Καμμένος: Θα κάνω κακό στην Καρυστιανού αν έχω επαφή μαζί της – Φαίνεται ότι έχει ανέβει πάνω στο κύμα

Σύνοψη από το

  • Ο Πάνος Καμμένος δήλωσε στην εκπομπή της Λουκίας Γκάτσου στο Kontra24, ότι η Μαρία Καρυστιανού «φαίνεται ότι έχει ανέβει πάνω στο κύμα», εκφράζοντας ωστόσο ανησυχία ότι μπορεί να «πέσει στις παγίδες του συστήματος» λόγω έλλειψης πολιτικής εμπειρίας.
  • Ο πρώην υπουργός τόνισε ότι «θα της κάνω κακό αν έχω επαφή, όπως θα της κάνει κακό και οποιοσδήποτε από το παλιό πολιτικό σύστημα την πλησιάσει». Την κάλεσε να διαφυλάξει «ως κόρη οφθαλμού» την εμπιστοσύνη του κόσμου.
  • Ο Καμμένος τόνισε ότι «θα είναι λάθος της να μην δώσει κυβερνητική προοπτική».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Καμμένος

«Η μόνη σταθερά στις εκλογές θα είναι το ΚΚΕ. Θα δούμε συγκλήσεις και κόντρες» δήλωσε το βράδυ της Πέμπτης ο Πάνος Καμμένος στην εκπομπή της Λουκίας Γκάτσου στο Kontra24.

Ερωτηθείς για την Μαρία Καρυστιανού είπε ότι «φαίνεται ότι έχει ανέβει πάνω στο κύμα και το κύμα τρέχει. Επειδή δεν έχει πολιτική εμπειρία, είναι επιστήμονας και μια εξαιρετική γυναίκα που έχασε το παιδί της και έχει το πάθος μέσα της να κάνει αγώνα, δεν έχει εμπειρία να κάνει κάποιες συνεντεύξεις, μπορεί να πέσει στις παγίδες του συστήματος».

«Χάρηκα που απεξαρτήθηκε από αυτούς που πολιτικά πήγαιναν να την εγκλωβίσουν για να την εκμεταλλευτούν. Αυτό πρέπει να κάνει» πρόσθεσε.

«Θα της κάνω κακό αν έχω επαφή, όπως θα της κάνει κακό και οποιοσδήποτε από το παλιό πολιτικό σύστημα την πλησιάσει. Θα πρέπει να κρατήσει αυτό που είπε για τους παλαιούς πολιτικούς. Εάν με ρωτήσει θα της έλεγα ότι από τη στιγμή που έχει δεσμευτεί γι’ αυτό, που βλέπει ότι ο κόσμος την αγκαλιάζει για αυτό, θα πρέπει να το διαφυλάξει ως κόρη οφθαλμού» περιέγραψε.

«Τουλάχιστον για τις πρώτες εκλογές, γιατί στις δεύτερες θα χρειαστεί  και εκείνη πιθανώς να δώσει προτεραιότητα στη διακυβέρνηση της χώρας» σχολίασε ο Πάνος Καμμένος.

Ωστόσο, πρότεινε «επειδή έχω κάνει κυβέρνηση συνεργασίας, θα είναι λυτρωτικό για το παλαιό πολιτικό σύστημα να πει στην κυρία Καρυστιανού “έχετε λάβει υψηλό ποσοστό, να αναλάβετε το υπουργείο Δικαιοσύνης ή το υπουργείο Μεταφορών”. Μετά, θα είναι λάθος της να μην δώσει κυβερνητική προοπτική σε μια χώρα που οι πολίτες ζητούν κυβέρνηση».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η κατανάλωση αυτής της ουσίας αυξάνει τον κίνδυνο στους εφήβους για ηπατική νόσο κατά 169%

PIF: Διευρύνεται το χάσμα μεταξύ φαρμακευτικής δαπάνης και δημόσιου προϋπολογισμού

Μισθοί: Ποιοι εργαζόμενοι θα δουν από σήμερα αυξήσεις -Δείτε αναλυτικά παραδείγματα

Επιδόματα και παροχές από τον ΟΠΕΚΑ: Τι πληρώνεται σήμερα

Google Search: Αναβαθμίζει τις δυνατότητες AI με Gemini 3 και Follow-up ερωτήσεις

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
10:35 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Νίκος Βλαχάκος: Η συγκινητική ομιλία στη Βουλή για τα Ίμια και τον αδελφό του – «Θα τον θυμάμαι πάντα για το ήθος, το καθαρό βλέμμα και τη βαθιά πίστη στο καθήκον»

Άκρως συγκινητική ήταν η ομιλία του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Νίκου Βλαχάκου, στην ειδική...
08:37 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Αλέξης Τσίπρας: Συγκροτεί ομάδα και κείμενο για τη σύγκλιση των προοδευτικών δυνάμεων

Στη Σύσταση Ομάδας Επεξεργασίας Κειμένου Θέσεων για τη Σύγκλιση της Σοσιαλδημοκρατίας, της Ριζ...
07:34 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Ίμια 30 χρόνια μετά: «Ο βοσκός πήγαινε και στις δύο βραχονησίδες έως το 2004 – Μετά του έκοψαν τα λεφτά»

Τριάντα χρόνια μετά την ημέρα που η Ελλάδα βυθίστηκε στο πένθος, το enikos.gr ανοίγει τον φάκε...
22:40 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Ένταση μεταξύ Συρεγγέλα και Κωνσταντοπούλου στην Εξεταστική: «Δεν θα περιμένουμε να γυρίσετε το ΤikΤοk σας» – «Δεν μπορείτε να προεδρεύετε»

Νέο επεισόδιο με πρωταγωνίστριες τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τη Μαρία Συρεγγέλα σημειώθηκε στην...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι