Ο Νετανιάχου αποκάλυψε τι συζήτησε με τον Τραμπ

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απάντησε δημόσια για πρώτη φορά την Κυριακή στις αναφορές για μια υπό διαμόρφωση συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, δηλώνοντας ότι «το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο».

Το μήνυμα αναρτήθηκε στο X μαζί με μια εικόνα, που φαινόταν να έχει δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη, του Νετανιάχου και του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Αργότερα την Κυριακή, ο Νετανιάχου, αποκαλύπτοντας το περιεχόμενο της συνομιλίας που είχε με τον Αμερικανό Πρόεδρο, πρόσθεσε ότι ο ίδιος και ο Τραμπ συμφώνησαν πως οποιαδήποτε τελική συμφωνία με το Ιράν «πρέπει να εξαλείψει τον πυρηνικό κίνδυνο».

«Αυτό σημαίνει τη διάλυση των εγκαταστάσεων εμπλουτισμού πυρηνικών του Ιράν και την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου πυρηνικού υλικού του από το έδαφός του», έγραψε ο Νετανιάχου στο X. «Ο Πρόεδρος Τραμπ επιβεβαίωσε επίσης το δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του έναντι απειλών σε κάθε μέτωπο, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου».

«Η συνεργασία μεταξύ ημών και των δύο χωρών μας έχει αποδειχθεί στο πεδίο της μάχης και δεν ήταν ποτέ ισχυρότερη», ανέφερε. «Η πολιτική μου, όπως και του Προέδρου Τραμπ, παραμένει αμετάβλητη: το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικά όπλα».

Ο Τραμπ και ο Νετανιάχου μίλησαν το Σάββατο έπειτα από δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για πρόοδο προς ένα μνημόνιο συνεννόησης των ΗΠΑ με το Ιράν, εν μέσω ισραηλινών ανησυχιών ότι μια περιορισμένη συμφωνία που επικεντρώνεται στην παράταση της εκεχειρίας και στο άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ θα αποτύγχανε να αντιμετωπίσει βασικά ζητήματα για το Ισραήλ, κυρίως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου.

Σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο, ο Τραμπ διαβεβαίωσε τον Νετανιάχου ότι θα «σταθεί σταθερός» στις διαπραγματεύσεις όσον αφορά το αίτημά του για τη διάλυση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και την απομάκρυνση όλου του εμπλουτισμένου ουρανίου από το έδαφός του, και δεν θα υπογράψει τελική συμφωνία χωρίς την εκπλήρωση αυτών των προϋποθέσεων.