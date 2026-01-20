Κακοκαιρία: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για την Αττική – Αναμένεται βροχή ενός μήνα μέσα σε λίγες ώρες

Προειδοποίηση για έντονα φαινόμενα αύριο, Τετάρτη, στην Αττική, απευθύνει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, σε ανάρτησή του στα social media ενόψει της κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει την χώρα μας.

Υπενθυμίζεται ότι τα κυριότερα χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας θα είναι οι καταιγίδες, οι έντονες χιονοπτώσεις και οι θυελλώδεις άνεμοι. Μάλιστα έχουν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) η Αττική και άλλες 4 Περιφέρειες από την Τετάρτη έως και την Πέμπτη. Ειδικά στην Αττική αποφασίστηκε να παραμείνουν αύριο κλειστά όλα τα σχολεία.

Η προειδοποίηση Τσατραφύλλια

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας εκφράζει την εκτίμησή του ότι την Τετάρτη θα σημειωθούν μεγάλα ύψη βροχής μέσα σε λίγες ώρες στην Αττική, κάνοντας λόγο για νερό ενός μηνός.

«Να ενημερώσω ότι τα σημαντικότερα προγνωστικά κέντρα συγκλίνουν για μεγάλα ύψη βροχής σε λίγες ώρες (περίπου το νερό του μήνα και περισσότερο ) αύριο στην Αττική. Επίμαχο διάστημα εκτιμώ μετά τις 10.00 π.μ.», τονίζει σε ανάρτησή του.

Πού θα χιονίσει την Τετάρτη

Σε άλλη ανάρτηση, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρει τις 13 περιοχές όπου αναμένεται να χιονίσει την Τετάρτη.

«Πόλεις με πιθανότητα να “χιονιστούν” την Τετάρτη…

Κοζάνη, Καστοριά, Φλώρινα, Γρεβενά, Έδεσσα, Βέροια, Κατερίνη, Κιλκίς, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Βόλος, Καρδίτσα, Τρίκαλα», αναφέρει χαρακτηριστικά ο μετεωρολόγος.