Συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας για την επίσπευση αδειοδότησης καταφυγίων για αδέσποτα ζώα συντροφιάς

Συγκροτήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών, Ομάδα Εργασίας για θεσμικά θέματα, που αφορούν στην αδειοδότηση εγκαταστάσεων για χρήση τους ως καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Η Ομάδα Εργασίας συγκροτείται από υπαλλήλους που υπηρετούν στα Υπουργεία Εσωτερικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας, με σκοπό να συμβάλει στην υλοποίηση του έργου, με θέμα «Χαρτογράφηση Καταφυγίων Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς» του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης (ΕΣΔ) 2025.

Αντικείμενο των εργασιών της Ομάδας Εργασίας είναι ο εντοπισμός, η αποσαφήνιση και η επεξεργασία διατάξεων, που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (πολεοδομικές, χωροταξικές και θέματα χρήσεων γης) και δυσχεραίνουν την αδειοδότηση των καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Την απόφαση υπέγραψε ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης, ο οποίος με δήλωσή του σημείωσε ότι: «Το Υπουργείο Εσωτερικών προωθεί μία σύγχρονη φιλοζωική πολιτική, αυξάνει τους πόρους που απαιτούνται για τη μείωση του αριθμού των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και επιλύει τα θέματα που ανακύπτουν στους δήμους και τους λοιπούς φορείς, ως προς την αδειοδότηση των καταφυγίων των αδέσποτων ζώων».