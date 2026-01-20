Πάνος Καμμένος: Νέο «χτύπημα» για τη Γροιλανδία με βίντεο AI – «Φοβερό κρύο, έφυγαν οι Ευρωπαίοι σε 24 ώρες»

  • Ο Πάνος Καμμένος επανήλθε με ένα νέο «χτύπημα» για τη Γροιλανδία, ανεβάζοντας στο Instagram ένα βίντεο που δημιούργησε με AI.
  • Στο βίντεο εμφανίζεται με τον σκύλο του μέσα στα χιόνια, συνοδεύοντάς το με τη λεζάντα: «Φοβερό κρύο στη Γροιλανδία, έφυγαν οι Ευρωπαίοι σε 24 ώρες».
  • Η κίνηση αυτή ακολουθεί προηγούμενη ανάρτησή του στο «X» στις 13 Ιανουαρίου, όπου σχολίαζε τις εξελίξεις στη Γροιλανδία με έναν μάλλον ακατανόητο τρόπο.
Enikos Newsroom

πολιτική

Πάνος Καμμένος

Νέο «χτύπημα» από τον Πάνο Καμμένο. Λίγες ημέρες μετά την ανάρτηση που είχε κάνει στο «X» για τις εξελίξεις στη Γροιλανδία «προτείνοντας» να μπει διαπραγματευτής ο Πολ Τόμσεν, επανήλθε με ένα βίντεο το οποίο δημιούργησε με AI, ανεβάζοντάς το στο Instagram.

Στο βίντεο εμφανίζεται με τον σκύλο του αγκαλιά να βρίσκεται ξαφνικά μέσα στα χιόνια, σε ένα λευκό τοπίο, χαϊδεύοντας το σκυλάκι του. Το βίντεο το συνοδεύει με την εξής λεζάντα: «Φοβερό κρύο στη Γροιλανδία, έφυγαν οι Ευρωπαίοι σε 24 ώρες», αφήνοντας αιχμές για τη στάση των Ευρωπαίων.

 

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Πάνος Καμμένος θέλει με «χιούμορ» να σχολιάσει τις εξελίξεις στη Γροιλανδία. Στις 13 Ιανουαρίου προχώρησε σε μία μάλλον ακατανόητη ανάρτηση στο «X» και έγραφε: «Προς Δανία. Τώρα που θα σας πάρει τη Γροιλανδία ο Τραμπ βάλτε διαπραγματευτή τον Πολ Τόμσεν που μας εκβίαζε την εποχή των μνημονίων από το Hilton και θa στείλουμε στo MIAMI την ξανθιά της ΕΥΠ δώρο, ξέρει αυτός….». Η ανάρτηση αυτή προκάλεσε πλήθος σχολίων στο Twitter.

