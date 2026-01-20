Κακοκαιρία: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για την Αττική – Αναμένεται βροχή ενός μήνα μέσα σε λίγες ώρες

  • Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί για έντονα φαινόμενα στην Αττική την Τετάρτη, με «νερό ενός μήνα» να αναμένεται μέσα σε λίγες ώρες. Για τον λόγο αυτό, όλα τα σχολεία στην Αττική θα παραμείνουν κλειστά αύριο.
  • Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας θα είναι οι καταιγίδες, οι έντονες χιονοπτώσεις και οι θυελλώδεις άνεμοι. Η Αττική και άλλες 4 Περιφέρειες έχουν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) από την Τετάρτη έως και την Πέμπτη.
  • Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρει επίσης 13 περιοχές όπου αναμένεται να χιονίσει την Τετάρτη, μεταξύ των οποίων η Κοζάνη, η Θεσσαλονίκη, η Λάρισα και ο Βόλος.
Προειδοποίηση για έντονα φαινόμενα αύριο, Τετάρτη, στην Αττική, απευθύνει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, σε ανάρτησή του στα social media ενόψει της κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει την χώρα μας.

Υπενθυμίζεται ότι τα κυριότερα χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας θα είναι οι καταιγίδες, οι έντονες χιονοπτώσεις και οι θυελλώδεις άνεμοι. Μάλιστα έχουν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) η Αττική και άλλες 4 Περιφέρειες από την Τετάρτη έως και την Πέμπτη. Ειδικά στην Αττική αποφασίστηκε να παραμείνουν αύριο κλειστά όλα τα σχολεία.

Η προειδοποίηση Τσατραφύλλια

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας εκφράζει την εκτίμησή του ότι την Τετάρτη θα σημειωθούν μεγάλα ύψη βροχής μέσα σε λίγες ώρες στην Αττική, κάνοντας λόγο για νερό ενός μηνός.

«Να ενημερώσω ότι τα σημαντικότερα προγνωστικά κέντρα συγκλίνουν για μεγάλα ύψη βροχής σε λίγες ώρες (περίπου το νερό του μήνα και περισσότερο ) αύριο στην Αττική. Επίμαχο διάστημα εκτιμώ μετά τις 10.00 π.μ.», τονίζει σε ανάρτησή του.

Πού θα χιονίσει την Τετάρτη

Σε άλλη ανάρτηση, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρει τις 13 περιοχές όπου αναμένεται να χιονίσει την Τετάρτη.

«Πόλεις με πιθανότητα να “χιονιστούν” την Τετάρτη…
Κοζάνη, Καστοριά, Φλώρινα, Γρεβενά, Έδεσσα, Βέροια, Κατερίνη, Κιλκίς, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Βόλος, Καρδίτσα, Τρίκαλα», αναφέρει χαρακτηριστικά ο μετεωρολόγος.

 

Προειδοποίηση ΕΟΦ για προϊόντα ενίσχυσης της σεξουαλικής δραστηριότητας

ΕΟΦ: Δεν υφίσταται θεραπευτικό κενό από την απόσυρση αντιβιοτικού πρώτης γραμμής

Γιατί ο Τραμπ απειλεί τα γαλλικά κρασιά με δασμούς 200%

Μηνιαίο «κρατικό» επίδομα έως 800 ευρώ: Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων-Ποιους αφορά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
