Αιτωλοακαρνανία: Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα στην Ιόνια Οδό – Νεκρός ένας 74χρονος, τραυματίστηκε η σύζυγός του

Ένας νεκρός και μία τραυματίας είναι ο απολογισμός του τροχαίου που συνέβη το βράδυ της Τρίτης (26/5) στην Ιόνια Οδό, στην Αιτωλοακαρνανία, όταν μια νταλίκα προσέκρουσε σε προπορευόμενο αυτοκίνητο, το οποίο είχε προσπεράσει το σημείο της εξόδου του αυτοκινητοδρόμου προς Αγρίνιο.

Το τροχαίο στις 21:20 στο 80ο χιλιόμετρο του αυτοκινητοδρόμου, σε απόσταση λίγων μέτρων από τον κόμβο Κουβαρά.

«Έχασε» την έξοδο και έκανε όπισθεν

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, ο 74χρονος οδηγός του αυτοκινήτου προσπέρασε την έξοδο που ήθελε να βγει κι έτσι ανάκοψε αιφνίδια την πορεία του και έκανε όπισθεν, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω του το φορτηγό.

Ο 74χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ η 64χρονη σύζυγός του μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή της, σύμφωνα με το agrinionews.gr. Όπως προβλέπεται ο οδηγός του φορτηγού συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Η είδηση του θανάτου του 74χρονου έχει προκαλέσει μεγάλη θλίψη στην τοπική κοινωνία του Αγρινίου. Την προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα έχουν αναλάβει οι αστυνομικοί του Β’ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αντιρρίου.