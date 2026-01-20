Ζάκυνθος: Μαθητής πήγε στο σχολείο του με πιστόλι – Προσήχθησαν ο 14χρονος και ο πατέρας του

Ένα σοβαρό περιστατικό με πρωταγωνιστή έναν 14χρονο μαθητή Γυμνασίου συνέβη σήμερα το πρωί, στη Ζάκυνθο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Ζακύνθου, ο μαθητής πήγε στο σχολείο του, έχοντας μαζί του, εκτός από τα βιβλία του και ένα πιστόλι.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το όπλο είδαν κάποιοι συμμαθητές του, οι οποίοι τον κατήγγειλαν, με αποτέλεσμα να προσαχθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Ζακύνθου.

Στο τμήμα έχει προσαχθεί και ο πατέρας του ανήλικου και αναμένεται απόφαση εισαγγελέα για το τι μέλλει γενέσθαι.