Super League: Απορρίφθηκε η πρόταση για αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος

Σήφης Γαρυφαλάκης

Αθλητισμός

Super League, μπάλα
Με τον ίδιο αριθμό ομάδων (14) θα συνεχιστεί το πρωτάθλημα στην ανώτατη επαγγελματική κατηγορία, καθώς η πρόταση για αναδιάρθρωση της Super League δεν συγκέντρωσε την απαραίτητη πλειοψηφία στο Δ.Σ. της διοργανώτριας αρχής.

Το αίτημα είχε κατατεθεί προ ημερών από τις ΠΑΕ Πανσερραϊκός, ΑΕΛ, Αστέρας Τρίπολης, Παναιτωλικός και ΠΑΟΚ και προέβλεπε να μην υποβιβαστεί καμία από τις ομάδες που έχασαν την κατηγορία αγωνιστικά (Πανσερραϊκός, ΑΕΛ), με ταυτόχρονη κατάργηση των πλέι οφ και πλέι άουτ.

Στην ψηφοφορία που διενεργήθηκε, υπέρ της πρότασης τάχθηκαν επίσης ο Λεβαδειακός και η ΕΠΟ, με τον Ολυμπιακό να επιλέγει το «λευκό». Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν 7-7, καθώς «όχι» στο αίτημα είπαν οι υπόλοιποι σύλλογοι της κατηγορίας (Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Άρης, Ατρόμητος, Βόλος, ΟΦΗ, Κηφισιά).

Υπενθυμίζεται ότι για να γίνει αποδεκτό το αίτημα χρειαζόταν τη θετική ψήφο από τα 3/4 των μελών του συνεταιρισμού.

Η ανακοίνωση της Super League:

«Κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Σχετικά με το από 18/5/2026 αίτημα-πρόταση περί αναδιάρθρωσης του πρωταθλήματος Stoiximan Super League 1, υποβληθέν εκ των ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet, Αστέρας Aktor, Παναιτωλικός, Πανσερραϊκός και ΠΑΟΚ, κατά την ψηφοφορία που διεξάχθηκε, το αίτημα-πρόταση δεν προκρίθηκε, (7 ψήφοι υπέρ, 7 ψήφοι κατά και μια λευκή ψήφος), καθώς δεν επιτεύχθηκε η απαιτούμενη εκ του καταστατικού πλειοψηφία.

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League αποφάσισε την τελική επικύρωση βαθμολογικών πινάκων Stoiximan Super League (ανδρών) Playoffs Group 1-4, Playoffs Group 5-8 και Playouts καθώς και των βαθμολογικών πινάκων Πρωταθλημάτων Υποδομών Super League Κ19, Κ17, Κ15. Επίσης ομόφωνα εγκρίθηκαν τα πεπραγμένα Κυπέλλου Super League K19.

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την εγγραφή των νέων μελών του Συνεταιρισμού, ήτοι των Π.Α.Ε. ΠΟΤ Ηρακλής και Π.Σ. Καλαμάτα, οι οποίες προβιβάστηκαν από τη Super League 2.

Ομόφωνα το Δ.Σ. αποφάσισε να αξιολογηθούν από τις ΠΑΕ-Μέλη οι παράμετροι της πρότασης της ΚΕΔ/ΕΠΟ, σχετικά με την εισαγωγή συστήματος “Goal Line Cameras”, για τις επόμενες αγωνιστικές περιόδους».

10:48 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

