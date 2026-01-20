Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Λυσσάτε για να μην εξεταστούν κρίσιμοι μάρτυρες» – Στο «κόκκινο» η ένταση στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σφοδρή αντιπαράθεση ξέσπασε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όταν η ΝΔ υπερασπιζόμενη τη θέση ότι έχουν εξεταστεί όλοι οι κρίσιμοι μάρτυρες, είπε ότι πρέπει να κλείσει ο κύκλος των συνεδριάσεων.

Τα κόμματα επέμειναν ότι η διερεύνηση δεν έχει ολοκληρωθεί και ότι απαιτείται κλήση επιπλέον προσώπων, κυρίως για την τρέχουσα περίοδο διακυβέρνησης.

Η ένταση χτύπησε «κόκκινο» με την παρέμβαση της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επέκρινε σφοδρά το προεδρείο και την πλειοψηφία λέγοντας:

«Λυσσάτε για να μην εξεταστούν κρίσιμοι μάρτυρες. Πρόκειται για μεθόδευση προκειμένου να κλείσει η Εξεταστική», ζητώντας ξανά την κλήση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, βουλευτών και υπουργών της ΝΔ, καθώς και την κατ’ αντιπαράσταση εξέταση του Αυγενάκη και του Βορίδη με κρίσιμους μάρτυρες. Παράλληλα, αιτήθηκε την κατάθεση της αντιπροέδρου της Εξεταστικής Επιτροπής, Μαρίας Συρεγγέλα, και της κόρης του Ανδρέα Στρατάκη (του επονομαζόμενου «Χασάπη»).

Η κα Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε σφοδρές επιθέσεις προς το πρόσωπο του προέδρου της Επιτροπής, Ανδρέα Νικολακόπουλου, κατηγορώντας τον για «τραμπουκισμό» και ειρωνευόμενη τη θέση του, ενώ ο ίδιος προσπάθησε να διατηρήσει την τάξη και να προειδοποιήσει για πιθανή λήψη μέτρων. Η συνεδρίαση διακόπηκε προσωρινά για να αποφευχθεί περαιτέρω ένταση και συνεχίστηκε με την κατάθεση του Παναγιώτη Λαφαζάνη, πρώην υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.