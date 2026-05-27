Θεμιστοκλέους: Η Ελλάδα δίνει στους Έλληνες ασθενείς καλύτερες υπηρεσίες υγείας από πολλές χώρες της ΕΕ

«Η Ελλάδα, παρά τα όποια προβλήματα, καταφέρνει να δίνει στους Έλληνες ασθενείς καλύτερες υπηρεσίες υγείας, καλύτερη πρόσβαση, από χώρες που είναι πολύ πιο πλούσιες, πολύ πιο οργανωμένες», υπογράμμισε ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, ο οποίος παρουσίασε στην ολομέλεια, στοιχεία για τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων στο δημόσιο σύστημα υγείας.

Με αφορμή τη συζήτηση της σύμβασης μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατήγγειλαν υποχρηματοδότηση, ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, διογκούμενες ανάγκες των πολιτών που δεν καλύπτονται στον χρόνο και στον τρόπο που πρέπει, εντός του ΕΣΥ.

Ο υφυπουργός Υγείας δεν αρνήθηκε ότι υπάρχουν προβλήματα που πρέπει να διορθωθούν, «αλλά το ΕΣΥ, αυτή τη στιγμή, βρίσκεται σε μια από τις καλύτερες φάσεις του, ειδικά αν το συγκρίνει κανείς με το παρελθόν».

Όπως ειδικότερα επισήμανε:

Η χρηματοδότηση του τομέα υγείας από 4,1 δισ. το 2019, σήμερα ανέρχεται στα 8,2 δισ. ευρώ.

Η αύξηση του προϋπολογισμού στα νοσοκομεία του ΕΣΥ την πενταετία είναι 104%.

Το 2019 οι γιατροί ήταν 24.900 και το 2025 ανήλθαν σε 27.770, αύξηση 11%.

Αύξηση 15% σημειώθηκε και στους νοσηλευτές που από 37.200 το 2019, το έτος 2025 ανήλθαν σε 42.600.

Η κυβέρνηση δεν έχει σταματήσει καμία επικουρική σύμβαση και οι επικουρικοί με τη διαδικασία του ΑΣΕΠ θα γίνονται μόνιμο προσωπικό σταδιακά.

Η μεσοσταθμική αύξηση στις αποδοχές των γιατρών ανέρχεται σε 20% έως 22% (μισθοί, εφημερίες, οριζόντια φορολόγηση εφημεριών, αλλαγή του τρόπου της φορολόγησης).

Τα νοσοκομεία καταφέρνουν πλέον να κινούνται εντός του προϋπολογισμού τους, «και αυτό σημαίνει ορθή διαχείριση».

Μειώθηκαν οι χρόνοι αναμονής στα τμήματα επειγόντων περιστατικών από τις εννέα ώρες στις 4,5 ώρες. Με νεότερα στοιχεία δε, στο ΚΑΤ ο χρόνος αναμονής είναι 2,44 ώρες, δηλαδή λιγότερο από 3 ώρες. Στο Παίδων Αγία Σοφία ο χρόνος αναμονής είναι 1,20 ώρα.

Ο κ. Θεμιστοκλέους είπε επίσης ότι και στα απογευματινά χειρουργεία τα περιστατικά σε αναμονή μειώθηκαν, αυξήθηκαν τα τακτικά δωρεάν χειρουργεία γιατί αυξήθηκε η πρωινή λειτουργία των νοσοκομείων. Στη συντριπτική πλειονότητα, η αναμονή είναι κάτω από έξι μήνες. Στο ΕΚΑΒ αυξήθηκαν τα ασθενοφόρα σε ποσοστό 12%, οι αεροδιακομιδές αυξάνονται κάθε χρόνο 10%. Τα ραντεβού στα νοσοκομεία από 4 εκατομμύρια ανέρχονται σε 8 εκατομμύρια και ενδεικτικά, για αναμονή 8, 10, 12 μήνες για γαστρεντερολόγο, αυτή τη στιγμή, «βρίσκεις ραντεβού σε μια εβδομάδα με δέκα ημέρες» στην Αττική. Καθιερώθηκαν συνθήκες «αξιοπρέπειας» για τα φάρμακα υψηλού κόστους από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, ανέφερε επίσης ο υφυπουργός Υγείας και επισήμανε ότι τα μέτρα αφορούν 120 ασθενείς, ογκολογικούς κυρίως ή ασθενείς με σοβαρές ασθένειες, που έπρεπε να περιμένουν στις ουρές τέσσερις και πέντε ώρες και αυτή τη στιγμή παραλαμβάνουν τα φάρμακα στο σπίτι τους ή στο φαρμακείο της γειτονιάς. Αναφερόμενος στις μεταμοσχεύσεις, ο κ. Θεμιστοκλέους επισήμανε ότι το 2025 έγιναν 240, σημειώνοντας «ρεκόρ αύξησης».

Καθώς κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην ολομέλεια διατυπώθηκε οξύτατη κριτική για το ΕΣΥ, ο υφυπουργός Υγείας απευθύνθηκε στις πολιτικές δυνάμεις και τις κάλεσε να αναλογιστούν τι θα έπρατταν «παρά τις οργανωτικές ατέλειες στο ΕΣΥ»: «Αν είχες οσφυαλγία, σε ποια χώρα της ΕΕ θα ήθελες να είσαι; Αν ήσουν έγκυος, σε ποια χώρα της ΕΕ, θα ήθελες να είσαι, με τέτοια πρόσβαση σε γυναικολόγο; Αν είχες καρκίνο, αν ήσουν ογκολογικός ασθενής, σε ποια χώρα της ΕΕ θα ήθελες να ήσουν;». Η Ελλάδα καταφέρνει, είπε ο κ. Θεμιστοκλέους, με οποιαδήποτε προβλήματα και να έχει, να δίνει στους Έλληνες ασθενείς καλύτερες υπηρεσίες, καλύτερη πρόσβαση, από χώρες που είναι πολύ πιο πλούσιες, πολύ πιο οργανωμένες.

Το ΑΧΕΠΑ

Με το νομοσχέδιο που συζητείται σήμερα στην ολομέλεια παρατείνεται για ακόμα τριάντα χρόνια, έως το 2056, η λειτουργία του «ΑΧΕΠΑ». Στη συζήτηση παρενέβη και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. «Ο τίτλος του νομοσχεδίου θα έπρεπε να λέγεται “Πωλείται δωρεάν επιπλωμένη δημόσια υγεία”. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αφού η νοοτροπία του υπουργού σας, του γνωστού με τις κυβιστήσεις, είναι μία: όλα ιδιωτικά. Το ερώτημα είναι αν αυτοί οι άνθρωποι, που είναι εκεί πάνω και τους ευχαριστούμε που είναι σήμερα εδώ, θα μπορούν να πληρώνουν τους ιδιώτες ιατρούς;

Η δημόσια υγεία είναι αναφαίρετο δικαίωμα του οποιουδήποτε πολίτη, γιατί πληρώνει επί σαράντα χρόνια εισφορές και θέλει δημόσια δωρεάν υγεία. Απλά πραγματάκια!», σχολίασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

«Η παράταση γίνεται με αμετάβλητο το νομικό και διοικητικό του καθεστώς, διασφαλίζοντας αφενός την απρόσκοπτη παροχή νοσοκομειακής περίθαλψης και αφετέρου τη διατήρηση του πανεπιστημιακού του χαρακτήρα και της στενής του διασύνδεσης με το ΑΠΘ», ανέφερε η εισηγήτρια της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Νεφέλη Χατζηιωαννίδου. Η βουλευτής είπε ότι έναν χρόνο πριν τη λήξη της σύμβασης, τα συμβαλλόμενα μέλη, δηλαδή το ελληνικό Δημόσιο και το ΑΠΘ, οφείλουν να έχουν συμφωνήσει στους όρους ενδεχόμενης ανανέωσης της σύμβασης. Σε διαφορετική περίπτωση, εφόσον δεν υπάρξει νέα υπογραφή και κύρωση από τη Βουλή, το «ΑΧΕΠΑ» περιέρχεται εξ ολοκλήρου και άνευ ανταλλάγματος στο ΑΠΘ, το οποίο καθίσταται καθολικός διάδοχος των υποχρεώσεών του. «Η πρόβλεψη αυτή είναι απολύτως σαφής. Αφενός παρέχει τη δυνατότητα ανανέωσης της συνεργασίας μέσω νέας σύμβασης και αφετέρου διασφαλίζεται ακόμη και το ενδεχόμενο μη ανανέωσης, με σαφή ανάθεση της συνέχειας στο ΑΠΘ, ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα του οποίου το κύρος, η θεσμική επάρκεια και η αξιοπιστία δεν αμφισβητούνται», είπε η κ. Χατζηιωαννίδου. Η εισηγήτρια της ΝΔ χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την πρόβλεψη για δυνατότητα αναζήτησης χορηγιών και πρόσθετων πόρων για αναπτυξιακές και ερευνητικές πρωτοβουλίες.

«Ειλικρινά, δεν κατανοώ γιατί αυτό από πολλούς συναδέλφους αντιμετωπίζεται με καχυποψία και φόβο. Οι χορηγίες δεν αναιρούν ούτε υπονομεύουν τον δημόσιο χαρακτήρα του “ΑΧΕΠΑ”. Αντιθέτως, μπορούν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά για την ανάπτυξη υποδομών, την ενίσχυση της έρευνας, τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού και τη δημιουργία νέων δυνατοτήτων για το ίδιο το νοσοκομείο και το πανεπιστήμιο. Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε ότι η ίδια η ιστορική δημιουργία του “ΑΧΕΠΑ” βασίστηκε σε μια μεγάλη προσφορά της ελληνικής ομογένειας, μέσω των AHEPANS προς την ελληνική κοινωνία και τη δημόσια υγεία», σημείωσε η βουλευτής της ΝΔ.

Η αντιπολίτευση

«Το ζητούμενο δεν είναι μόνο να διατυπωθεί ένα φιλόδοξο σχέδιο. Είναι να διασφαλίσετε ότι αυτό το σχέδιο θα μπορέσει πράγματι να υλοποιηθεί και, κυρίως, να υλοποιηθεί προς όφελος των ασθενών, των εργαζομένων, της ακαδημαϊκής κοινότητας και συνολικά της κοινωνίας», είπε ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Ιωάννης Τσίμαρης, ο οποίος χαρακτήρισε αναγκαία την παράταση λειτουργίας του «ΑΧΕΠΑ» υπό το ισχύον πανεπιστημιακό καθεστώς. «Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οφείλουμε να αγνοήσουμε τις σοβαρές αδυναμίες και τα τρωτά σημεία της σύμβασης που καλούμαστε σήμερα να κυρώσουμε. Πίσω από την απολύτως αναγκαία παράταση της λειτουργίας του “ΑΧΕΠΑ” -που είμαστε θετικοί- εισάγεται ένα πολύ ευρύτερο και ασαφές σχέδιο μετασχηματισμού χωρίς επαρκή διαβούλευση, χωρίς σαφή χρηματοδότηση, χωρίς ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο και χωρίς επαρκείς εγγυήσεις για τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα του νοσοκομείου και των λειτουργιών», είπε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

«Ο δημόσιος χαρακτήρας του “ΑΧΕΠΑ” πρέπει και αυτός να παραταθεί και να μείνει αναλλοίωτος και τυπικά, αλλά και ουσιαστικά. Δυστυχώς, το νομοσχέδιο που συζητούμε σήμερα δεν παρέχει καμία απολύτως εγγύηση και διασφάλιση αυτής της ανάγκης», είπε ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Ο βουλευτής είπε ότι το νομοσχέδιο, όχι μόνο δεν θεσπίζει το αναλλοίωτο του δημοσίου χαρακτήρα του «ΑΧΕΠΑ» ως νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, «αντιθέτως δίνει τη δυνατότητα μεταβολής του, μετατροπής του από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και μάλιστα δίχως η ρύθμιση αυτή να χρειάζεται να περάσει και να κυρωθεί από τη Βουλή».

«Γίνονται βήματα, που καθορίζονται από το κριτήριο της επιχειρηματικότητας στους τομείς της Υγείας και της Παιδείας, δηλαδή ενίσχυσης των επιχειρηματικών κριτηρίων λειτουργίας του νοσοκομείου “ΑΧΕΠΑ”, αλλά και των νέων δομών που προβλέπονται, το Βιοϊατρικό Κέντρο, το Διεθνές Ερευνητικό Μέτρο και το Κέντρο Αποκατάστασης, μέσω της ενίσχυσης του ρόλου σε αυτά, τις νέες δομές δηλαδή, αλλά και στο “ΑΧΕΠΑ”, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», είπε ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ Γιώργος Λαμπρούλης. Ο βουλευτής προειδοποίησε ότι με την πρόβλεψη για τη μεταβίβαση του νοσοκομείου στην ευθύνη του υπουργείου Παιδείας και στην πλήρη ευθύνη του πανεπιστημίου, ανοίγει ο δρόμος για μεταβολή του νομικού καθεστώτος του νοσοκομείου σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, για την καθιέρωση επιχειρηματικών κριτηρίων στη λειτουργία του.

«Έχουμε μια παράταση 30 ετών, χωρίς αυτή να συνοδεύεται από δεσμευτικό σχέδιο, ούτε από σαφή προϋπολογισμό αλλά ούτε και ο βαθμός της συμμετοχής του κράτους και των ιδιωτών και τα ανταλλάγματα που αυτοί θα έχουν», είπε η ειδική αγορήτρια της Ελληνικής Λύσης Μαρία Αθανασίου.

«Το ερώτημα δεν είναι αν θέλουμε ένα αναβαθμισμένο “ΑΧΕΠΑ”. Βεβαίως και το θέλουμε. Το ερώτημα είναι με ποιους όρους, με ποια χρηματοδότηση, με ποιο δημόσιο σχέδιο, με ποια λογοδοσία, με ποιες εγγυήσεις για τους ασθενείς, τους εργαζόμενους, την πανεπιστημιακή κοινότητα και το ίδιο το ΕΣΥ», είπε η ειδική αγορήτρια της Νέας Αριστεράς Μερόπη Τζούφη.

«Δεν εννοείται δημόσια υγεία χωρίς να υπάρχει έλεγχος και κεντρικός σχεδιασμός από το κράτος και δεν νοείται συνεργασία με ιδιώτες, χωρίς σαφές πλαίσιο, με όρους και όρια», είπε ο ειδικός αγορητής της «Νίκης» Τάσος Οικονομόπουλος και πρόσθεσε ότι «το νομοσχέδιο όφειλε να θέτει πλαίσια συνεργασίας, όρους και προϋποθέσεις τα οποία απουσιάζουν εντελώς. Όφειλε επίσης να προστατεύει τόσο τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα όσο και τον δημόσιο χαρακτήρα του νοσοκομείου, καθώς και την αρχική σύμβαση, αλλά τίποτα από αυτά δεν συμβαίνει».

Στο νομοσχέδιο ορίζεται ότι μπορεί να μεταβληθεί το καθεστώς λειτουργίας και το νομικό καθεστώς του «ΑΧΕΠΑ», χωρίς να απαιτείται κύρωση και συζήτηση στο Κοινοβούλιο, «δηλαδή με παράκαμψη της λογοδοσίας», είπε ο ειδικός αγορητής της Πλεύσης Ελευθερίας Σπύρος Μπιμπίλας και προειδοποίησε ότι «έτσι δημιουργούνται συνθήκες αδιαφάνειας και παρασκηνιακών, ενδεχομένως, συμφωνιών και αυτό δεν είναι ούτε ηθικό ούτε σωστό».

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ