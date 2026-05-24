Ο Νετανιάχου αποκάλυψε τι συζήτησε με τον Τραμπ

Στεφανία Κασίμη

Διεθνή Νέα

Μπενιαμίν Νετανιάχου
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απάντησε δημόσια για πρώτη φορά την Κυριακή στις αναφορές για μια υπό διαμόρφωση συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, δηλώνοντας ότι «το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο».

Το μήνυμα αναρτήθηκε στο X μαζί με μια εικόνα, που φαινόταν να έχει δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη, του Νετανιάχου και του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Αργότερα την Κυριακή, ο Νετανιάχου, αποκαλύπτοντας το περιεχόμενο της συνομιλίας που είχε με τον Αμερικανό Πρόεδρο, πρόσθεσε ότι ο ίδιος και ο Τραμπ συμφώνησαν πως οποιαδήποτε τελική συμφωνία με το Ιράν «πρέπει να εξαλείψει τον πυρηνικό κίνδυνο».

«Αυτό σημαίνει τη διάλυση των εγκαταστάσεων εμπλουτισμού πυρηνικών του Ιράν και την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου πυρηνικού υλικού του από το έδαφός του», έγραψε ο Νετανιάχου στο X. «Ο Πρόεδρος Τραμπ επιβεβαίωσε επίσης το δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του έναντι απειλών σε κάθε μέτωπο, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου».

«Η συνεργασία μεταξύ ημών και των δύο χωρών μας έχει αποδειχθεί στο πεδίο της μάχης και δεν ήταν ποτέ ισχυρότερη», ανέφερε. «Η πολιτική μου, όπως και του Προέδρου Τραμπ, παραμένει αμετάβλητη: το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικά όπλα».

Ο Τραμπ και ο Νετανιάχου μίλησαν το Σάββατο έπειτα από δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για πρόοδο προς ένα μνημόνιο συνεννόησης των ΗΠΑ με το Ιράν, εν μέσω ισραηλινών ανησυχιών ότι μια περιορισμένη συμφωνία που επικεντρώνεται στην παράταση της εκεχειρίας και στο άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ θα αποτύγχανε να αντιμετωπίσει βασικά ζητήματα για το Ισραήλ, κυρίως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου.

Σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο, ο Τραμπ διαβεβαίωσε τον Νετανιάχου ότι θα «σταθεί σταθερός» στις διαπραγματεύσεις όσον αφορά το αίτημά του για τη διάλυση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και την απομάκρυνση όλου του εμπλουτισμένου ουρανίου από το έδαφός του, και δεν θα υπογράψει τελική συμφωνία χωρίς την εκπλήρωση αυτών των προϋποθέσεων.

 

 

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θέλετε να φαίνεται ότι έχετε class; 5 γυναικεία hair styles για να το πετύχετε αμέσως

Το Νο1 πράγμα που βλάπτει την ευτυχία σας περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, σύμφωνα με ειδικούς

Πώς θα συμβάλλει το πρόγραμμα «Εξωστρεφής Γεωργία» στον ελληνικό πρωτογενή τομέα

Η Ευρώπη οδηγείται σε νέα οικονομική αστάθεια από τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή; Τι απαντά ο Πιερρακάκης και τ...

Η UNESCO προειδοποιεί ότι ένα τσουνάμι στη Μεσόγειο είναι αναπόφευκτο

Πώς να καθαρίσετε και να επιταχύνετε το λάπτοπ σας
περισσότερα
20:16 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Βρετανία: Κάπνιζαν «κραχ» δίπλα σε μικρά παιδιά και οικογένειες στην παραλία του Μπόρνμουθ – Γυναίκα λιποθύμησε απο υπερκατανάλωση αλκοόλ

Χαοτικές σκηνές εκτυλίχθηκαν στην παραλία του Μπόρνμουθ κατά τη διάρκεια του εορταστικού Σαββα...
19:42 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Ερωτευμένη η Ζιζέλ Πελικό: «Δεν πίστευα ότι θα μπορούσα να εμπιστευτώ ξανά έναν άνδρα» – Η συγκλονιστική εξομολόγησή της

Η Ζιζέλ Πελικό μίλησε δημόσια για το πώς κατάφερε, έπειτα από χρόνια βαθιάς τραυματικής εμπειρ...
18:47 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Λευκός Οίκος για συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν: Μπορεί να χρειαστούν μέρες για να οριστικοποιηθεί

Ο Λευκός Οίκος δεν αναμένει την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν μ...
18:30 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Ουκρανία: Διεθνής καταδίκη της σφοδρής ρωσικής επίθεσης – Με υπερηχητικό Ορέσνικ και βαλλιστικούς πυραύλους τα ρωσικά αντίποινα

Διεθνείς αντιδράσεις προκάλεσε ο ρωσικός βομβαρδισμός του Κιέβου και των περιχώρων του το βράδ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν