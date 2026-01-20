Ζάκυνθος: Μαθητής πήγε στο σχολείο του με πιστόλι – Προσήχθησαν ο 14χρονος και ο πατέρας του

Σύνοψη από το

  • Ένα σοβαρό περιστατικό συνέβη σήμερα το πρωί στη Ζάκυνθο, με έναν 14χρονο μαθητή Γυμνασίου να πηγαίνει στο σχολείο του έχοντας μαζί του ένα πιστόλι.
  • Το όπλο είδαν συμμαθητές του ανήλικου, οι οποίοι τον κατήγγειλαν.
  • Ο μαθητής και ο πατέρας του έχουν προσαχθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Ζακύνθου, ενώ αναμένεται απόφαση εισαγγελέα για το τι μέλλει γενέσθαι.
Enikos Newsroom

κοινωνία

σχολική αίθουσα τάξη σχολείο
Φωτογραφία: Intime

Ένα σοβαρό περιστατικό με πρωταγωνιστή έναν 14χρονο μαθητή Γυμνασίου συνέβη σήμερα το πρωί, στη Ζάκυνθο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Ζακύνθου, ο μαθητής πήγε στο σχολείο του, έχοντας μαζί του, εκτός από τα βιβλία του και ένα πιστόλι.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το όπλο είδαν κάποιοι συμμαθητές του, οι οποίοι τον κατήγγειλαν, με αποτέλεσμα να προσαχθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Ζακύνθου.

Στο τμήμα έχει προσαχθεί και ο πατέρας του ανήλικου και αναμένεται απόφαση εισαγγελέα για το τι μέλλει γενέσθαι.

17:15 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

