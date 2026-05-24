Πάνος Καμμένος: Η Καρυστιανού θα είναι δεύτερο κόμμα, ίσως 4ος ο Τσίπρας – Αν υπάρχει ανάγκη να σχηματιστεί κυβέρνηση θα εμπλακούν οι ΑΝ.ΕΛ.

Άννα Δόλλαρη

Πολιτική

Ο Πάνος Καμμένος
Σημαντικές ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό προέβλεψε ο Πάνος Καμμένος, μιλώντας στο ΕΡΤnews, εκτιμώντας ότι οι επόμενες εκλογές, θα διεξαχθούν σε κλίμα χαλαρής ψήφου και έντονης διαμαρτυρίας, χωρίς να προκύψει αυτοδυναμία.

Όπως ανέφερε, η Νέα Δημοκρατία θα παραμείνει πρώτο κόμμα, ωστόσο «δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία», ενώ υποστήριξε ότι «στη δεύτερη θέση θα είναι η Καρυστιανού».

Παράλληλα, αναφερόμενος στο ΠΑΣΟΚ, είπε πως «έχει τελειώσει ήδη».

Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, εκτίμησε ότι στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση θα κινηθεί χαμηλότερα, ακόμη και στην «τρίτη ίσως και τέταρτη θέση», επιδιώκοντας ωστόσο να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στις μετεκλογικές εξελίξεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος του πρώην Πρωθυπουργού θα είναι, στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, να συσπειρώσει δυνάμεις της Αριστεράς.

Ο κ. Καμμένος υποστήριξε ακόμη ότι μετά την πρώτη κάλπη θα προκύψουν νέοι πολιτικοί σχηματισμοί και συνεργασίες, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «στις δεύτερες εκλογές θα δούμε άλλα φαινόμενα», με βασικό ζητούμενο τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Σε ό,τι αφορά τους Ανεξάρτητους Έλληνες, ξεκαθάρισε ότι δεν θα συμμετάσχουν στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση, άφησε όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής τους στη δεύτερη, «εφόσον υπάρξει ανάγκη σχηματισμού κυβέρνησης».

Κλείνοντας, υπογράμμισε την ανάγκη διαμόρφωσης «εθνικής γραμμής», τονίζοντας ότι τα ζητήματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής δεν πρέπει να αποτελούν πεδίο εσωτερικής αντιπαράθεσης.

«Αν δεν υπάρξει εθνική ενότητα, θα υπάρξει εθνική απειλή», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το σκηνικό στην Αριστερά βρίσκεται σε φάση έντονου κατακερματισμού και ότι οι τελικές πολιτικές ισορροπίες θα διαμορφωθούν μετά την πρώτη εκλογική αναμέτρηση, όταν, όπως είπε, «θα αλλάξει εντελώς το παιχνίδι».

