Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο 30χρονος για τη δολοφονία του πατέρα του – Επικαλέστηκε κενά μνήμης

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

δολοφονία Θεσσαλονίκη
Τον δρόμο για τις φυλακές έδειξαν ανακρίτρια και εισαγγελέας στον 30χρονο, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του, στο Τριάδι Θεσσαλονίκης.

Μετά την απολογία του στην 5η τακτική ανακρίτρια, ο 30χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος καθώς δεν έπεισαν οι ισχυρισμοί του, ωστόσο, οι αρχές έκαναν δεκτό το αίτημά του για διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του είχε ασκηθεί από τον εισαγγελέα ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, όπως επίσης για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων.

Κενά μνήμης επικαλέστηκε ο κατηγορούμενος

Κατά την απολογία του στην ανακρίτρια, ο 30χρονος φέρεται να επικαλέστηκε κενά μνήμης. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, είπε ότι βρισκόταν σε κατάσταση ψυχοσωματικής αποδιοργάνωσης, εξαιτίας της συνδυαστικής κατανάλωσης ηρεμιστικών χαπιών και κάνναβης. Προσπαθώντας να ανακαλέσει στη μνήμη του το αιματηρό επεισόδιο, σημείωσε ότι σε καμία περίπτωση δεν είχε ανθρωποκτόνο δόλο.

Ο κατηγορούμενος περιέγραψε ως προβληματική τη σχέση του με τον πατέρα του, κάνοντας λόγο για μειωτική και σε ορισμένες περιπτώσεις «βίαιη συμπεριφορά» που υφίστατο εκ μέρους του. Ανέφερε, δε, ότι οι σχέσεις τους επιδεινώθηκαν μετά την απώλεια της μητέρας του, πριν από έξι χρόνια. Διά της συνηγόρου έκανε αίτημα για διεξαγωγή ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, το οποίο έγινε δεκτό.

Το έγκλημα

Το έγκλημα αποκαλύφθηκε την περασμένη Κυριακή, όταν η κόρη του θύματος εντόπισε τον πατέρα της νεκρό στο ημιυπόγειο της μονοκατοικίας, όπου διέμενε μαζί με τον γιο του. Στον επάνω όροφο βρήκε τον 30χρονο αδελφό της, ο οποίος, κατά πληροφορίες, βρισκόταν σε κατάσταση σύγχυσης. Ο ίδιος φαίνεται να ομολόγησε πως είχε σκοτώσει τον πατέρα τους, το προηγούμενο βράδυ.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στον τόπο του εγκλήματος εντόπισαν ένα κατσαβίδι και έναν αναδιπλούμενο σουγιά, ενώ σε έρευνα στο δωμάτιό του βρέθηκαν ρούχα με ίχνη αίματος και δύο κουτιά με ναρκωτικά χάπια, χωρίς την απαιτούμενη ιατρική συνταγή.

Όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση που ακολούθησε, το θύμα έφερε πολλαπλά τραύματα  στο πρόσωπο. Τα χτυπήματα αυτά -κατά πληροφορίες περισσότερα από 14- φαίνεται να προκλήθηκαν στην πλειονότητά τους με το κατσαβίδι και τον σουγιά.

 

