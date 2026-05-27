Τσουκαλάς για κόμμα Τσίπρα: «Μοιάζει περισσότερο με προϊόν μάρκετινγκ παρά με μία νέα πολιτική πρόταση»

«Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να έχουμε άγχος» δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας τις πολιτικές εξελίξεις μετά την ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα.

«Ακόμη και η κα Κουφονικολάκου, εκπρόσωπος δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου του πρώην Πρωθυπουργού, δήλωσε ότι δεν είμαστε όμοροι χώροι. Άρα, εδώ έχουμε και μία πολιτική τρικυμία. Από τη μία εμφανίζεται ένα κόμμα της κεντροαριστεράς και από την άλλη λένε ότι δεν είναι όμορος χώρος με το ΠΑΣΟΚ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσουκαλάς, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Στο ίδιο πλαίσιο, παρατήρησε ότι «ο συντάκτης του μανιφέστου παραδέχεται ότι δεν είναι στρατηγικός αντίπαλος του κ. Τσίπρα η δεξιά» και εκτίμησε πως «υπάρχει μία σύγχυση σχετικά με το τι ακριβώς εκφράζει το νέο κόμμα».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ακόμη ότι «εδώ και έναν μήνα ακούμε για δημοσκοπήσεις, των οποίων μάλιστα προαναγγέλλεται και το εύρημα» προσθέτοντας με αιχμηρό τρόπο πως «με τόση διαφήμιση θα περίμενε κανείς να έχει αυτοδυναμία ο κ. Τσίπρας».

«Το πρώτο στίγμα, τα χρώματα αλλά και το όνομα του νέου πολιτικού φορέα δείχνουν έλλειψη πολιτικής ουσίας και προσπάθεια να γίνεται viral. Στην ουσία δεν φέρει κάποιο εναλλακτικό αφήγημα. Στη διακήρυξη λέγονται σε πολλά σημεία όσα ήδη λέει το ΠΑΣΟΚ, αλλά με λιγότερες γωνίες γιατί δεν επιθυμεί να έρθει σε ρήξη με συμφέροντα» σχολίασε και συμπλήρωσε: «Πιο πολύ μου μοιάζει σαν ένα προϊόν μάρκετινγκ το κόμμα του κ. Τσίπρα – με στόχο να ικανοποιήσει την προσωπική του στόχευση – παρά με κάτι που έχει πραγματική γείωση στην κοινωνία».

Οι συνεργασίες

Αναφερόμενος στις συζητήσεις περί συνεργασιών, ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε ότι «δεν μπορώ να απαντήσω σε υποθετικά σενάρια, τα οποία αποκλείει άλλωστε και το ίδιο το κόμμα του κ. Τσίπρα. Δεν έχουμε την πολυτέλεια για χαμένη ψήφο ή για ψήφο που κρατά τη Νέα Δημοκρατία στο τιμόνι της χώρας».

«Ο δημοκρατικός κόσμος πρέπει να κάνει καθαρές επιλογές. Αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη αλλά όχι αυτοδύναμη – που δεν θα είναι – θα αναγκαστεί να κυβερνήσει με τον κ. Βελόπουλο και την κα Λατινοπούλου» τόνισε και αντιπαρέβαλε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι «το ΠΑΣΟΚ έχει πολιτικό σχέδιο που στηρίζει την κοινωνία, βάζει στο επίκεντρο την εργασία, τα funds, τις απευθείας αναθέσεις και τη σύγκρουση με τα καρτέλ».

«Ποιοι έδωσαν τη μάχη με τα καρτέλ και στάθηκαν απέναντι στο καθεστώς αποκαλύπτοντας σκάνδαλα; Το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν ήταν άλλοι που παρέμειναν άφωνοι τόσα χρόνια», επισήμανε.

Ο Κώστας Τσουκαλάς στήριξε την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ και χαρακτήρισε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ως «ένα ιδιωτικό κόμμα» σημειώνοντας ότι «ιδρύεται χωρίς τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα με τάση απομάκρυνσής τους από το νέο εγχείρημα . Από το 2023 και μετά είδαμε τρεις διασπάσεις που φαίνεται ότι έγιναν με τις ευλογίες του. Δεν μοιάζει με πολιτικό που μπορεί να δημιουργήσει ένα ενωτικό ρεύμα».

Ερωτηθείς γιατί, κατά την άποψή του, η Νέα Δημοκρατία επιλέγει να επαναφέρει διαρκώς στο προσκήνιο τον πρώην Πρωθυπουργό, ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε ότι «η κυβέρνηση γνωρίζει πως δεν μπορεί να νικήσει με θετικό αφήγημα» και πως «μόνο αν στηθεί ένα εμφυλιοπολεμικό και διχαστικό κλίμα μπορεί να υπάρξει αντισυσπείρωση που να τη διατηρήσει στην εξουσία. Αυτό που πραγματικά τρέμει ο κ. Μητσοτάκης είναι η πιθανότητα ενός ισχυρού ΠΑΣΟΚ είτε στην πρώτη είτε στη δεύτερη κάλπη».

«Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι υποδοχέας ψήφων από την αριστερά»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ακόμη ότι «το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι υποδοχέας ψήφων από την αριστερά, το κέντρο αλλά και από κεντροδεξιούς πολίτες που δεν έχουν σχέση με τη Νέα Δημοκρατία του κ. Γεωργιάδη. Η Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμανλή και του Κώστα Καραμανλή δεν έχει καμία σχέση με την τοξικότητα, τον ακροδεξιό λόγο και την ακραία νεοφιλελεύθερη λογική που βλέπουμε σήμερα».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι εκείνος θα καλύψει το κενό και θα κάνει όσα δεν κατάφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς επισήμανε ότι «ο Νίκος Ανδρουλάκης παρέλαβε ένα κόμμα στο 8% και το πήγε στο 15%, αποκαλύπτοντας παράλληλα όλα τα μεγάλα σκάνδαλα και διαμορφώνοντας προτάσεις για όλα τα κρίσιμα ζητήματα».

«Μπορεί να παρουσιάζεται τώρα ως λύση ένας πρώην Πρωθυπουργός που έχασε με τη μεγαλύτερη διαφορά των τελευταίων δεκαετιών απέναντι σε μία αποτυχημένη κυβέρνηση;», διερωτήθηκε.

«Ο Γεωργιάδης έχει εμμονή με τον Ανδρουλάκη»

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο κ. Τσουκαλάς και απέναντι στον Άδωνι Γεωργιάδη, κάνοντας λόγο για «εμμονή με τον Νίκο Ανδρουλάκη».

«Ο κ. Γεωργιάδης εδώ και δύο χρόνια ασχολείται συστηματικά με το να καθυβρίζει τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Όπως θα φανεί και στο δικόγραφο της μήνυσης, όσα είπε ο κ. Γεωργιάδης είναι ψέματα. Από τα ποσά που ανέφερε μέχρι τη διαδικασία του διαγωνισμού. Ακόμη και η επιλογή έγινε επί κυβέρνησης Κώστα Καραμανλή και Νέας Δημοκρατίας», σημείωσε.

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε ως πολιτικό σύστημα στον κ. Γεωργιάδη να περιφέρει τον ιό της λάσπης και να μολύνει την πολιτική ζωή», τόνισε χαρακτηριστικά μετά την παρακολούθηση του βίντεο-απάντηση του Υπουργού Υγείας και πρόσθεσε: «Ονομάζει, προφανώς πανικόβλητος, πολιτική κριτική τα ψεύδη που έλεγε για τα χρήματα και για “μαϊμού” διαγωνιστικές διαδικασίες. Αυτό είναι πολιτική κριτική; Ο κ. Γεωργιάδης μάλιστα είπε ότι τα μισθώματα που έπαιρνε ο Νίκος Ανδρουλάκης, των χιλίων ευρώ, τα έβγαζε στο εξωτερικό. Αυτό είναι ψέμα και θα αποδειχθεί και από τα στοιχεία που προσκομίζονται. Ενώ και το ότι έκανε λόγο για 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ το ποσό είναι περίπου 200.000 μέσα σε δεκαπέντε χρόνια αυτό συνιστά συκοφαντία».

Συνεχίζοντας στο ίδιο θέμα, υπογράμμισε ότι «ηθικό δεν είναι να συκοφαντείς και να λες ψέματα» ενώ χαρακτήρισε απολύτως νόμιμη «μία μισθωτική σχέση που είχε η οικογένεια του Νίκου Ανδρουλάκη πριν ακόμη εκείνος γίνει πολιτικός».

Σχολιάζοντας, τέλος, την παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή στην παρουσίαση του βιβλίου των κ.κ. Φίλη και Αρβανιτόπουλου, ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε ότι «είχε ιδιαίτερη σημασία η αναφορά του στις παράνομες επισυνδέσεις που μοιάζουν νόμιμες. Όταν αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχουν φυσικοί φάκελοι για τις εγκρίσεις των επισυνδέσεων, καταρρέει όλο το αφήγημα περί νομιμότητας. Ο κ. Καραμανλής ουσιαστικά αφήνει να εννοηθεί πως η κυβέρνηση φέρει ευθύνη για παράνομες επισυνδέσεις».

«Η πολιτική των “ήρεμων νερών” έχει αποτύχει»

Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, υποστήριξε ότι «η πολιτική των “ήρεμων νερών” έχει αποτύχει. Όσο η κυβέρνηση ακολουθούσε πολιτική κατευνασμού, η Τουρκία ενίσχυε το αφήγημα της “Γαλάζιας Πατρίδας”».

«Δεν μπορεί να έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία την ίδια στιγμή κάνει με την Τουρκία δουλειές ενώ η Τουρκία εποφθαλμιά το μισό Αιγαίο. Αυτό το έχει θέσει ο Νίκος Ανδρουλάκης από όταν ήταν στην Ευρωβουλή και ως Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Οι κινήσεις, όπως ήταν ο δισταγμός να ποντίσουμε το καλώδιο, που φαίνονται ότι είναι στα πλαίσια του κατευνασμού νομίζω δεν δίνουν σωστό σήμα ούτε προς την Τουρκία αλλά ούτε και προς τους εταίρους μας. Αν εμείς δεν δείχνουμε ότι είναι σημαντικά για εμάς τα συμφέροντά μας δεν μπορούμε να περιμένουμε τίποτα», κατέληξε.