Τραγωδία στις Σέρρες: Νεκρό εντοπίστηκε ανήλικο αγόρι μέσα σε αρδευτικό κανάλι

Τραγωδία με νεκρό ανήλικο αγόρι σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (27/5) στην Ηράκλεια, στις Σέρρες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί, ηλικίας περίπου 10 ετών, εντοπίστηκε μέσα σε αρδευτικό κανάλι της περιοχής και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, όπως μεταδίδει το Infonews24.

Οι αστυνομικές αρχές ενημερώθηκαν περίπου στις 11:45 για το περιστατικό και αμέσως σήμανε συναγερμός. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε το αγόρι και το μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Ηράκλειας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα lionnews.gr, το άτυχο αγοράκι, μέλος της κοινότητας των Ρομά που διαβιεί στην περιοχή, φαίνεται πως διέφυγε της προσοχής των οικείων του. Για άγνωστους λόγους, το παιδί βρέθηκε στο αρδευτικό κανάλι που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τον καταυλισμό.

Η σορός του 10χρονου πρόκειται να μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, προκειμένου να εξακριβωθεί η αιτία θανάτου του, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει προανάκριση προκειμένου να πέσει φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί βρέθηκε στο κανάλι, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.