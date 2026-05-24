Σοκ στη Θεσσαλονίκη: 30χρονος σκότωσε τον πατέρα του – Ο καβγάς πριν από τη δολοφονία

Άγριο έγκλημα στη Θεσσαλονίκη, με έναν 30χρονο άνδρα να ομολογεί στις αστυνομικές αρχές ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του. Η δολοφονία έγινε γνωστή το μεσημέρι της Κυριακής, όταν ο άτυχος άνδρας βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του.

Η αντίστροφη μέτρηση για την αποκάλυψη του εγκλήματος ξεκίνησε λίγο πριν από τις 4 το μεσημέρι, όταν ένας συγγενής επισκέφθηκε το σπίτι του 67χρονου στο Τριάδι Θεσσαλονίκης και ήρθε αντιμέτωπος με το αποτρόπαια θέαμα. Στο ίδιο σπίτι βρισκόταν και ο 30χρονος γιος του θύματος, ο οποίος προσήχθη αμέσως από τις αστυνομικές δυνάμεις που έφτασαν στο σημείο.

Η ομολογία του γιου

Κατά την ανάκρισή του από τους αστυνομικούς της Ασφάλειας, ο 30χρονος φέρεται να παραδέχθηκε την πράξη του. Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας grtimes, υποστήριξε ότι το βράδυ του Σαββάτου είχε έναν έντονο καβγά με τον πατέρα του, ο οποίος κλιμακώθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα να του επιτεθεί και να τον τραυματίσει θανάσιμα.

Σε βάρος του 30χρονου, ο οποίος συνελήφθη, σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονία. Παράλληλα, αστυνομικοί διενεργούν εξονυχιστικές έρευνες στον χώρο του εγκλήματος, επιχειρώντας να προσδιορίσουν τις ακριβείς συνθήκες της μοιραίας συμπλοκής, καθώς και το όπλο ή τον τρόπο με τον οποίο καταφέρθηκαν τα θανάσιμα χτυπήματα.

Την προανάκριση για τη λεπτομερή διαλεύκανση της οικογενειακής τραγωδίας έχει αναλάβει το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.