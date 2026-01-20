ΠΑΣΟΚ: Συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία στον απόηχο του προσκλητηρίου Ανδρουλάκη – Τα επόμενα βήματα στον δρόμο προς το συνέδριο του Μαρτίου

Συνεδριάζει αυτή την ώρα η Πολιτική Γραμματεία του ΠΑΣΟΚ υπό την προεδρία του Νίκου Ανδρουλάκη ενόψει του συνεδρίου που προγραμματίζεται για τα τέλη Μαρτίου.

Το ΠΑΣΟΚ ετοιμάζει ένα ανοιχτό συνέδριο προκειμένου να χαράξει στρατηγική εν μέσω μιας πυκνής πολιτικής επικαιρότητας. Οι αναταράξεις στην Κεντροαριστερά, τα κυοφορούμενα κόμματα από τον πρώην Πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού, αλλά και οι δημοσκοπικές μετρήσεις που δείχνουν το ΠΑΣΟΚ να είναι «κολλημένο» είναι στο «μενού» της σημερινής συνάντησης των κορυφαίων στελεχών του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

Η σημερινή συνεδρίαση πραγματοποιείται μάλιστα, στον απόηχο του προσκλητηρίου που έχει απευθύνει από την Πεύκη, όπου βρέθηκε το Σάββατο (17/1) ο Νίκος Ανδρουλάκης στον προοδευτικό κόσμο ώστε να συσπειρωθεί γύρω από το ΠΑΣΟΚ, που όπως τονίζει, είναι ο πυλώνας της δημοκρατικής παράταξης και έχει πρόγραμμα για την επόμενη ημέρα.

Επίσης, η συζήτηση θα περιστραφεί γύρω από το πολιτικό πλαίσιο στον απόηχο της συζήτησης περί μετεγγραφών.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς έχει μιλήσει για «αμφίπλευρη διεύρυνση χωρίς face control», ενώ η Άννα Διαμαντοπούλου κάνει λόγο για «κόκκινες γραμμές».

Ο Χάρης Δούκας επιμένει στην πρότασή του να υπάρξει στο συνέδριο ψήφισμα ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να συνεργαστεί μετεκλογικά με τη ΝΔ, ενώ ο Παύλος Γερουλάνος ζητεί κινητοποίηση όλων των δυνάμεων του κόμματος για να μη χαθεί η ευκαιρία του συνεδρίου.

Κώστας Τσουκαλάς: Η διεύρυνση και μια ανοιχτή παράταξη δεν μπορούν να λειτουργήσουν με face control

Ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ «είναι η αμφίπλευρη πολιτική και κοινωνική διεύρυνση για να ξαναφτάσει η δημοκρατική παράταξη, το ΠΑΣΟΚ, στα πραγματικά κοινωνικά, πολιτικά και εκλογικά του όρια».

«Αυτή είναι η πολιτική μας στρατηγική και δεν έχει υπάρξει καμία μετατόπιση», σημείωσε στο ραδιόφωνο του Alpha. Συμπλήρωσε, μάλιστα, ότι «σε σχέση, τώρα, με το ζήτημα των υπολοίπων πολιτικών δυνάμεων, εμείς έχουμε πει πάρα πολύ καθαρά ότι ο στόχος μας είναι να είμαστε πρώτο κόμμα για να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή».

«Η στρατηγική μας παραμένει η αυτόνομη πορεία και, όπως γνωρίζουμε όλοι άλλωστε, ο εκλογικός νόμος δεν ευνοεί τους εκλογικούς συνασπισμούς. Όποιος θέλει να έρθει και να ενταχθεί ή να συστρατευτεί με το ΠΑΣΟΚ, εμείς είμαστε ανοιχτοί σε πολίτες. Η διεύρυνση και μια ανοιχτή παράταξη δεν μπορούν να λειτουργήσουν με face control», σημείωσε τονίζοντας ότι «από την άλλη μεριά, προφανώς, η πορεία του καθενός αξιολογείται».

«Πάντως, όταν ο στόχος είναι να αναγεννηθεί το ΠΑΣΟΚ, τότε ο δρόμος αυτός δεν μπορεί να υπηρετηθεί μέσα από περιχαράκωση», επεσήμανε. «Με όρους μέλλοντος γίνονται οι πανστρατιές και όχι με όρους παρελθόντος. Και σήμερα χρειάζεται πανστρατιά γύρω από το ΠΑΣΟΚ για να απαλλαγεί η χώρα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας», υπογράμμισε.

Άννα Διαμαντοπούλου: Ξεκινώντας τώρα συζήτηση για μετεκλογικές συνεργασίες, λειτουργείς αντίθετα στο ένστικτο αυτοσυντήρησής σου

Η Άννα Διαμαντοπούλου μιλώντας στο ραδιόφωνου του ERTNews, αναφέρθηκε στη σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας.

Δεδομένης της θέσης του κόμματος για αυτόνομη πορεία προς τις εκλογές, ερωτηθείσα κατά πόσο η πρόσκληση του κ. Ανδρουλάκη στις προοδευτικές δυνάμεις αφορά στο πριν ή το μετά των εκλογών, ξεκαθάρισε «το πρώτο φυσικά. Γιατί αν ξεκινήσεις τώρα συζήτηση για μετεκλογικές συνεργασίες, ουσιαστικά λειτουργείς αντίθετα στο ένστικτο αυτοσυντήρησής σου».

Η κα Διαμαντοπούλου είπε ακόμη: «Εμείς δεν λέμε να έρθει ο κ. Τσίπρας μαζί μας. Λέμε, να έρθουν οι πολίτες σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα που έχουμε προτείνει και το οποίο έχουμε δουλέψει 3.000 άνθρωποι με συμμετοχική διαδικασία σε όλη την Ελλάδα. Δεν έχουμε εμείς κανέναν σωτήρα, ούτε κανέναν άνθρωπο, ο οποίος λέει, ελάτε πίσω μου. Είναι ένα κόμμα με πολλά στελέχη, με πρόγραμμα, με θέσεις τις οποίες πρέπει να κάνει ακόμα πιο σαφείς. Εδώ έχουμε να κάνουμε από την άλλη πλευρά με ανθρώπους οι οποίοι έχουν τα χαρακτηριστικά του σωτήρα και οι οποίοι θα ανακοινώσουν τι θα κάνουν όταν θα αποφασίσουν να κάνουν κόμμα».

Ερωτηθείσα για «τη βελόνα του ΠΑΣΟΚ, αν θα κινηθεί ή όχι, απάντησε ως εξής:

«Όταν είχα κάνει τα προγράμματα για το μπούλινγκ στο υπουργείο Παιδείας, που είχαμε κάνει την πρώτη φάση, μου είχε πει ένας από την ομάδα των ψυχιάτρων, ψυχολόγων και κοινωνιολόγων, όσο μιλάμε για το μπούλινγκ, τόσο το μπούλινγκ μεγαλώνει. Όσο μιλάμε συνέχεια για τις δημοσκοπήσεις τόσο οι δημοσκοπήσεις είναι για εμάς αρνητικές. Ας επικεντρωθούμε σε αυτά που είπα πριν και αυτά θα φέρουν αποτέλεσμα».

Ενόψει και του συνεδρίου, ερωτηθείσα για τις δηλώσεις του κ. Δούκα, ο οποίος επιμένει για τις μετεκλογικές συνεργασίες ότι θα πρέπει να ληφθεί σχετική απόφαση από το συνέδριο, ανέφερε:

«Υπάρχει ήδη η απόφαση και η απόφαση αυτή αφορά σε όλους τους υποψηφίους και αφορά και στο κόμμα γιατί είναι πολύ σαφές ότι ένα κόμμα που είναι στην αξιωματική αντιπολίτευση είναι αυτοκτονικό να λέει ότι θα συνεργαστεί με την κυβέρνηση με την οποία σε καθημερινή βάση αντιπαρατίθεται. Και μάλιστα πόσο όταν εδώ έχουν προκύψει τεράστια ζητήματα ηθικής με το θέμα των υποκλοπών και όχι μόνο. Άρα αυτό είναι κάτι αποφασισμένο και το σημαντικό για το συνέδριο είναι το κείμενο θετικών προτάσεων για το σχέδιό του, για το τι θέλει να κάνει για τη χώρα, για τις κόκκινες γραμμές της διακυβέρνησής του, δηλαδή για τους μεγάλους στόχους που θα έχει την επόμενη μέρα. Αυτό είναι το ζητούμενο για το συνέδριο και η θέση για τη συνεργασία, όπως σας είπα, είναι σαφής και αποδεκτή από όλους».

Παύλος Γερουλάνος: Το Συνέδριο τελευταία ευκαιρία

«Νομίζω ότι η πορεία προς το Συνέδριο είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία που έχουμε να την κουνήσουμε (σ.σ. τη βελόνα). Δεν κουνήθηκε όσο θα θέλαμε και αυτό σαφέστατα πρέπει να μας προβληματίσει. Αν συνεχίσουμε έτσι θα γίνουμε θεατές των πολιτικών εξελίξεων», σημείωσε ο Παύλος Γερουλάνος στο Face 2 Face.

Ο Παύλος Γερουλάνος αφού ολοκληρώσει την παρουσία του στη Συνεδρίαση του Οργάνου θα σπεύσει σε γνωστό ξενοδοχείο της Αθήνας όπου διοργανώνει μεγάλη εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Μάλιστα, πολλά από τα κορυφαία στελέχη του κόμματος να ετοιμάζονται να δώσουν το παρών.

Χάρης Δούκας: Δεν κάνω πίσω

«Δεν κάνω πίσω σε αυτό, δεν κάνω πίσω. Το θεωρώ αδιανόητο να γίνει συνέδριο στο ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη συγκυρία που ζητάμε πολιτική αλλαγή και προοδευτική διακυβέρνηση και να μην υπάρξει τέτοια απόφαση…», τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων στην ΕΡΤNEWS.

Συγκεκριμένα τόνισε ότι θα πρέπει να υπάρξει ψήφισμα ότι δεν θα υπάρξει μετεκλογικά συνεργασία με τη ΝΔ.

Ο Χάρης Δούκας εκτιμά ότι το ψήφισμα και η συνεδριακή απόφαση θα δώσει ένα ξεκάθαρο στίγμα και θα χτίσει την εναλλακτική προοδευτική για τον τόπο, παρά το γεγονός ότι από τη Χαριλάου Τρικούπη ξεκαθαρίζουν πως δεν υπάρχει περίπτωση συγκυβέρνησης με τη ΝΔ, ούτε λόγος να μπει σε ψηφοφορία μια ήδη ειλημμένη απόφαση.