Σοκ στη Θεσσαλονίκη: 30χρονος σκότωσε τον πατέρα του – Ο καβγάς πριν από τη δολοφονία

Στεφανία Κασίμη

Κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Άγριο έγκλημα στη Θεσσαλονίκη, με έναν 30χρονο άνδρα να ομολογεί στις αστυνομικές αρχές ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του. Η δολοφονία έγινε γνωστή το μεσημέρι της Κυριακής, όταν ο άτυχος άνδρας βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του.

Η αντίστροφη μέτρηση για την αποκάλυψη του εγκλήματος ξεκίνησε λίγο πριν από τις 4 το μεσημέρι, όταν ένας συγγενής επισκέφθηκε το σπίτι του 67χρονου στο Τριάδι Θεσσαλονίκης και ήρθε αντιμέτωπος με το αποτρόπαια θέαμα. Στο ίδιο σπίτι βρισκόταν και ο 30χρονος γιος του θύματος, ο οποίος προσήχθη αμέσως από τις αστυνομικές δυνάμεις που έφτασαν στο σημείο.

Η ομολογία του γιου

Κατά την ανάκρισή του από τους αστυνομικούς της Ασφάλειας, ο 30χρονος φέρεται να παραδέχθηκε την πράξη του. Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας grtimes, υποστήριξε ότι το βράδυ του Σαββάτου είχε έναν έντονο καβγά με τον πατέρα του, ο οποίος κλιμακώθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα να του επιτεθεί και να τον τραυματίσει θανάσιμα.

Σε βάρος του 30χρονου, ο οποίος συνελήφθη, σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονία. Παράλληλα, αστυνομικοί διενεργούν εξονυχιστικές έρευνες στον χώρο του εγκλήματος, επιχειρώντας να προσδιορίσουν τις ακριβείς συνθήκες της μοιραίας συμπλοκής, καθώς και το όπλο ή τον τρόπο με τον οποίο καταφέρθηκαν τα θανάσιμα χτυπήματα.

Την προανάκριση για τη λεπτομερή διαλεύκανση της οικογενειακής τραγωδίας έχει αναλάβει το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

 

 

 

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θέλετε να φαίνεται ότι έχετε class; 5 γυναικεία hair styles για να το πετύχετε αμέσως

Το Νο1 πράγμα που βλάπτει την ευτυχία σας περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, σύμφωνα με ειδικούς

Πώς θα συμβάλλει το πρόγραμμα «Εξωστρεφής Γεωργία» στον ελληνικό πρωτογενή τομέα

Η Ευρώπη οδηγείται σε νέα οικονομική αστάθεια από τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή; Τι απαντά ο Πιερρακάκης και τ...

Η UNESCO προειδοποιεί ότι ένα τσουνάμι στη Μεσόγειο είναι αναπόφευκτο

Πώς να καθαρίσετε και να επιταχύνετε το λάπτοπ σας
περισσότερα
19:26 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Αρχάνες Κρήτης: Τους ειρωνεύτηκε για το παλιό αυτοκίνητο, πήγε πήρε το όπλο και άρχισε να πυροβολεί – Παραδόθηκε στις Αρχές ο δράστης

Σκηνές έντασης και πανικού εκτυλίχθηκαν μέρα μεσημέρι στις Αρχάνες Ηρακλείου, όταν μία φραστικ...
17:24 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Ιωάννινα: Νεκρός σε τροχαίο 31χρονος ποδηλάτης – Τον παρέσυρε αυτοκίνητο, αναζητείται ο οδηγός

Θανατηφόρο τροχαίο με εγκατάλειψη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην Ανατολή, στα Ιωάν...
17:16 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026: Δωρεάν τηλεφωνική γραμμή 1550 και δίκτυο ψυχολογικής υποστήριξης των υποψηφίων – Η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας

Σε εφαρμογή θέτει το υπουργείο Παιδείας ένα εκτεταμένο σύστημα, δωρεάν, ψυχολογικής υποστήριξη...
17:08 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Πάτρα: Η μητέρα της 16χρονης κατήγγειλε τον επιχειρηματία για να σώσει την κόρη της – Είχε εμπλακεί ξανά σε περιστατικά βίας ο 35χρονος

Η μητέρα της 16χρονης στην Πάτρα είναι εκείνη που κατήγγειλε τον 35χρονο επιχειρηματία ότι κρα...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν