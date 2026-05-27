Κόντρα Γεωργιάδη-Καζαμία στη Βουλή: «Είστε επίορκος» – «Δεν ντρέπεστε, είστε άσχετος»

Νέα ένταση σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στη Βουλή, με πρωταγωνιστές τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρο Καζαμία. Η αντιπαράθεση επικεντρώθηκε στις δικογραφίες κατά βουλευτών της ΝΔ, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και στο ζήτημα της ανανέωσης της θητείας των Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε από το βήμα της Βουλής ότι είχε προβλέψει από την αρχή πως οι δικογραφίες κατά των βουλευτών της ΝΔ «θα πάνε όλες “κουβά”». Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι διέρρευσε στον Τύπο το πόρισμα της κ. Τυχεροπούλου, το οποίο, όπως είπε, παρήγγειλε η κ. Παπανδρέου.

«Πρώτον, έχω προβλέψει από την αρχή ότι οι δικογραφίες κατά των βουλευτών της ΝΔ θα πάνε όλες “κουβά”. Ξέρετε ότι σήμερα διέρρευσε στον Τύπο το πόρισμα της κ. Τυχεροπούλου που παρήγγειλε η κ. Παπανδρέου. Η κ. Τυχεροπούλου, που υπερασπιζόσασταν όλοι φανατικά εδώ και που είναι συνεργάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, απεφάνθη ότι δεν υπάρχει σημαντική ζημία σε καμία από τις δικογραφίες. Και μάλιστα, την κ. Παπακώστα που την έφεραν εδώ για κακούργημα, της μείωσαν την κατηγορία σε πλημμέλημα» είπε ο υπουργός, με τον βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρο Καζαμία, να σχολιάζει εκτός μικροφώνου: «Είναι επαγγελματίες».

Ο υπουργός Υγείας συνέχισε την τοποθέτησή του και άσκησε κριτική στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενώ προέβλεψε αθωώσεις στις σχετικές υποθέσεις.

«Και τι είναι οι εισαγγελείς; Κάποια ιερά πρόσωπα;» αναρωτήθηκε και συνέχισε: «Οι επαγγελματίες έκαναν λάθος. Επαναλαμβάνω την πρόβλεψη: Θα αθωωθούν όλοι στο δικαστήριο. Όσοι φτάσουν στο δικαστήριο… Γιατί οι περισσότεροι θα μπουν στο αρχείο από την ίδια την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και ο λόγος είναι πως δεν θα αντέξει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να έχει 13-0, όχι του Ν. Παππά. 13-0 σε αθωώσεις. Άρα, σε ήττα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Γιατί τώρα, με την τροπολογία Φλωρίδη που δεν σας αρέσει, οι δίκες θα γίνουν γρήγορα. Άρα, αν δεν τους βάλει στο αρχείο και αθωωθούν στο δικαστήριο, θα γίνει ρεζίλι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είναι όλες αυτές οι κατηγορίες τρίχες. Γι’ αυτό και είπα από την αρχή να μην εκτίθεστε κατά των βουλευτών της ΝΔ, θα την πατήσετε. Όπως την πάτησε η κ. Κοβέσι και η κ. Παπανδρέου».

Στη συνέχεια, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στην επιστολή της κ. Κοβέσι προς την Κομισιόν και κατηγόρησε την αντιπολίτευση για τη στάση της απέναντι στους θεσμούς.

«Έστειλε επιστολή η κ. Κοβέσι στην Κομισιόν. Και;» διερωτήθηκε και πρόσθεσε: «Να πω εγώ πώς σέβεστε τους θεσμούς. Είπατε επί λέξει πως η κυβέρνηση δεν ανανέωσε για πέντε χρόνια τη θητεία των εντεταλμένων εισαγγελέων. Στο Σύνταγμα προβλέπεται ποιος έχει την αρμοδιότητα. Στο Σύνταγμα έχετε ορκιστεί υπακοή κι εσείς».

Ο υπουργός Υγείας απευθύνθηκε στον Αλέξανδρο Καζαμία και συνέχισε την αντιπαράθεση για το Σύνταγμα και το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου.

«Αν, λοιπόν, έρχεστε και λέτε ότι θέλετε να παραβιαστεί το Σύνταγμα, το οποίο προβλέπει πως την αρμοδιότητα έχει το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου, να μας πείτε ότι είστε επίορκος. Ούτε η κυβέρνηση δεν ανανέωσε τη θητεία, ούτε και θα μπορούσε. Αν διαφωνεί η κ. Κοβέσι με το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου, πρόβλημά της. Εγώ είμαι με το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου γιατί εγώ είμαι με την ελληνική δημοκρατία. Δεν ξέρω με τι είστε εσείς εν πάση περιπτώσει. Άρα, όποιος λέει στη Βουλή των Ελλήνων ότι έχασε η Βουλή των Ελλήνων την κυριαρχία της και την παραχώρησε στην κ. Κοβέσι, είστε επίορκος δύο φορές».

Ο Αλέξανδρος Καζαμίας πήρε στη συνέχεια τον λόγο και απάντησε στον υπουργό Υγείας, κατηγορώντας τον ότι τον χαρακτήρισε επίορκο. «Είπε, λέει, ότι εγώ δεν σέβομαι το Σύνταγμα, στο οποίο έχω ορκιστεί, και ότι είμαι επίορκος. Δεν ντρέπεστε να τα λέτε αυτά, κύριε Γεωργιάδη; Δεν ντρέπεστε;

Κατ’ αρχάς, επειδή είστε και άσχετος, το άρθρο 28 του Συντάγματος λέει ότι το ευρωπαϊκό δίκαιο υπερισχύει του ελληνικού δικαίου. Επομένως, όποιος ορκίζεται στο Σύνταγμα, ορκίζεται και στους νόμους του ευρωπαϊκού δικαίου, που υπερισχύουν του εθνικού δικαίου. Και μέσα σε αυτούς είναι και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Και, αντί να απολογείστε για τα αίσχη που κάνετε, να αποκλείσετε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την κυβέρνησή σας, έρχεστε με το χυδαιότατο ύφος σας και μου λέτε ότι εγώ δεν σέβομαι το Σύνταγμα.

Εσείς δεν σέβεστε τίποτα. Έχετε πει ότι δεν είναι σοβαρός θεσμός η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εσείς το είπατε. Αυτό είναι σεβασμός στο Σύνταγμα; Είναι σεβασμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Τίποτα από αυτά δεν ξέρετε.

Ουσιαστικά, δεν έχετε αξιοπρέπεια και δεν ξέρετε τι θα πει σεβασμός. Και είναι ντροπή σας να λέτε αυτά στη Βουλή».

Ο αντιπρόεδρος της Βουλής, Παρασκευάς Κουκουλόπουλος, παρενέβη στη συνέχεια και ανέφερε ότι δεν διέκρινε προσωπικό ζήτημα στην τοποθέτηση του υπουργού.

«Εγώ άκουσα ό,τι είπε ο κύριος υπουργός. Στην έδρα ήμουν, άκουγα προσεκτικά. Με γνωρίζετε, νομίζω, τρία χρόνια πολύ καλά. Είμαι τουλάχιστον δίκαιος, απόλυτα. Δεν είδα κανένα προσωπικό. Είδα κριτική. Σκληρή κριτική, αν θέλετε, σε κάποιους απόψε. Είδα αντιπαράθεση. Πολιτική. Και από εσάς και από τον υπουργό. Προσωπικό ζήτημα δεν είδα κανένα».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης παρενέβη ξανά και ρώτησε: «Το “δεν έχω αξιοπρέπεια”, κύριε πρόεδρε, δεν είναι προσωπικό;». Στη συνέχεια, ο υπουργός Υγείας πήρε εκ νέου τον λόγο για να απαντήσει στον Αλέξανδρο Καζαμία επί του προσωπικού.

«Κύριε Πρόεδρε, εξηγώ το προσωπικό. Το προσωπικό έγκειται στη φράση του κυρίου συναδέλφου “δεν έχω αξιοπρέπεια και είμαι άσχετος”. Η φράση αυτή είναι ακριβώς ο ορισμός του προσωπικού λόγου. Ο κύριος συνάδελφος είπε στην ομιλία του ότι η κυβέρνηση δεν επέτρεψε την ανανέωση των Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων για πέντε χρόνια. Τον είπα επίορκο, διότι το άρθρο 90 του Συντάγματος, παράγραφος 1, στο οποίο έχει ορκιστεί και ο ίδιος υπακοή, γράφει: “Οι προαγωγές, τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετατάξεις των δικαστικών λειτουργών ενεργούνται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από απόφαση του ανώτατου δικαστικού συμβουλίου”. Άρα, κύριε συνάδελφε, όταν κατηγορείτε την κυβέρνηση ότι δεν ανανέωσε τη θητεία των Ευρωπαίων… Μη με διακόπτετε! Μη με διακόπτετε!»

Την ώρα που ο Αλέξανδρος Καζαμίας επιχειρούσε να μιλήσει πάνω στον υπουργό Υγείας, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος παρενέβη και είπε με υψηλή φωνή: «Σταματήστε επιτέλους, κύριε. Μη διακόπτετε συνέχεια».

Ακολούθησε νέα αντιπαράθεση ανάμεσα στον Παρασκευά Κουκουλόπουλο και τον Δημήτρη Μαρκόπουλο. Ο βουλευτής της ΝΔ φώναζε εκτός μικροφώνου για τις παρεμβάσεις του κ. Καζαμία, ενώ ο αντιπρόεδρος της Βουλής τον καλούσε να σταματήσει.

«Κύριε Μαρκόπουλε, κύριε Μαρκόπουλε, σας παρακαλώ, σταματήστε. Μπορώ να διακόψω τη συνεδρίαση αν συνεχίσετε. Μπορώ να διακόψω τη συνεδρίαση αν συνεχίσετε. Κύριε Μαρκόπουλε, έχετε σκοπό να σταματήσετε; Έχετε σκοπό να σταματήσετε, παρακαλώ; Σας ρωτάω. Για να επιβάλω την τάξη, πρέπει να διατάξω την αποβολή σας. Ναι, ποιανού; Δεν καταλαβαίνετε τι κάνει τόση ώρα. Κύριε Μαρκόπουλε, σεβαστείτε, σας παρακαλώ, τους συναδέλφους και το Κοινοβούλιο. Σας παρακαλώ τώρα».

Η συνεδρίαση συνεχίστηκε μέσα σε κλίμα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, με το ζήτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, των δικογραφιών και της θητείας των Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων να παραμένει στο επίκεντρο της σύγκρουσης.