έτσι θέλω έφερε στις 22 Ιουλίου του 2015 τον κώδικα πολιτικής δικονομίας, δηλαδή τη βάση για να παίρνουν τα σπίτια των πολιτών, οι τράπεζες και αυτά τα εκτρώματα», τόνισε.

«Είναι νομίζω απύθμενο το θράσος, ο απλός πολίτης, ο λαός μας, η κοινωνία, έχει ζήσει πολλά, έχει βιώσει τραύματα και αξίζει σίγουρα καλύτερα και αυτά τα καλύτερα θα τα φέρει η ίδια η κοινωνία, η νέα γενιά και εμείς που την εκπροσωπούμε. Δεν θα τα φέρουν ούτε οι πολιτικοί Πινόκιο, ούτε οι πολιτικοί θηριοδαμαστές των τσίρκων, δεν θα τα φέρουν τα καλύτερα εκείνοι οι οποίοι περιφρονούν τον κόσμο και τον περνούν για κουτό. Ο κόσμος έχει αντίληψη και με αυτή την αντίληψη θα πορευτεί», κατέληξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Όσο περισσότερο σκέφτεστε, τόσο χειρότερες αποφάσεις μπορεί να παίρνετε – Ανατρεπτική έρευνα

ΕΟΦ: Τρίμηνη απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών για 82 φάρμακα

Αγίου Πνεύματος: Μειωμένη η ζήτηση των Ελλήνων για το τριήμερο – Οι προορισμοί που βρίσκονται ψηλά στις προτιμήσεις

«Επανεκκίνηση» για τον e-ΕΦΚΑ: Όλα όσα αλλάζουν με τα 2 νέα ψηφιακά έργα – Τι κερδίζουν οι ασφαλισμένοι

Επιστήμονες ανέπτυξαν ρομπότ για χειρουργικές επεμβάσεις σε μέγεθος σπόρου

Notepad: Πώς να ενεργοποιήσετε το Dark Mode στο Σημειωματάριο των Windows
περισσότερα
20:08 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Η Θεώνη Κουφονικολάκου εκπρόσωπος Τύπου στην ΕΛ.Α.Σ. – Ποιοι στελεχώνουν το επικοινωνιακό επιτελείο του κόμματος του Τσίπρα

Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.), ανακοίνωσε το επικοινωνι...
18:10 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Μεταναστευτικό: Μείωση πάνω από 40% στις ροές σε σχέση με το 2025 – Στις 3.029 από 8.082 οι αφίξεις στο ανατολικό Αιγαίο

Σημαντική αποκλιμάκωση καταγράφεται στο μεταναστευτικό στη χώρα μας, με τις θαλάσσιες ροές να ...
18:01 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Κόντρα Γεωργιάδη-Καζαμία στη Βουλή: «Είστε επίορκος» – «Δεν ντρέπεστε, είστε άσχετος»

Νέα ένταση σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στη Βουλή, με πρωταγωνιστές τον υπουργό Υγείας,...
17:18 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Στυλιανίδης στο enikos.gr: «Όταν η ΝΔ ταυτίζεται με το μέγεθος της κεντροδεξιάς παράταξης θριαμβεύει, όταν γίνεται γνήσιο υποσύνολό της έχει προβλήματα»

Την ανάγκη διαρκούς εγρήγορσης για την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας, υπογραμμίζει...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν